公司送員工淘汰舊伺服器　他拆開驚見「近2TB RAM」約值10萬港元

近日一名網友分享，公司先前將一台淘汰的伺服器送給他帶回家，結果他某天整理放在車庫裡的設備時，才發現裡面竟然塞滿了30條64GB RAM，總容量高達1,920GB，接近驚人的2TB記憶體。以目前同級記憶體模組的市場價格估算，這批RAM的總價值甚至可能超過1.2萬美元（約9.41萬港元）。



公司不要的舊伺服器，裡面竟藏著近2TB RAM

這名網友日前在Linus Tech Tips Reddit社群分享照片，表示自己在車庫裡找到價值1萬美元（約7.84萬港元）的RAM，照片中可以看到桌面上堆滿大量三星（Samsung）記憶體模組。

經確認，這批記憶體共有30條Samsung 64GB DDR4-2666 Registered ECC RAM，單條容量64GB，全部加起來達到1,920GB，也就是接近2TB RAM。

作為比較，一般玩家目前的電競、遊戲電腦，多半配置約16GB、32GB或64GB RAM，即使是高階工作站也未必會使用到如此誇張的容量。

而被問到這些零件究竟是從哪裡來時，原PO則解釋，這些RAM原本裝在公司的舊伺服器中，公司淘汰設備後直接讓他把整台伺服器帶回家，因此這批記憶體基本上等同於免費獲得。

30條全賣掉上看1.3萬美元！但一般電腦還不一定能用

由於近來記憶體價格持續上漲，目前網路上同類型的64GB記憶體模組，單條售價約落在400至450美元（約3140至3530港元）左右，若直接用最高價格計算，30條全部加起來甚至可能突破1.3萬美元，換算港幣約10萬元上下。

消息曝光後，不少網友也馬上在留言區詢問原PO願不願意出售幾條，而他則透露自己目前住在澳洲，但暫時沒有明確表示是否真的會將這批記憶體賣掉。

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不過要注意的是，這些記憶體並不是一般玩家買回家後，就能直接插進電腦使用的產品。

這批RAM屬於Registered ECC（RDIMM）伺服器記憶體，主要設計給伺服器以及特定專業工作站使用，需要主機板與處理器具備相應支援，普通消費級桌上型電腦通常無法相容。

此外，目前也沒有確認原PO是否已逐一測試30條RAM，實際價值仍得視記憶體的功能是否正常，以及二手市場成交行情而定。

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