盲眼龍婆再爆2027年預言　傳會有「神秘疾病」　部分人將獲超能力

已故保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（BabaVanga）近日又傳出針對2027年的預測，將有神秘疾病或基因實驗，使部分人類獲得「超人般」生物特徵；但該說法缺乏原始紀錄，內容也未說明具體能力與改變方式，專家呼籲理性看待。



據外媒報導，近期流傳的說法稱，屆時可能因神秘疾病蔓延或基因實驗，導致極少數人類出現「超人般」的生物特徵。不過，由於龍婆生前並未留下親筆文字，這段說法目前缺乏可供核對的原始紀錄。

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值得注意的是，這項預言並未說明人類會獲得何種超能力，亦未交代身體將如何產生變化，僅提及在疾病或實驗影響下，僅有極少數人會出現改變。儘管說法缺乏實據，但因龍婆過去被追隨者認為曾命中911恐攻與新冠疫情，相關傳聞仍在網路引發廣泛討論。

此外，網傳內容亦整理出她對2026年的諸多推測，涵蓋地緣政治衝突、極端氣候天災與科技威脅等議題，有部分支持者聲稱已有「氣候災害加劇」與「AI衝擊職場」等2項應驗。不過專家與事實查證單位強調，這些內容大多出自後人二次解讀與流傳，民眾切勿過度迷信。

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