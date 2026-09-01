資深打工仔指「要提防女同事面相」斥人品極差 爆紅帖文惹熱議
撰文：Goody25
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一名網友近日在Threads分享多年職場觀察，聲稱自己工作超過10年，期間接觸過形形色色的同事與職場人士，其中有一類女性是他會刻意避而遠之的對象。
不過，帖文將女性的外貌、談吐與「人品」直接聯繫在一起，引發網友熱烈討論，也讓「以貌取人」及職場中的外貌偏見再次成為話題。
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該名網友在帖文中表示，自己已經在職場打滾十多年，期間接觸過不少不同類型的人，也因此形成了一套自己的「觀察」。
他直言，其中有一種女性是自己特別不願意接觸的類型，並形容對方「長相不討喜」，同時認為這類人在開口說話時，容易給人「粗俗、低俗、沒氣質」的感覺。
更引發爭議的是，他進一步表示，自己過去曾與類似類型的人接觸，最後發現「人品方面都不是很好」，因此如今遇到類似對象，會選擇盡量保持距離。
帖文同時附上一張戴眼鏡女性的黑白插畫作為示意圖，但並未指向任何特定人物，也沒有點名具體對象。不過，由於帖文直接將「長相」與「談吐、人品」聯繫起來，相關說法曝光後，很快引起網友討論。
網友反問：長相真的能判斷人品？
部分網友表示，自己也曾在職場遇過一些讓自己「想避雷」的同事，並分享個人經驗。
但也有網友認為，單憑外貌判斷一個人的性格甚至人品並不公平。有網友留言表示，自己的外貌就與帖文中的插圖相似，但自己並不是他所說的那樣的人，所以不該以偏概全。
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