日本人身高大縮水？輸中韓3.6厘米　日媒揭3大致矮元兇跟基因無關

日本人平均身高比中國人和韓國人矮小？據日本媒體《日本經濟新聞》報導，中國與韓國青少年的平均身高近年大幅超越日本，而日本更是中日韓三國中，唯一身高增長顯著停滯甚至出現下降趨勢的國家。根據多位專家分析指出，日本人身高「原地踏步」的主因並非遺傳基因，而是與孕婦體重管理、飲食文化及幼兒睡眠等多重後天因素有關！



日本男生平均身高比中國及韓國的要矮小。（Netflix《Eye love you》劇照）

中日韓人身高逆轉！30餘年形勢大翻轉 中韓反超日本

《日本經濟新聞》近日分析了中日韓男女身高差的報導，根據該報道內容，「NCD-RisC」的全球身高追蹤研究顯示，早在1985年時，日本19歲男性的平均身高比中國人和韓國人高。從當年研究數字中所見，日本男性平均身高約為 170.4厘米，高於中國的167.6厘米及韓國的168.7厘米；而日本女生平均身高為157.8厘米，一樣領先中韓兩國。

然而經過三十多年的發展，形勢發生了劇烈變化。截至2019年的統計數據，日本19歲的男性平均身高約為172.1厘米，比韓國和中國男生的平均身高，分別相差3.4厘米及3.6厘米；而女生更相差達5厘米。

截至2019年的統計數據：

日本19歲青年：男性平均身高約為 172.1厘米，女性約為 158.5厘米。



韓國19歲青年：男性平均身高約為 175.5厘米，女性約為 163.2厘米。



中國19歲青年：男性平均身高約為 175.7厘米，女性約為 163.5厘米。



根據國際研究團隊「NCD-RisC」的全球身高追蹤研究，日本19歲的男性平均身高約為172.1厘米，比韓國和中國男生的平均身高，相差多達3.6厘米；而女生更相差達5厘米。(AI生成)

專家強調，遺傳基因並非導致三國男女身高差距的主要因素，中韓兩國隨着經濟發展與肉蛋奶營養供給提升而迅速長高，日本卻因後天環境因素陷入停滯不前。

原因一：孕婦體重管理過嚴 輕磅BB「輸在起跑線」

報導引述專家分析，第一個關鍵問題是在胎兒期。日本醫學界過去（1997年至2019年間）為了預防妊娠高血壓及難產，長期建議孕婦在整個孕期的體重增加要控制在7至10公斤。雖然該標準近年上調至10至13公斤，但比起韓國建議的11.5至16公斤依然偏低。加上日本社會存在「生得小，養得大」的傳統觀念，部分年輕孕婦甚至刻意減肥。

日本社會存在「生得小，養得大」的傳統觀念，部分年輕孕婦甚至刻意減肥。(AI生成)

大肚媽媽過分控制體重，導致日本新生兒中「低體重新生兒」（出生體重低於2.5公斤）的比例高達 9.4%至10.2%，遠高於韓國的 7.2%，亦高於經合組織（OECD）35個成員國的平均水平（6.5%）。

醫學研究證實，出生體重偏低的嬰兒即使後天補充足夠營養，成年後的平均身高仍會比正常體重的孩子矮 2至3厘米。這批90年代後出生的低體重嬰兒步入成年，直接拉低了日本年輕一代的整體身高。

原因二：「少食文化」流行 每日卡路里攝取量不足

第二個主因在於日常膳食結構。統計顯示，日本國民每日人均能量攝取量自1995年至2023年間持續緩慢下降。與中韓兩國相比，日本人每日人均熱量攝入少760至800卡路里（相當於少吃約三碗米飯）。

在聯合國糧農組織（FAO）全球人均蛋白質攝取量排名中，中國高居全球第7位，而日本僅排在第89位。日本年輕一代傾向選擇便利店簡餐與小分量飲食，導致發育期所需的能量與蛋白質嚴重缺乏。

日本年輕人日常傾向選擇便利店簡餐、飯糰等，分量小且肉蛋奶攝入不足，形成了看似健康但熱量與營養不足的「少食文化」(AI生成)

原因三：幼兒睡眠時間偏短 抑制生長激素分泌

第三個因素則是睡眠時間不足。深度睡眠是夜間分泌生長激素的關鍵時期，根據美國費城兒童醫院的研究數據，0至3歲幼兒的每日總睡眠時長：

日本幼兒：平均11.62小時



韓國幼兒：平均11.90小時



中國幼兒：平均12.49小時



日本孩子在三國中睡得最少。報導指出，日本社會從幼稚園階段起便面臨補習班與課外學習壓力，導致入睡時間普遍較遲，直接影響了生長激素的正常釋放。

日本孩子在三國中睡得最少（AI生成）

不過，報導也指出，上述因素目前仍屬解釋日本身高變化的不同假設性講法，不能單憑其中一項就斷定是日本人平均身高停滯的原因。

全球男女身高TOP 10地區

除了中日韓三國的比較，若將眼光放眼全球，各國身高的差距更加顯著。根據國際研究團隊 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 彙整全球跨國實測研究的數據，全球平均身高最高的前幾名國家/地區集中在歐洲（特別是西北歐與巴爾幹半島），荷蘭以男性平均 184cm、女性 170cm 居全球之冠；而東亞地區中，中國與韓國男性平均約 175cm、女性 163cm，高於香港（男 174cm）、台灣（男 173cm）與日本（男 172cm）。

歐洲國家包辦全球前列：荷蘭、蒙特內哥羅（黑山）、愛沙尼亞、丹麥與波斯尼亞和黑塞哥維那等國包辦全球平均身高榜首，男性平均普遍突破 180cm，女性達 168–170cm。

東亞地區分佈狀況：中韓兩國青少年平均身高成長顯著，已超越香港（男 174cm）、台灣（男 173cm）與日本（男 172cm）；而東帝汶、瓜地馬拉及部分東南亞國家則位於全球尾段（男性平均約 159–165cm）。

全球男性平均身高Top 10與亞洲主要地區：

荷蘭：183.8 – 184.0 厘米

黑山（蒙特內哥羅）：183.3 厘米

愛沙尼亞：182.8 厘米

波斯尼亞和黑塞哥維那：182.5 厘米

冰島：182.1 厘米

丹麥：181.9 厘米

捷克：181.2 厘米

拉脫維亞：181.2 厘米

斯洛伐克：181.0 厘米

烏克蘭：181.0 厘米

中國大陸：約 175.7 厘米

韓國：約 175.5 厘米

香港：約 174.0 厘米

台灣：約 173.0 厘米

日本：約 172.1 厘米



全球女性平均身高Top 5與亞洲主要地區：

荷蘭：170.0 – 170.4 厘米

黑山（蒙特內哥羅）：170.0 厘米

丹麥：169.5 厘米

冰島：168.9 厘米

拉脫維亞：168.8 厘米

中國大陸：約 163.5 厘米

韓國：約 163.2 厘米

香港：約 160.0 厘米

台灣：約 160.0 厘米

日本：約 158.5 厘米



（註：全球平均身高較矮的國家主要集中於中美洲及東南亞地區，例如危地馬拉女性平均約151厘米、東帝汶男性平均約159厘米。）

資料來源：日本經濟新聞、英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）、NCD-RisC 研究數據、The Korea Times 、Channel A News