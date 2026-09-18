世紀大和解？Edan客串JFFT《旋轉木馬》MV掀熱話　藏5大職場啟示

YouTube 組合 JFFT 日前與歌手黃淑蔓推出新歌《旋轉木馬》MV，最震撼全港網民的莫過於MV男主角竟由 MIRROR 成員呂爵安（Edan）飾演。MV 首播即洗版各大社交平台，事關兩大陣營背後曾結下極深的「牙齒印」。

追溯至 2024 年 11 月，JFFT 成員床哥在直播為叱咤頒獎禮「我最喜愛的組合」拉票時，因言詞間暗寸 Edan 只顧外遊而引發風波，更一度引來姜濤用真身帳戶留言直斥「無品」為隊友護航。及後床哥隨後承認因意氣之爭而衝昏頭腦，並公開道歉，令事件得以平息。

沒想到事隔兩年，這場昔日的公關危機竟然迎來了戲劇性的大和解，而這件事除了「食花生」之外，背後亦隱藏了五大職場啟示，打工字不妨參照！



JFFT直播精華片段截圖@BubbleRabbitJFFT

Edan 這次不僅破天荒跨界現身 MV 大演喜劇對手戲，更在首播後親自致電 JFFT 直播節目真誠剖白參演心聲，他直言收到黃淑蔓的邀請後，亦掙扎猶豫了一段時間，更大方直面當年的過節，認為JFFT幫助了很多在這一行沉寂的藝人，認為是次參與MV拍攝，可能是一個突破和機會。這番言論和格局對於廣大打工仔而言，也正好對應了職場上5個非常值得參考的啟示。

《旋轉木馬》MV截圖

職場啟示一：職場無永遠敵人

黃淑蔓在直播中明確指出，能促成今次合作是因為兩人相識於微時，且她一直欣賞Edan在《大叔的愛》中的喜劇表現。而Edan與JFFT之間並非毫無瓜葛，但雙方不計前嫌、以合作為先，才成就了這次迴響。對應在日常職場上，合乎彼此利益的合作往往比意氣之爭更重要，即使曾經有過摩擦，只要目標一致，敵人也可以變戰友。初級打工仔尤其要明白，不應像小學生般記仇記一世，懂得放下成見、尋求共贏，才是成熟的職場表現。

JFFT直播精華片段截圖@BubbleRabbitJFFT

職場啟示二：做人做事要有氣度

Edan不僅沒有因為過往恩怨而拒絕合作，更投入參與其中，展現出難得的氣度。或許有人認為這種做法過於「世界仔」，但從另一角度來看，這正是有氣度的表現。職場上，同事之間經常會有意見不合或爭拗，但許多時候爭論點都只是觀點與角度的問題。若釐清事件本質，確認方向沒有問題，便不妨繼續推進，不應因為意氣而錯失機會。有氣度的人，往往更容易贏得同事尊重與掌聲。

Threads 截圖

然而，亦有網民對Edan的處理手法提出質疑，有機會會令到姜濤本人，又或者當日支持姜濤或者Edan的粉絲不滿，有網民留言指出「如果E先生事前已經同K先生溝通過，K先生冇意見，咁E先生個操作係無問題嘅，但如果成個過程都係E先生嘅主意，咁佢就太世界仔喇。」

在2024年11月，姜濤曾在threads 留言直斥床哥「無品」，為隊友護航

套入普通職場，這點提醒打工仔，即使出於好意或大局考慮，都應先與相關人士溝通，避免令曾經支持自己的人陷入尷尬處境。

《旋轉木馬》MV截圖

職場啟示三：以輕鬆態度面對危機，用幽默化解爭拗

今次事件的大贏家一定是JFFT！回顧JFFT過往處理叱咤事件時，當事件鬧大後以「love and peace」打圓場，既無得失自己粉絲，亦無將事件激化。今次Edan客串MV，亦延續了輕鬆、幽默的方式面對外界質疑。職場上，同事之間或跟上司有爭拗時，有時一個笑話、一句幽默的說話，就可以化解僵局。不一定要硬碰硬，懂得用輕鬆態度面對危機，反而更容易令事情降溫，亦不會傷和氣。

職場啟示四：眼光放遠，跳出即時回報的計較

面對朋友黃淑蔓的邀請，Edan不收演出費及頭妝費用，友情客串支持。職場上普遍存在「給多少錢做多少事」的計較心態，但只盯著眼前加班費或即時薪酬的打工仔，很容易因為計較而寧願做少啲。初出茅蘆的初級大人，要謹緊「唔怕蝕底」才能學到更多。

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職場啟示五：勇於跳出舒適圈

作為主流樂壇的頂流偶像，Edan接納了JFFT的邀請，沒有被主流歌手、網絡創作者等這類框架和身份限制。對照現實職場中，不少打工仔習慣被自己的職位名稱或部門框架鎖死，認為不是自己範疇的事，不應該觸碰，但若願意踏出一步，嘗試跨領域合作，跳出comfort zone或原本的工作範圍，視野自然會更闊，個人在市場上的彈性亦會更高，機會往往就是這樣開拓出來的。