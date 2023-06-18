性愛那些事｜一次唔夠要第二次卻「射不出來」？專家教可這樣做

男性射精後會進入「不反應期」，許多人稱這種狀態為「聖人模式」。對此，近日就有一位女網友詢問，她結束一次性愛後，還會想再來一次，但男方卻很難再次高潮，讓她十分苦惱。

針對這個問題「最美博士」許藍方便提出2點建議，並強調「這個也沒有什麼正不正常，就是每個人狀態不一樣。」



近期有一位女網友在許藍方的直播上詢問，她與對象做完愛後，經常會想要再一次，不過，第二次男方就只能抽動而已，很難再次達到高潮，讓她不知該如何是好。對此，許藍方回應，女性可以高潮很多次，如果想要再一次也很正常，代表妳在第一次時很享受，同時也指出，男性在射完精後，的確難以在短時間內再射第二次。

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如果性愛時，遇到女性想要第二次的情況，許藍方建議，女性可以選擇自己來，或是請男性用手或玩具，幫助對象再次達到高潮，「部分男性在很興奮的狀態下，可以射完第一次後，又感覺沒射乾淨，馬上接著第二次，但這也不是正不正常的問題，就是每個人狀態不一樣。」

影片一出，掀起討論，網友們紛紛留言：

「謝謝許美女講解」

「男生最想聽到的是：我想要；男生最怕聽到的是：我還想要」

「男生在20多歲左右比較容易，30多歲的人就要看身體狀況了」

「我25歲前都可以瞬間第二次，現在可能要等1個小時以上」

「只有累死的牛，沒有耕壞的田」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：愛愛完女友要第二次，「射不出來」怎麼辦？最美博士曝兩招，讓對方再次高潮】