面相｜男女「釣金龜」七大面相　女嘴細嫁得好、男眉粗吸引有錢女

近日香港中文大學經濟學系副教授兼新亞書院副院長莊太量，在書院雙周會上發表以「如何投資你的人生」為題的演講，當中提及「伴侶經濟學」環節，內容引發輿論與學生強烈不滿和討論，不過在傳統相學之中，面相一直被視為能夠反映一個人一生運勢與姻緣際遇的重要依據，究竟甚麼樣的面相特徵，會被視為容易娶得有錢老婆，又或者更容易嫁入豪門？



香港中文大學經濟學系副教授莊太量（資料圖片）

近日莊太量在書院的雙周會上分析女孩子釣金龜的成本效益，並提到「女人GPA高都無用，最後都係要釣金龜（嫁入豪門）」及勸喻女性「最好不要讀博士」等觀點，隨即引來大批學生及網民怒轟，批評其言論「物化女性」與性別歧視。事件發酵後，部分學生已向校方正式投訴並要求莊教授道歉。莊太量其後否認性別歧視，澄清自己只是純粹從經濟學、不同的成本效益角度去分析伴侶選擇，回應傳媒查詢時更表示「男仔都可以釣金龜」。

而如果撇除經濟學角度，若從傳統相學來看，原來女性面上確有一些特徵，被視為較容易嫁入豪門，不妨一起來看看，自己臉上有沒有對應到的特徵吧！

1.鼻頭有肉

鼻子是五官之長，鼻頭肥一點，代表你的財運和富豪緣份將會很好。擁有肥厚圓潤、鼻頭帶有小肉的鼻子，在面相學裡被認為是極佳的富貴面貌。鼻頭有肉代表聚財運，有利於日後嫁個家境富裕的優質男生。如果有高挺的鼻樑，再配上圓滾鼻頭，更是嫁入豪門的最佳面相。

Kayan9896鼻頭有肉（資料圖片）

2.嘴形小巧

嘴巴在面相上代表婚姻福分，擁有小巧的櫻桃小嘴或杏仁小嘴能展現出淑女氣質和迷人笑容。面相學認為嘴形小巧的女生更容易討好公公婆婆，婚姻幸福度高，也更有可能找到與自己相配的好夫婿，亦象徵你的婚姻將會非常美滿幸福。

內地女星宋祖兒有櫻桃小嘴（網上圖片）

3.水汪汪大眼

大而明亮、水汪汪的眼睛能散發清純氣質，給人一種蘭心蕙質之感。面相學認為此種眼神溫潤可人，能讓對方一見傾心。水汪汪大眼代表你的感情路順遂，未來夫婿疼愛你，所以大眼睛在面相上能夠增加嫁入豪門的運勢。

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4.眉型秀氣

秀氣的眉型在面相學上同樣是嫁豪門的助力，擁有秀氣優雅、彎如月牙的淑女眉、眉尾微微上揚，也代表你的婚姻將會非常美滿幸福，但注意眉峰位置也不可過高，面相學認為此類眉型與性格溫順相配，容易與夫婿相處融洽。

國際名模奚夢瑤，嫁何家四房兒子何猷君（網上圖片）

除了以上4大女性容易嫁入豪門的面相特徵，其實男性同樣有娶得有錢老婆的面相格局。蘇民峰師傅曾在節目中分享，男性若具備3大面相特徵，較容易娶得有錢太太或獲得異性資助：

蘇民峰師傅曾在TVB節目《開壇》大談男性娶有錢老婆外貌特徵

1. 眉粗夠濃且整齊

眉毛粗濃而整齊，代表性格果斷、有擔當，容易吸引有能力或家境富裕的女性青睞。

2. 雙眼黑白分明但無神

眼睛黑白分明，但眼神不帶攻擊性、略帶「無神」，這種面相在相學上被視為容易得到異性幫助或資助。

袁偉豪娶3億千金張寶兒（網上圖片）

3. 鼻樑高且直

鼻樑高挺而筆直，除了代表事業運佳，亦象徵容易靠伴侶或異性獲得財富，即所謂靠老婆」的面相。