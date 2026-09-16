日本年輕人竟流行「梅毒妝」？發病紅斑被模仿　演變成亞文化潮流

令人聽了都聞之色變的疾病，竟然成為年輕人間的潮流？還特地化妝模仿其症狀！在10年內，日本梅毒確診病例翻了10多倍，男性感染者年齡從20歲橫跨到60歲，女性感染者則集中在20歲左右。



根據《搜狐》報導，一部分年輕人在社媒分享仿化梅毒妝、曬皮疹等，甚至演變成某種亞文化（Subculture）潮流，這些日本年輕人在社交平台曬出手臂、手掌上的梅毒二期產生的紅斑皮疹，部分沒得病者則分享研究化妝教程，用顏料模仿這種紅斑點，塑造「梅毒妝」。

日本女仔之間流行「梅毒妝」。（shoebillhealth@threads）

更多年輕人分享的「梅毒妝」相片：

根據數據顯示，2013年間日本全年梅毒報告病例僅有1,000多例，2021年則已接近8,000例，2022年增加到13,000例，2023年飆升到15,000例，2024及2025年回落保持在13,000例左右。

根據報導指出，社媒軟件的普及疑是病例擴散主要推手，讓認識陌生人的門檻變低，讓很多人短暫接觸後就發生親密關係，缺乏防護意識，也不了解對方健康狀況。中年男性基本擁有穩定消費力，網上認識年輕女性，造成男性感染者年齡跨度大，年輕女性則成高發群體。

據悉，梅毒螺旋體一旦入侵人體，早期症狀包括紅斑很容易自行消失，讓人誤以為已經痊癒，甚至放棄治療，但實際上會潛伏體內攻擊心血管和神經系統，晚期後會造成內臟、神經系統損壞，甚至死亡，孕婦遭感染的話還會傳給胎兒。而治療用的特效藥青黴素（Penicillin，常譯盤尼西林）在日本也因持續緊缺讓事情雪上加霜。

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