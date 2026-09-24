2027羊年運程｜12生肖運勢全面睇+犯太歲4大生肖+開運大法

2027羊年12生肖運程運勢出爐！若馬年頭頭碰著黑，2027年羊年又是否可以否極泰來？又有哪些生肖會犯太歲呢？又有哪些生肖來年有運行? 藝人關之琳的弟弟，著名堪輿學家關世華師傅，為大家講解2027羊年12生肖的整體運程運勢。想掌握先機趨吉避凶，即睇關世華師傅點講！



關世華風水命理顧問FB圖片

2027年羊年是屬丁未年，關世華師傅向《開罐》表示，2027年屬羊、牛、狗和鼠都要攝太歲，祈福，多行善積德。而肖羊更是本命年，驗血，洗牙或捐血都可以減輕凶星的力量，以應損傷。至於其他沒犯太歲的生肖，最好也在西曆3月6日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

2027年羊年犯太歲4大生肖

犯太歲：羊

沖+刑太歲：牛

刑+破太歲：狗

害太歲：鼠

屬羊2027年羊年生肖運程

今年屬羊是本命年犯太歲，容易產生悲觀情緒，人事不和、易見損傷疾病，或容易出現變化，如轉工、搬屋或感情生變等等。農曆六月及十二月更是犯太歲月，負面情緒較嚴重。詳細運程：關世華2027年屬羊運勢+開運一文睇清

屬羊猴雞狗2027年羊年生肖運程

屬猴2027年羊年生肖運程

今年屬猴是紅鸞桃花年，感情、人緣佳。因紅鸞為正桃花，單身者容易遇上好姻緣，已有穩定感情的婚嫁機會亦高。不過，已有另一半的同時要克制，因桃花年容易得到異性垂青，控制不好發生了婚外情，將會嚴重影響到事業發展。詳細運程：關世華2027年屬猴運勢+開運一文睇清

屬雞2027年羊年生肖運程

2027年屬雞的朋友，單身的上半年還可繼續努力，因桃花月會直至今年農曆六月止，且農曆五月是重桃花月，單身的你無需氣餒，機會仍然在眼前。今年屬雞的朋友沒有吉星，外來助力不多，事事更加要努力，親力親為。詳細運程：關世華2027年屬雞運勢+開運一文睇清

屬狗2027年羊年生肖運程

今年屬狗刑和破太歲，是非必然比過去兩年多。幸有吉星「太陰」，代表有女貴人相助，如上司、下屬、晚輩、甚至乎家中女性，都可能對你事業或生活上起正面作用。身體方面，腸胃老毛病要特別小心，否則難免再惡化。詳細運程：關世華2027年屬狗運勢+開運一文睇清

屬豬鼠牛虎2027年羊年生肖運程

屬豬2027年羊年生肖運程

屬豬今年並無刑沖，亦非桃花生肖，且本年為逢合年，運勢較穩定，易得來自遠方的貴人扶助，對從事經常要接觸海外客戶的工作者最有利。不過有凶星「指背」星意指是非多，唯有做好自己，以免給人話柄。詳細運程：關世華2027年屬豬運勢+開運一文睇清

屬鼠2027年羊年生肖運程

今年屬鼠害太歲。去年屬鼠太歲相沖，至今年還未穩定下來，相沖的力量會延至今年農曆五月。太歲相害年代表不和不合之意，易犯小人是非較多，各樣事情亦相對不太穩定，也有可能小破財。詳細運程：關世華2027年屬鼠運勢+開運一文睇清

屬牛2027年羊年生肖運程

2027年屬牛朋友沖太歲和刑太歲，容易有感情、事業和住屋變化，而且還有凶星「大耗」星，代表要動用一筆錢，最容易是因搬遷而用一筆錢。詳細運程：關世華2027年屬牛運勢+開運一文睇清

屬虎2027年羊年生肖運程

屬虎去年為太歲相合年，人緣運已經不差，今年有多粒吉星相助，人緣運比去年更佳。惟凶星「亡神」代表失物，要小心保管私人物件如錢包、鑰匙、手提電話等，以免丟失。詳細運程：關世華2027年屬虎運勢+開運一文睇清

屬兔龍蛇馬2027年羊年生肖運程

屬兔2027年羊年生肖運程

屬兔2026年是「天喜」桃花年，現在仍單身也不要太灰心，因2027年桃花運可以行到農曆六月。凶星「浮沉」代表浮浮沉沉，減慢了進度，人也不太積極，工作自然會慢下來。詳細運程：關世華2027年屬兔運勢+開運一文睇清

屬龍2027年羊年生肖運程

屬龍2027年並無刑沖，亦非相合，腸胃會較差。由於有凶星「飛刃」、「卷舌」和「披麻」，要注意意外損傷和口舌爭吵，長輩身體也要多加注意，一有微恙便馬上帶他求醫。詳細運程：關世華2027年屬龍運勢+開運一文睇清

屬蛇2027年羊年生肖運程

屬蛇去年是霧水桃花生肖，去年桃花運至今年農曆六月才終止，單身者可把握上半年時機脫單。「驛馬」星代表遷移外出，必定會走動頻繁，不管是公幹或旅遊，會較平常忙碌。詳細運程：關世華2027年屬蛇運勢+開運一文睇清

屬馬2027年羊年生肖運程

屬馬因去年犯太歲，如果已結婚或正懷孕值得恭喜，否則已有穩定感情又未打算結婚的話，今年仍有分手危機，因犯太歲之影響會持續到今年農曆六月才慢慢終止。詳細運程：關世華2027年屬馬運勢+開運一文睇清

（資料內容獲關世華師傅授權提供）