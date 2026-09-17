王鶴棣遭造謠下體注射玻尿酸致不舉　醫揭4增大增粗術風險與禁忌

內地男星王鶴棣自演出《蒼蘭訣》後人氣急升，近日卻捲入「陰莖增大術失敗導致陽痿壞死」的傳言。儘管涉事診所與王鶴棣工作室火速發表聲明闢謠並向公安機關報案，事件亦引發大眾對男士私密處整形的關注。那麼到底向陰莖打玻尿酸是不是真的會導致組織壞死？台灣有醫師亦曾向大家拆解現時主流的4種陰莖增大增粗手術有甚麼風險和禁忌。



（微博@王鶴棣_Dylan）

網傳王鶴棣下體注射玻尿酸後變黑壞死？工作室急澄清

日前近期網絡瘋傳數張對話記錄圖片，聲稱內地男星王鶴棣接受陰莖增大術並注射玻尿酸，引發嚴重後遺症導致下體變黑甚至陽痿。

被網傳點名的醫美診所也於16日發表嚴正聲明，強調過去未曾替王鶴棣提供過任何醫美或診療服務，機構內亦無相關操作記錄，已完成證據固定。王鶴棣工作室亦於同日發聲，嚴厲譴責惡意造謠行為，表示已完成取證並向公安機關報案，聲明中更直接定位北京某派出所。

（微博@王鶴棣工作室）

醫師拆解4大主流陰莖增大手術

這場風波意外掀起大眾對男士整形的關注，男性選擇陰莖增大手術，多半是對尺寸不滿意、缺乏自信或想提升性生活質素。而台灣泌尿科陳忠佐醫師也曾解析，指出目前市面上常見的陰莖增大術主要有4種方式：

鉅膚／蘑菇針（異體真皮）：採用取自真人皮膚的異體真皮，經特殊技術去除細胞與過敏原，僅保留膠原蛋白結構，與人體相容性高且外觀自然。其中「鉅膚」為片狀植入，「蘑菇針」則為粉狀注射（常用於龜頭增大）。

玻尿酸注射：以微整填補方式注射至私密處，操作快速且無手術切口。

自體脂肪移植：抽吸自身多餘脂肪，經離心處理後注入。

包皮摺疊：透過外科手術重新重整與摺疊包皮組織達到增大效果。

向陰莖打玻尿酸真的會導致壞死不舉？

針對網傳「打玻尿酸致壞死」的說法，陳忠佐醫師表示，注射玻尿酸、蘑菇針或自體脂肪時，若不慎打入血管，或是植入多片真皮壓迫組織，確實可能導致組織壞死，但臨床上極為罕見。此外，部分人術後可能出現疤痕增生或攣縮，這類狀況可透過消疤藥膏、消疤針或放鬆手術緩解。

陳醫師亦強調，「術後感染」才是陰莖增大術最大的潛在威脅。由於手術多在表淺層進行，大出血風險較低，但若植入外來物後發生嚴重感染，抗生素治療效果往往不佳，甚至可能誘發敗血症，嚴重時必須做手術將植入物完整移除。

傷口防護：每天需規律換藥，術後3至5天內傷口切勿碰水，避免感染。

活動限制：術後1星期內避免劇烈運動、提重物，防止傷口裂開。

禁慾期：術後至少一個半月內不能進行性行為或自慰，過早進行性行為或劇烈位移容易導致植入物位移、變形或引發感染。

調整睡姿：若使用蘑菇針進行龜頭增大，由於材料具流動性，術後2星期至1個月內應避免趴睡或側睡，以免影響塑型。

3類人不宜接受手術

考慮到術後恢復與風險，陳醫師提醒有三類族群不建議進行陰莖增大術：

糖尿病患者：高血糖影響傷口癒合，併發感染風險高。

麻醉高風險者：患有呼吸道疾病、嚴重心血管疾病者。

過度肥胖者：下腹脂肪過厚會遮擋視野並增加手術深度與併發症，建議先減重再評估。

資料來源：《問8 線上健康咨詢》