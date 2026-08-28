自慰正常卻對伴侶硬不起來？年輕男生也常見　醫揭4大元兇可自測

平時自慰時勃起正常，與伴侶親密時卻突然「硬不起來」，不少男性因此懷疑自己是不是罹患性功能障礙。台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，這種情況在年輕男性並不少見，原因可能與刺激習慣、表現焦慮、心理壓力等因素有關。



陳鈺昕在Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」分享，臨床上常見男性在自己自慰時能正常勃起，但面對伴侶卻表現不如預期，甚至進入親密情境後突然變軟，回到家自己自慰又恢復正常。這不一定代表身體出現器質性疾病，也可能是心理與刺激習慣共同影響。

延伸閱讀：陰莖一招變更硬「床上持久又勇猛」 每日做這動作10次加強性功能

+ 6

陳鈺昕表示，男性勃起涉及大腦、神經與血管等多個環節，大腦接收到性刺激後，會透過副交感神經及一氧化氮等機制，使陰莖血管擴張、海綿體充血。只要過程中受到干擾，都可能影響勃起表現。

其中一項常見因素是自慰時的刺激方式與真實親密接觸不同。自己自慰時能完全掌握速度、力道與方式，如果長期習慣非常強烈或固定的刺激，面對伴侶時可能因刺激感不同，而出現勃起反應不如平時的情況。

另一個關鍵則是表現焦慮。陳鈺昕指出，有些男性越擔心「等一下硬不起來怎麼辦」，反而越容易陷入緊張狀態。當心理壓力升高，交感神經活性增加，可能讓血管收縮，使原本的勃起反應受到干擾，形成「越怕失敗、越容易失敗」的循環。

此外，長時間依賴高強度色情內容或固定刺激模式，也可能影響部分人的性刺激習慣。不過，這類因素並非所有男性都會發生，也不能單靠是否觀看色情內容就判定為勃起功能障礙。生活中的壓力同樣可能影響表現。工作煩惱、與伴侶爭吵、睡眠不足或過度疲累，都可能讓大腦無法專注於親密互動，使勃起狀態受到影響。

延伸閱讀：自慰可以鍛鍊持久度？專家分析一種方法冇效兼傷身👇👇👇

+ 6

至於如何改善，陳鈺昕建議，若發現自己在自慰與伴侶互動時的表現差異明顯，可以先調整自慰刺激方式，避免長期依賴過於強烈、固定的刺激；與伴侶互動時也不要過度把注意力放在「一定要維持硬度」或「一定要完成性交」，降低表現壓力，讓身體逐漸恢復自然反應。

陳鈺昕提醒，偶爾因為疲累、緊張或壓力導致表現不佳，不代表就是性功能障礙。不過，如果持續約3個月出現有性慾及刺激卻難以勃起、戴上安全套後容易變軟、硬度明顯下降、中途容易消退，或晨勃明顯減少甚至消失等情況，建議尋求泌尿科醫生評估。

尤其當調整生活及自慰習慣後仍沒有改善，更應進一步檢查是否存在血管、荷爾蒙、代謝或其他生理因素。「自己來可以、跟伴侶卻不行」不代表一輩子只能靠自慰，找出真正原因，才有機會改善。

延伸閱讀：

40歲男性「硬不起來」比例達3成！醫：恐健康亮紅燈

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

