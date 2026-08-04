華強北Display卡一日一價暴漲　買家叫苦　國產晶片或迎突圍機遇

小米手機漲價，每台漲500（人民幣，下同）不等，還在內地熱搜上沒下來，這兩天，顯示卡（Display卡又稱顯卡）瘋狂漲價的討論，又火起來了。



在深圳華強北，經銷商忙壞了，有老闆向記者表示：「今天比昨天又漲了200，要拿貨就現在打款，下午可能就不是這個價了。」

在京東、天貓等主流電商平台上，多款熱門消費級顯示卡近期紛紛掛出「缺貨」或「預約」標籤，部分型號的零售價在短短數周內跳漲10%至30%。

「一日一價」！顯示卡漲價並不是第一次出現，不過，這一次有點瘋，也有些不一樣。

小小顯示卡卻是個大產業？

要理解顯示卡為何漲價，首先需要釐清：我們眼中這塊插在主機板上、帶著風扇的金屬方塊，究竟是如何被製造出來的？它絕非單一零部件，而是一座高度密集的微型工業金字塔。

在這座金字塔的頂端，是被稱為顯示卡「大腦」的圖形處理器核心（GPU）。由數百億甚至上千億晶體管集成，專門負責大規模並行計算。從早期的圖形渲染到如今的AI深度學習，GPU是決定整卡性能的最關鍵元器件。

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圍繞在核心四周的，是被稱為「高速血脈」的顯存顆粒（VRAM）。無論是GDDR6還是最新一代的GDDR7，顯存都負責以極高帶寬實時吞吐渲染數據和AI模型權重。顯存容量與速度，直接決定了顯示卡能否在高分辨率遊戲或大模型推理下流暢運行。

支撐這兩大核心運轉的，則是顯示卡的「骨骼與神經」——包含多相數字供電、MOSFET管和固態電容的供電模塊（VRM）與多層電路板（PCB），它們將電源輸入的直流電精準降壓分流，支撐核心在數百瓦高功耗下穩定運行。

此外，由純銅底座、蒸發腔、鍍鎳熱管和高密度風扇組成的散熱系統，則是確保核心不會因高負荷發熱而崩潰的「呼吸器官」。

支撐這座硬件金字塔的，是一條跨越全球、分工極其嚴密的產業鏈，沒有任何一家公司能夠獨立包攬全過程。

在金字塔的最上游，是掌握底層晶片架構設計與軟件生態的晶片商，以英偉達（Nvidia，又稱輝達）、AMD和英特爾（Intel）三家為代表。其中英偉達在全球消費級與數據中心市場上佔據著絕對統治地位。

第二層則是掌控製造命脈的晶圓代工巨頭，如台積電與三星電子。全球絕大多數高端GPU晶片，均出自台積電等少數晶圓廠的極紫外光刻機（EUV）。

第三層則是全球存儲「三巨頭」——三星、SK海力士與美光。它們壟斷了全球超九成的顯存顆粒以及數據中心級高頻寬記憶體（HBM）的產能。

最下游才是消費者熟知的終端板卡合作廠商（AIC/AIB），如華碩、技嘉、微星、七彩虹、影馳、銘瑄等。它們採購上游的「GPU+顯存」套料，自行設計散熱與電路板，最終生產成品顯示卡並推向市場。

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在這個高度依賴協同的體系中，終端板卡廠本質上是上游晶片與存儲巨頭的「集成者」。一旦上游晶圓或顯存顆粒出現供給縮減，成本就會像洪水一樣順著鏈條一路向下，最終由最末端的消費者埋單。

價格變貴是貴在哪？

此輪顯示卡價格暴漲，並非單一因素引發，而是全球存儲產能分配失衡、AI大模型吸血效應與渠道恐慌性囤貨交織產生的結果。

暴漲的第一擊，是在最不起眼的顯存顆粒上。隨著生成式AI（AIGC）的爆發，全球數據中心對HBM（高頻寬記憶體）的需求呈現指數級狂飆。由於HBM利潤空間遠高於傳統顯存，三大存儲原廠紛紛將大量先進晶圓產能轉移至HBM生產中。

然而，製造HBM對晶圓的消耗量極其驚人——生產1GB HBM所消耗的晶圓面積，大約是傳統GDDR顯存的3倍。這直接引發了嚴峻的「產能擠兌」：留給消費級GDDR6、GDDR7顯存的晶圓產能被嚴重壓縮。顯存顆粒現貨價格短期內大幅跳水上漲，一張大顯存顯示卡的單純物料成本就增加了數百元，逼得上游晶片商普遍上調了捆綁套料的價格。

有供應鏈負責人坦言：「我們拿到的套料成本每周都在變。顯存貴了，我們做成整卡如果不漲價，利潤就會直接被抹平。」

與顯存危機交織在一起的，是來自AI算力狂潮對成品顯示卡的「降維打擊」。

由於企業級AI算力卡價格昂貴且面臨出口限制，大量中小型AI創業公司、高校科研團隊以及微型工作室，開始將目光轉向大顯存的高端消費級顯示卡。

在華強北等數碼市場，甚至催生出了「拆卡改裝」產業鏈——商家批量收購消費級顯示卡，將其拆解、改造成適合機架式伺服器的形態，再打包組裝成「廉價AI算力伺服器」出售給企業。

「遊戲玩家是在用零花錢買顯卡（顯示卡），而AI工作室是在用投資人的錢買顯卡去生產賺錢。」業內人士一語道破：「兩者的購買力完全不在一個維度。高端顯卡一旦被算力市場掃貨，零售市場的現貨瞬間就被抽空了。」

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供應鏈端的成本風暴，在傳導至分銷渠道後被進一步放大。在上游喊漲、顯存告急的聲浪下，各大板卡廠商放緩發貨節奏，採取「限量分發」策略以觀望後市。

渠道商和代理商為了規避補貨成本更高的風險，普遍選擇惜售甚至暫扣現貨。面對「今天不買，明天更貴」的宣傳，有消費者產生恐慌心理提前搶購，更推高了終端成交價。

其實是國產顯示卡的機遇？

當全球GPU供應鏈在AI狂潮下劇烈震盪、消費級市場面臨價格與供給雙重危機時，一個迫切的問題浮出水面：中國的國產顯示卡，能頂上去嗎？

近兩年來，中國GPU產業相關企業在資本市場集體登場。

摩爾線程作為國內少數堅持「全功能GPU」（圖形渲染+通用計算）路線的龍頭企業，成功推進上市進程；沐曦股份、壁仞科技、天數智芯等專注於算力晶片的獨角獸相繼完成重磅融資或IPO輔導；景嘉微在信創與特種領域持續迭代；華為升騰與海光訊息則在伺服器端和數據中心大放異彩。

全球供應鏈的劇震，正在為國產GPU打開前所未有的窗口期，推動產業鏈尋找差異化的突圍路徑。

首先是AI PC與邊緣算力的彎道超車。隨著AI PC在辦公、輕度設計領域的爆發，用戶需要的不再只是純粹的遊戲顯示卡，而是具備「圖形輸出+本地輕量AI推理」的複合型顯示卡。摩爾線程等企業推出的多款顯示卡，憑藉在視頻編解碼、多屏顯示以及本地運行大模型方面的優勢，正在逐步啃下工作站、商業辦公與AI台式機的龐大市場份額。

其次是信創生態的徹底替換。在政企、金融、電力等關鍵行業，隨著國產操作系統與國產CPU的普及，景嘉微、摩爾線程等企業已實現從晶片到驅動的全棧國產化，徹底擺脫了對外資顯示卡的依賴。

最後是存儲與封裝的本土協同。由於傳統的三星、海力士巨頭忙於HBM，長鑫存儲等國產存儲力量反而迎來機會，可以搶佔消費級DRAM和高頻顯存市場；同時，長電科技、通富微電等封測巨頭在先進封裝上的突破，正在幫助國產晶片用「拼圖搭積木」的方式提升整體算力與帶寬性能，逐步打破海外廠家的封鎖。

「這顯卡行情，我看至少到今年底都很難便宜下來。」多位經銷商預測。

這對於消費者來說，是難受的，但對於產業鏈上的中國企業來講，卻是一次難得的機會。