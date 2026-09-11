日本年輕人搶當的士司機！初入行年薪可達500萬日圓？揭4關鍵原因

過去提到的士司機，總給人「中高齡專屬」的刻板印象，但日本最近掀起一股新熱潮，大批年輕人紛紛投身的士行業。最新數據顯示，日本20幾歲年輕的士司機平均年收入逼近500萬日圓（約25.4萬港元），比同齡上班族平均薪酬高出近34%！甚至有24歲司機入行2年便創下720萬日圓（約36.6萬港元）年薪紀錄，到底這項傳統行業為何會成為日本年輕人的高薪「神職」呢？



日本近年吸引大批20多歲年輕人投身的士行業，打破以往「中高齡限定」的傳統印象。（《東京的士：回憶里程》劇照）

不用死記地圖 年輕世代靠App精準接單

據日本招聘平台《GOジョブ》報道，以往做的士司機需要熟悉全城街道，但如今高精度GPS導航和配車App的流通使用，能精準預測客源聚集地。20多歲的年輕人對科技適應力較強，能善用App接單、電子支付，還可以在各大網絡社群傳達即時路況，營運效率遠勝傳統司機。

入行即享高薪 極致Work Life Balance

日本各大龍頭的士公司現時為吸引更多新血，會提供首幾個月每月35萬至40萬日圓（約1.8萬至2萬港元）的薪資保障。配合不高的抽成制度，多勞多得，體力充沛的年輕司機更可鎖定深夜至清晨的長途客黃金時段，入行短短1年便有機會挑戰月薪40萬至50萬（約2萬至2.5萬港元）日圓。

最吸引年輕人的莫過於極佳的工作與生活平衡，的士行業多採用「隔日勤務」制，即工作1天、休息1天，每月只需出勤11至13天。算上下班後的「勤休」時間，換算下來一年休假多達233日。每逢周五上班後，周末與周一即自動形成3連休，方便隨時安排旅行或發展個人興趣。

的士公司推出不少補貼政策，年輕司機首年即可挑戰50萬日圓月薪，加上還有較多休假時間可以自行安排。（《東京的士：回憶里程》劇照）

的士公司全額資助考取執照兼發津貼

考取專業的士牌照以往是不少人的門檻，但現時各大公司均提供全額資助，承擔約22萬日圓（約1.1萬港元）的考牌費用。受訓期間每日更可獲約1萬日圓（約500港元）津貼，最快只需4天即可順利畢業上路，實現真正的零成本轉職。

充裕的休假時間方便司機考取專業證照，甚至兼職做網頁設計與影片剪輯，開闢多元職涯。（《降魔的2.0》劇照）

在日本考取的士「普通二種免許」，門檻為年滿21歲、持一級駕照滿3年及通過深視力測試。2025年修例後課時縮至29小時，費用約20萬至28萬日圓。參加合宿集訓最快5日畢業，連同筆試最快6日即可順利拿牌。



兼職考牌照多元發展

另外有不少年輕人選擇在多出的休假時間考取會計、地產經紀或理財規劃師等專業資格，甚至還兼職從事網頁設計或影片剪輯。

此外，累積10年經驗後，最快可在30歲出頭申請成為「個人的士」經營者，自由安排工時，優秀者年收入更可突破1,000萬日圓（約50萬港元），成功打破大眾對傳統藍領行業辛苦又低薪的刻板印象。