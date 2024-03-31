陰莖一招變更硬「床上持久又勇猛」　每日做這動作10次加強性功能

根據統計，台灣40歲以上男性每2人就有1人患有勃起功能障礙，也是許多男人難以啟齒的痛。



除了傳統治療外，台灣泌尿科醫師高銘鴻分享，不少人透過「凱格爾運動」來改善不舉、陽痿。只要持之以恆，每天花5分鐘訓練骨盆底肌肉，可增加肌肉強度與耐力，進而讓性功能up up持久又勇猛，同時也能減少尿失禁等問題。（點圖放大看懶人包👇👇👇）

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三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在粉專指出，男性的骨盆底肌肉是一組從恥骨延伸至尾骨的重要肌肉，其作用不僅在於維持膀胱和腸道的穩定位置，同時也與性功能緊密相關。然而，在歷經手術、長期便秘、體重過重、高強度運動或長時間咳嗽等因素，都可能削弱骨盆底肌肉的強度。

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高銘鴻說明，生活中常見現象如跑步、跳躍或打噴嚏時的尿失禁，往往是骨盆底肌肉強度不足的典型表現。想要有效鍛鍊，可試試「凱格爾運動」，作法為同時擠壓並收緊尿道和肛門的肌肉，同時維持呼吸3～5秒；重複這擠壓動作10次，每次重複間休息3～5秒，若難以堅持，則盡量延長保持時間。可以躺著、坐著或站著練習，在過程中保持一個姿勢，以達到最佳效果。

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高銘鴻也建議，初期每天可進行3組，在做這些運動時必須保持雙腳放鬆並注意呼吸。透過持續地練習，可逐漸增加肌肉的強度與耐力，進而提升性功能表現。他強力推薦骨盆底肌肉鍛鍊，不僅有助於改善勃起功能，對於其他活動的控制力與減少尿失禁等問題，也發揮很大助益，值得民眾多多練習。

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