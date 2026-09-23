屬豬、鼠、牛、虎2027羊年運程運勢｜屬豬多官非、屬牛有大破財

【2027馬年屬豬、鼠、牛、虎生肖運程運勢】2026年馬年過了大半年，「赤馬紅羊劫」加上九運屬離火，容易讓「火」的特質加劇。來到2027羊年丁未年，各生肖的運勢又是否有大轉變呢？究竟有哪幾個生肖在羊年要攝太歲呢?《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2027羊年屬豬、鼠、牛、虎的運勢！



關世華風水命理顧問FB圖片

屬豬2027年羊年生肖運程｜太歲逢合與預防官非小人

屬豬今年並無刑沖，亦非桃花生肖，且本年為逢合年，運勢較穩定，易得來自遠方的貴人扶助，對從事經常要接觸海外客戶的工作者最有利。感情方面，容易出現暗戀對象，但可惜今年並非桃花年，吸引力一般，能成事的機會不大。

屬豬事業及財運2027

屬豬今年有「三台」吉星，代表有升職機會。不過凶星也不少，「五鬼」代表小人星，雖然今年太歲逢合，但「五鬼」小人為患，故處事要小心，要「行得正，企得正」，讓小人想打報告也無從入手。

「指背」星意指是非多，正所謂明槍易擋，暗箭難防，唯有做好自己，以免給人話柄。而「天哭」星代表心情不佳、易哭，有時發洩一下情緒也是好的，只要不是太過就可以了。

此外，凶星「飛符」、「官符」、「年符」代表突如其來的官非是非、人事不和，加上小人推波助瀾，所以今年事事要自省其身，不要讓人抓着把柄，方可免於是非；舉例說可能是因為胡亂泊車，收到告票而忘記繳款，罰單上了法庭，結果罰款多了數倍，這些也算是犯官非的一種；其他的例如亂掉垃圾、胡亂過馬路給人發傳票罰了錢，也算是犯上官非。但官非並非一定都是壞的，例如買賣物業需要經過政府部門，找律師等一切程序也算是官非的一種。

屬豬吉星2027：三台

屬豬凶星2027：五鬼、指背、天哭、飛符、官符、年符

化解方法

今年需要祈福，堅持正道，多行慈善，可保平安。

西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）



Stephy 鄧麗欣屬豬 (stboo@IG)

屬鼠2027年羊年生肖運程｜害太歲+咸池桃花

今年屬鼠害太歲。去年屬鼠太歲相沖，至今年還未穩定下來，相沖的力量會延至今年農曆五月，如果去年因相沖已結婚或分手便無需特別小心，否則要好好維繫感情，以免有變故。2027年又是太歲相害年，代表不和不合之意，易犯小人是非較多，各樣事情亦相對不太穩定，但比起去年相沖已算是穩定得多了。

屬鼠事業及財運2027

鼠年在2027年雖有吉星「月德」，代表逢凶化吉，不過此乃寬恕之星，不記仇，凶險自然少，並非當遇事時一切都能真正逢凶化吉之意。

另有凶星「小耗」代表小破財，如果不想無端破財，可買一些渴望已久卻一直捨不得購買的心頭好，一來應了破財，二來又得到心頭好，所謂一舉兩得。

屬鼠健康2027

今日有凶星「死符」，腸胃容易不適，飲食上要小心，生冷煎炸燥熱之物都宜少沾。

屬鼠姻緣運2027

屬鼠2027年有「咸池」星，代表霧水桃花感情易生煩惱，切記勿因第三者而影響本身已經穩定的感情；反而單身的，會因這霧水桃花而容易遇上短暫的情緣。

屬鼠吉星2027：月德

屬鼠凶星2027：小耗、咸池、死符。其他年煞、六害屬細星並無大礙。

害太歲化解方法

今年需要攝太歲，祈福，多行善積德。

西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

MC張天賦屬鼠 (mccheung1201@IG)

屬牛2027年羊年生肖運程｜沖太歲+刑太歲

2027年屬牛朋友沖太歲和刑太歲。今年有「歲破」星，代表沖太歲，沖代表動，代表變化多，容易有感情、事業和住屋變化，但變化難言好壞，要看你紫微斗數配合整體個人運勢。感情變化可以是結婚，亦可以是分手，甚至生孩子；單身亦可以是變來一段感情；住屋方面，不論購買房子或租住，只要選一間風水合適的便可，不會因住屋轉變而帶來特別壞影響。農曆六月及十二月注意情緒容易出現不穩，故此這些月份適宜外遊散心。

生於西曆 (立秋後8月8日-3月5日驚蟄前）適宜去東方、南方。

生於西曆 (驚蟄後3月6日-8月7日立秋前）適宜去西方、北方。

屬牛事業及財運2027

今年有「歲破」星，代表變化多，事業有機會出現變化，可能失業或轉工。凶星有「大耗」星，「大耗」代表要動用一筆錢。每逢沖太歲的生肖，都會有大耗星跟隨，最容易是因搬遷而用一筆錢；但如果今年不打算搬遷，則建議動用一筆錢去購買一些保值物件或作慈善捐款，以應掉大耗的破財。幸好今年有吉星「月空」，代表逢凶化吉，能化凶星之力。

屬牛吉星2027 : 月空

屬牛凶星2027：

大耗、歲破。還有豹尾、破碎、三刑、的煞、闌干等，細星全無大礙，可無需理會。

沖太歲+刑太歲化解方法

今年需要攝太歲，祈福，多行善積德。

西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

尤其是農曆六月及十二月，宜洗牙、驗血、捐血化解。

周秀娜屬牛（chrissienana@IG）

屬虎2027年羊年生肖運程｜紫微龍德貴人星高照與人財兩得

屬虎去年為太歲相合年，人緣運已經不差，今年有「紫微」、「龍德」及「天喜」星相助，人緣運比去年更佳。已有穩定感情者，婚嫁有望；單身者亦可以把握今年，看看能否開展新感情。農曆二、六、十二這三個桃花月適合多些外出，給自己多些機會。已婚者亦可廣結人緣，但切記要好好控制自己，切勿讓桃花演變成男女關係而影響與伴侶感情。

屬虎事業運及財運2027

有「天喜」星相助，今年是權力地位提升的一年，上班者可以努力爭取升遷機會，從商、自僱者可趁機提升行內名氣，加上「紫微」、「龍德」代表最有力之貴人星，容易得貴人扶助，這兩顆貴人星可為你帶來助力，加上今年又是貴人年，故今年事業及財運上大大地助你一把。

雖然有凶星「天官符」代表口舌是非，但因本年為桃花年，亦有貴人星扶持，故天官符所帶來的是非及小人的力量不會太大。惟凶星「亡神」代表失物，要小心保管私人物件如錢包、鑰匙、手提電話等，以免丟失。

屬虎吉星2027：紫微、龍德、天喜

屬虎凶星2027：天官符、亡神，其他還有天厄、暴敗、吞陷等，細星全無大礙，無需理會。

西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

Jeffrey魏浚生屬虎 (jeffreyngai@IG）

（資料內容獲關世華師傅授權提供）