大埔VS上水宜居比較：網民列3個理由大埔完勝　數據揭真實差距

新界不同地段的居住環境經常被網民比較，大埔與上水同樣位處新界北，兩者距離不遠，但生活氛圍、消閒空間及交通便利程度卻截然不同。實際住落卻發現差異極大，甚至有網民形容住過大埔就「返唔到轉頭」。近日有網民在社交平台發文，直言「住喺上水一定係上世罪孽深重」，並力數大埔完勝上水的多個原因，引起不少新界居民共鳴。



Threads 截圖

該名網民在社交平台Threads發文，表示自己曾經住過大埔，認為大埔與上水「根本唔係同一個Level」，更直言住過大埔完全返唔到轉頭，力批住上水「一定係上世罪孽深重」，他大列3點逐一對比兩區的差異，認為大埔無論在生活質素還是居住體驗上，都完勝上水。

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一、自然環境與消閒空間

大埔擁有吐露港、大美督等自然景觀，居民落樓踩單車已經「Chill到爆」，放假可以沿海濱散步、踩單車，生活節奏悠閒舒適。相反，上水一落樓下全是藥房，街道空氣與整體氛圍都迫、嘈、雜，缺乏讓人放鬆的空間，假日想搵個地方「hea」下都難。

大埔坐擁大美督等自然景觀（資料圖片）

二、特色小店與餐飲選擇

大埔墟街市美食選擇豐富，區內亦有不少特色小店及文青Cafe，無論是想掃街醫肚，還是搵間Cafe坐低休息，選擇都相當多。上水則相反，既沒有特色小店，也沒有文青Cafe，網民更批評「想食餐好少少都要出大埔」，選擇明顯較少，日常生活少了好多樂趣。

大埔區熟食中心小店及食物款式繁多（資料圖片）

三、交通便利與通勤體驗

大埔居民出入市區相對便利，交通選擇較多。但相反上水出市區不僅塞車塞到「懷疑人生」，還要與大量乘客迫東鐵，未到大埔已經逼到窒息。對於每日需要往返市區返工的打工仔而言，通勤體驗直接影響生活質素，成為上水一大扣分位。

樓主形容居住在上水，經常要與其他人迫東鐵綫（資料圖片）

該網民總結，大埔叫「享受生活」，上水只係「搵個地方瞓」，兩區定位截然不同。他更直言，雖然怕上水街坊不高興，但住過大埔「真心覺得完勝」，該言論也引來很多網民討論，有部分網民贊同樓主言論，「上水粉嶺感覺同深圳分別唔大」、「太認同了」、「我沙田嫁入大埔，一直覺得屋企行到去城門河散步跑步又幾正」、「住咗港島20年，搬咗入大埔，只感覺大埔唯一缺點去機場真係遠，其餘生活好好」。

有網民則認為大埔公路經常塞車（Facebook「馬路的事即時交通資訊」截圖）

而有部分網民則持相反意見，認為兩個地方各有特色，為上水平反，「咁上水都有山明水秀啲嘅地方，冇你講到咁地獄，可以咁樣感受大自然」、「大埔同上水都算唔上享受生活，各有各好，各有各差，上水地方細，冇咩特色，但就好快到火車站，大埔大啲有啲特色，但等巴士等到嘔泡」、「由細到大住上水粉嶺，而家搬咗去大埔勁唔方便喎，係乜都有，但市中心同火車站勁遠，又多燈位，等車又耐」。

除了網民的主觀居住感受，兩區在經濟結構與家庭收入分佈上亦呈現明顯差異。根據政府統計處按區議會分區劃分的家庭住戶統計數字，從最新公布的官方報告，大埔區的家庭住戶每月入息中位數達到約30,700港元；相比之下，包含上水在內的北區家庭住戶每月入息中位數僅為約26,200港元。大埔區高出約17%的入息水平（或近兩成），連帶帶動了區內自發性的獨立特色餐飲、獨立咖啡店及文化休閒小店的生存空間，形成網民口中具備『生活質感』的社群氛圍；反觀上水過去長期受過境消費及跨境物流影響，街舖組合多集中於連鎖藥妝與日用品批發，令本地居民的日常休閒選擇相對受限。