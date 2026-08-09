35歲男呻女友5大生活習慣全相反　網民勸分手：價值觀差異是硬傷

有一名35歲網友在知名論壇Dcard上發文，題為「35歲好不容易交到女友，結果生活習慣幾乎完全相反，是我太難搞嗎？」的貼文引起網友熱烈討論。原PO表示，女友小他5歲，在交往過程中發現雙方生活方式幾乎完全相反，發生許多摩擦。



原PO在貼文中表示，自己習慣低調，不喜歡在公開場合展現親密行為，而女友則偏好牽手及肢體接觸。此外，女友喜歡騎機車，認為方便又快速，但原PO則偏好開車，因為車內有冷氣且較為舒適。這讓兩人在交通工具的選擇上時常爭執。原PO坦言，「如果每天都要在小事上互相退讓，久了還能叫做愛嗎？」

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女友的節儉習慣亦成為兩人衝突的主要來源之一。她偏好實惠的路邊攤與傳統小吃店，並注重比價與折扣；相較之下，原PO則更重視用餐環境的舒適度，寧可多花錢選擇有冷氣的餐廳。這種消費觀念的分歧導致了不小的爭執，甚至在原PO買了一支專櫃口紅送給女友後，也被對方責怪「沒必要花那麼多錢」。

兩人在日常生活中的小細節也充滿摩擦。例如，原PO喜歡在家裡開低溫冷氣，而女友則認為這樣過於浪費電，習慣開高溫冷氣搭配電風扇。此外，女友喜歡拍照並分享在社群媒體上，但原PO對此興趣缺缺，甚至不太願意拍合照或上傳照片，讓女友感到不被重視。

貼文吸引了大批網友留言討論。部分網友認為兩人價值觀與生活習慣差異過大，建議分手，例如：

「你不是不愛她，你是不想改變自己的生活」

「你們都是好人，但就是不適合」



也有網友指出：「她滿足了你『有人要你』的感覺，但你可能沒那麼愛她。」

然而，也有網友認為雙方都沒有錯，只是價值觀不同，有人建議：「可以用更柔軟的方式表達你的心意，例如送禮時搭配溫暖的話語。」另有網友表示：

她可能是窮怕了的人，你若能多給她安全感，她或許會慢慢改變。

另一位網友則提醒，消費觀念上的分歧可能在未來成為壓力來源，呼籲原PO慎重考慮兩人關係的長遠發展。

專家分析，感情中的高低起伏是自然現象，美好時光結束後的混亂期並非永久，而是循環的一部分。研究顯示，不滿時期的間隔約為四年，而愛情的階段可從浪漫走向幻滅，再到成熟。若能接受愛情並非靜態不變，而是充滿循環與挑戰，就能在困難時期準備好支持彼此、共同克服問題。這樣的理解有助於增進感情，使關係更加穩固且充滿活力。

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