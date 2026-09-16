施政報告2026｜10+青年政策懶人包　建3個大學城、生仔能賺幾多?

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港首個「五年規劃」，隨後會宣讀任內最後一份施政報告。「五年規劃」涵蓋北部都會區、創科、社會民生等，共22個主要指標，為香港未來五年經濟與社會發展的藍圖，屬前瞻性、策略性及方向性的指導文件，當中推出多項政策，有部分跟後生仔也息息相關。《開罐》整合了資料製作了懶人包，各人要睇清楚有咩政策是關自己事喇！



( 方承恩攝）

施政報告2026｜1. 加快北都大學城建設

政府會加快北都大學城建設，分為三個部分，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱厦村新發展區）、以及打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。新田大學城、洪水橋大學城會優先推動，洪水橋大學城於2026年啟動其校園區用地的分配工作，支持院校在2027至2028年率先進駐，打造具標誌性的示範項目。

北都大學城

各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展。

三個大學城內300公頃校園區教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1000公頃。

北都大學城

新田大學城會以醫學、生命健康科技、人工智能、機械人、微電子和新興產業發展作定位，並啟動建設香港科技大學醫學院及綜合醫教研醫院。

洪水橋大學城以智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心作定位，於2026年啟動其校園區用地的分配工作，2027至2028年專上院校率先進駐。港鐵屯馬線洪水橋站亦預計在2030年啟用，配合洪水橋大學城設施和社群陸續進駐。

北都大學城

打鼓嶺大學城將融入藝術和藍綠發展元素，並預留戰略發展空間作未來發展需要，由2030年開始陸續產出用地，支持新興產業、先進建造業、傳統產業及新型工業的發展。鼓勵進駐本地專上院校積極推動產教融合，提供新興產業人才。

施政報告2026｜2. 大專非本地人2030年增至10萬人

進一步發展香港成為國際專上教育樞紐並訂下目標，2030年在港就讀專上課程的非本地學生人數增至10萬人，較目前約8萬人增加約2萬人，增幅約25%。

施政報告2026｜3. 「全民AI」推200項培訓課程及活動

政府會在「全民AI」普惠計劃下，至2028年首季將推出超過200項培訓課程及活動，分層次推廣AI認知與負責任應用，協助普羅市民、大學生、年輕研究人員和專業人士利用AI專業賦能，並支援在職人士和中小企用AI作實務提升。

施政報告2026｜4. 僱員再培訓局升格技能提升局

升格後的技能提升局會於明年上半年推出為期18個月的AI技能提升計劃，包括針對AI職場應用的免費全民網上課程，修畢者可免費選修涉及AI在不同行業實務應用的短期進階課程，預計可惠及至少4萬名僱員。

施政報告2026｜5. 推進學生宿舍質與量發展

發展局聯同教育局於2025年7月推出「城中學舍計劃」，鼓勵市場以自資和私營方式將現有商廈改裝或重建為學生宿舍。計劃至今已有41宗申請獲確認資格，提供約10 800個宿位。發展局亦會在本財政年度內推售首幅學生宿舍用地，由市場競投興建新宿舍。

( 方承恩攝）

施政報告2026｜6. 興建香港演藝學院第二校舍

香港演藝學院榮登2026年QS世界大學學科排名（表演藝術）全球第十、亞洲第一。學院正推進在柴灣擴充臨時校舍及長遠在北都興建第二校舍計劃。

施政報告2026｜7. 創新推動跨學院產學研合作

配合北都大學城發展，提升香港整體科研實力，政府會增加約30%教資會資助研究院研究課程學額，由現時7200個逐步增至2030/31學年的9600個。

施政報告2026｜8. 增香港博士研究生獎學金計劃

2027/28學年起，逐步提升每學年400個「香港博士研究生獎學金計劃」名額至2029/30學年的550個。2027/28學年起，每學年額外提供2,000萬元撥款支持知識共享，加速創新成果轉化。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

施政報告2026｜9. 鼓勵生育

政府加推11招加強鼓勵生育。包括：2萬元新生嬰兒獎勵金延長3年，即日起第二胎或以後，加碼至3萬元，同樣為期三年。免稅額由14萬元提升至16萬元；買樓可減2萬元印花稅。由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。

此外, 基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站提供免費孕前、產前及產後班組服務；香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳鼓勵健康生育。

增建三所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約1800個零至三歲兒童日間照顧名額。由2027/28 學年起把「在校課後託管服務計劃」恆常化，不設限額。加強學前兒童課餘託管服務的專業支援並提供接送服務。

醫管局未來三年會再逐步增加體外受精服務名額至每年1,900個。

施政報告2026｜10. 三萬青年職位及實習計劃

為協助青年就業和發展，尤其相對少或沒有工作經驗的青年，政府會聯同商界推出為期兩年的「三萬青年職位及實習計劃」。政府組織商界包括各大主要僱主團體及商會在明年首季起兩年內，額外提供1萬個為期六個月或以上的全職職位，聘用初入職青年，並由政府承擔每月6,000元或不多於月薪三分之一的部分薪酬開支，為期六個月。

政府會擴大「創科實習計劃」及優化「民青局青年初創實習計劃」，在兩年內，提供超過1萬個名額，每人資助不少於11,000元。

建造業議會聯同政府撥款在2027年及2028年延續相關專業畢業生在職培訓津貼計劃，每名畢業生每月薪金補貼5,000元，在兩年內，提供共1萬名培訓額。

金發局將推出為期兩年的「金融服務業青年實習計劃」，與業界攜手提供金融服務相關的1 000個青年實習職位。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

施政報告2026｜11.培訓本地技術專才

本地技術人才持續短缺，為鼓勵更多年青人接受學徒培訓，政府會將每月向註冊學徒發放1,000元額外培訓津貼的安排延續兩年。

施政報告2026｜12. 成立國際青年人才交流基地

民政及青年事務局（民青局）會在今年成立「國際青年人才交流基地」，推廣國際交流，並邀請「連青人網絡」的成員參加。此外也會推出全新「民青局 —— 聯合國青年領袖實習計劃」，提供到聯合國不同機構的實習崗位；與國際組織簽訂合作協議及建立常設交流平台，組織青年參與在香港及內地舉行的國際性大型會議；邀請國際專家和訪港貴賓與曾參與國際交流和實習的青年進行交流；持續舉辦「青年發展高峰論壇」，匯聚各地青年，與香港青年交流。

施政報告2026｜13. 開拓更多青年走向國際機會

政府繼續支持境外交流和增進校園跨文化交流。「中國內地與環球連繫及學習體驗資助計劃」在過去三個學年的受惠學生人次逾74 000。教資會自2026/27學年起會注資1億元，把計劃重點擴展至「一帶一路」沿線國家╱地區。

施政報告2026｜14. 深化協助青年開拓新領域

民青局會開展全新金融專題內地實習計劃，為青年人提供到內地大型金融機構的實習機會；推出航天專題內地培訓活動，讓青年深入了解國家航天科技最新發展並啟發興趣；增加到中國科學院高端科研主題實習名額，讓更多青年有機會親身參與國家頂尖科研工作。

施政報告2026｜15.加大支持青年人探索及投身創科新領域

在「創新及科技支援計劃」下增設青年科研組別。科技園公司已擴大「Talent Foundry」計劃，為本地大學生、研究人員、職場新人及專業人士提供培訓，聚焦AI+及新興科技，預計每年提供約500個培訓機會。

政府也會繼續資助生產力局為中學生舉辦「香港未來航天科技人才培訓計劃」，數碼港亦會透過相關計劃支援青年科創。

施政報告2026｜16. 把「共築 ‧ 創業家2.0」計劃恆常化

政府透過租金優惠鼓勵青年創業，並將提供15間商舖、超過70個創業機會，為先導計劃七倍，並加強轉介具潛質項目予商界伙伴作配對。