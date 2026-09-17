政府資助免費打流感疫苗　9類人免費/獲資助打針　附接種地點名單

衞生署衞生防護中心（中心）2026／2027年度季節性流感疫苗接種計劃（包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃）今日(17日)展開，合資格的高風險群組可透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗，以應付未來冬季流感季節。《開罐Opener》就為大家整合了政府資助接種疫苗計劃詳情，一文睇清資助額、合資格人士和接種地點。



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9.17可上網預約打針

為方便市民接種疫苗，政府開放全部29間衞生署母嬰健康院（所有6個月至2歲以下的兒童接種疫苗）、基層醫療署轄下的25個地區康健中心和地區康健站及其服務點，以及醫院管理局的74間普通科門診和38間公立醫院，讓市民有多個接種地點選擇，在今日（ 17日）開始正式接種，而合資格兒童已在早前9月14日9:00開放接受預約，家長們可以為子女預約到指定母嬰健康院接種疫苗。

衛生署官網截圖

免費流感針｜誰人合資格免費／受資助打針？

【1】50歲或以上人士（以出生年份計算）

【2】18至49歲、患有智障／傷殘人士或領取綜援的長期病患人士（以出生年份計算）

【3】孕婦

【4】2歲至未滿18 歲的兒童及青少年（以出生日期計算）

【5】 6個月至未滿 2 歲的兒童（以出生日期計算）

【6】居於院舍的院友﹙包括安老院舍及殘疾人士院舍)

【7】醫護人員

【8】家禽業從業員、從事養豬和屠宰豬隻行業的人士

【9】公務員

免費流感針｜去邊度打?

每類免費或受資助打流感疫苗的合資格人士，可以去公營或私營診所打針。現時有逾 1,200 名私家醫生已登記參與疫苗資助計劃，在全港超過 1,900 個服務點提供服務。政府會提供每劑260元資助，當中逾半參與計劃的醫生不會額外收費。如果你的家庭醫生沒有登記參與「疫苗資助計劃」，可參閱「醫健通」疫苗資助計劃醫生名單選擇一位已登記參與的家庭醫生為你接種流感疫苗。此外也可以在公營診所／地區康健中心打針。詳情如下：

（資料圖片）

【1】50歲或以上人士

在26/27年度，所有 50 歲或以上人士均符合「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」資格，可免費接種疫苗。

免費渠道（公營/基層醫療）：可到定期覆診的公營診所（如普通科門診）免費接種。亦可登記「醫健通」後，到全港各區的地區康健中心、地區康健站免費接種。

私營渠道（私家診所）：到參與計劃的私家診所接種，政府均會資助每劑港幣 260 元。全港有超過一半的參與私家醫生提供「零共付額」，即合資格市民去這些指定私家診所打針同樣完全免費。

【2】18至49歲，患有智障/傷殘人士或領取綜援長期病患人士

由定期覆診的公營或私家診所免費接種

【3】孕婦

由家庭醫生、公營或私家產前檢查診所接種

【4】2歲至未滿18 歲的兒童及青少年

一般兒童及青少年：主要透過「季節性流感疫苗學校外展計劃」在學校免費接種；或由家長帶到已參與計劃的私家醫生/家庭醫生診所接種（政府資助 $260，逾半診所免收費）。

長期病患兒童：除上述渠道外，亦可在定期覆診的公營診所（如兒科門診）免費接種。

衛生署官網截圖

【5】6個月至未滿 2 歲的兒童

可以在母嬰健康院或由私家醫生接種。家長更可以透過網上預約系統 ，為子女預約在全港29間的指定母嬰健康院，或已擴展至 45 個地點的地區康健中心/地區康健站及其服務點

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【6】居於院舍的院友

在院舍防疫注射計劃下，衞生署會免費提供和運送疫苗到院舍，並由院舍自行邀請已參與此計劃的到診註冊醫生負責為合資格人士接種疫苗，每劑疫苗資助額為105元。

衛生署官網截圖

【7】醫護人員

公營/私營醫護：一般由所屬醫療機構、醫院管理局或診所內部自行安排接種。

院舍職員：安老院舍／殘疾人士院舍／留宿幼兒中心的在職員工，除了可在院舍內隨院友一起打針外，亦可登記「醫健通」後，直接前往各區的地區康健中心／地區康健站免費接種。

【8】家禽業從業員、從事養豬和屠宰豬隻行業的人士

可經由相關政府部門（如食環署、漁護署）或所屬機構內部安排免費接種。亦可攜帶證明文件到醫院管理局指定的普通科門診免費打針。

【9】公務員

政府於 2026/27 年度繼續推行「公務員及合資格人士接種季節性流感疫苗先導計劃」。所有公務員及年齡在 6 個月或以上的合資格人士（如公務員家屬/合資格領取醫療福利之退休人員），均可在 6 間公務員診所享受免費流感疫苗接種服務。今年政府合共提供約 40,000 個接種名額，並於 2026 年 9 月 8 日起接受預約，今日（9 月 17 日）正式開始接種。在職公務員亦可在辦公時間內，前往公務員診所或政府總部等指定外展站打針。

免費流感針｜4類人打針要留神！

接種流感疫苗前後，大家都要注意自己的身體狀況和反應，以下人士在接種前更應先諮詢醫生意見：

—身體已出現任何不適人士；

—患有嚴重慢性病病人；

—對雞蛋有過敏反應人士（因為疫苗於雞蛋內培植）

—患有「吉巴氏綜合症」人士等。

免費流感針｜醫管局轄下各區疫苗接種地點

普通科門診診所

專科門診診所（適用於專科門診覆診的合資格病人）

醫院（適用於住院病人）

(以上內容僅供參考，打針前應先向醫生或有關診所或機構查詢收費或預約事宜。）