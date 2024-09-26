上海阿婆花近千萬買一屋古董　女兒回家嚇傻　拿去鑑定僅值這麼多

上海一名獨居老婦12年來在「好友」推薦下，花費900萬元人民幣（約997萬港元）購買上千件古玩。



直到女兒從外國回來，看到家中藏品「堆積如山」十分驚訝，私下鑑定才知媽媽被騙了！

上海一名獨居老婦花費900萬元人民幣買了上千件古玩，誰知全是贗品。（新聞晨報）

家中放滿上千件「古董」女兒回家看呆 點圖放大看看李阿姨的部分「珍藏」：

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據《新聞晨報》報導，12年前在上海舉辦的一場古玩展覽會上，時年70多歲的李姓婦人結識了文玩商人王杰（化名），其對各類古玩藏品如數家珍，讓李阿姨十分欽佩，進而互加微信交流。

不久後，王杰開始向李婦推薦一些手串和玉石，李婦起初只是購買一些價格不貴的小玩意。

直到2020年9月，李婦開始不滿足於購買這些「小打小鬧」，期望得到更有價值的藏品。

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「這個是退休的文化局局長收藏過的瓷器」、「那個是某某知名學校校長的私藏珍品」、「這個是清三代官窯的出品」，王杰於是使出「三寸不爛之舌」，不停地向李婦推薦他從各個管道得來的珍稀藏品，甚至王杰還會專門從北京驅車南下上海，帶著古玩親送上門。

短短9個月時間，王杰京滬來回總共跑了40多趟，也讓李婦荷包大失血，花費超900萬元人民幣，從王杰手中購買1000餘件文物古玩，其中最貴的瓷器要價高達20多萬元人民幣。

直到2021年6月，李婦女兒李蘭（化名）從國外回來探望母親，才發現事情不對勁，便偷偷拿著幾件所謂的藏品送去鑒定，結果無一例外，鑒定結果都為「現代工藝品」，只是有人為做舊的痕跡。

李蘭當即找到王杰對質，並要求對方將自己母親錢款退還，然王杰聲稱古玩生意從來都是「一錘子買賣」，除非把他「抓進去」，否則一分錢也不會退。李蘭遂怒向閔行公安分局莘莊派出所報案求助。

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直到2023年底，一千多件「文玩藏品」鑒定結果均為「贗品」後，李婦這才意識到自己被騙，將自己與王杰聊天記錄交給警方。

從上千條聊天記錄，以及800多張照片和語音影片中，找到王杰有主觀故意欺騙李婦的證據，於今年5月10日在北京將人逮捕歸案。

警方透露，經過鑒定，嫌疑人王杰出售給李婦的所有藏品市場價僅40萬元人民幣左右，且由於是從供應商處購得，成本價恐怕更低。

目前，王杰因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，而其詐騙所得贓款900餘萬元人民幣，已全部退還李婦。

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但到底要騙什麼？內行網友揭可能套路（點圖放大閱讀）：

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