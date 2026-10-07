富泰邨女童拎啤酒｜母再婚3年續領子女贍養費　法律拆解2大誤區

屯門富泰邨近日有一段影片掀起網民熱議，一名身穿校服的10歲女童，被拍到獨自提着兩大袋共24罐（每罐500ml，總重約12公斤）的罐裝啤酒在行人道上緩慢行走，期間走得十分吃力並多次停下休息。同行38歲繼父冷眼旁觀，甚至衝前搶走一袋啤酒並疑罵句「廢人」後拔足狂走，不少網民質疑是否涉及虐兒。

事件持續發酵，社工、校方及警方隨後介入跟進。涉事父母於10月7日接受媒體訪問時澄清，事件源於便利店特價及希望「訓練女兒大小肌肉」，女童亦指自己出於自願。母親透露一家五口主要依靠HK$18,000綜援及前夫HK$2,000贍養費維生，而兩名分別9歲及11歲的女兒為她與前夫所生，自己與現任丈夫已再婚3年。



富泰邨身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一大袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

繼父稱「訓練肌肉」澄清虐兒 家庭背景曝光

38歲繼父黃先生受訪時承認當時「有啲炆」，但解釋要女兒單手搬運兩大袋啤酒是為了「訓練佢肌肉／大小肌」。10歲女童則表示過往最多幫忙提4罐，今次雖辛苦但屬自願，平日父母非常愛錫她，破爛書包亦是事發前裝啤酒時不慎扯爛。

而32歲母親黃太患有癲癇等病症，正努力將酗酒量由每日12罐減至5罐；一家五口主要依靠HK$18,000綜援及前夫HK$2,000贍養費維生。三名子女更各有特殊健康或學習需要（長女有川崎症病史及ADHD、次女有讀寫障礙、幼子發展遲緩），極其需要社區支援。

涉事女童（白衫）與父母及弟妹在住所內見記者。（黃學潤攝）

「個人贍養費」與「子女贍養費」有分別

家庭背景曝光後，其中「HK$2,000贍養費」的細節亦觸及不少人對本港離婚法例的常見誤區。在香港法律層面，原來再婚後，和前任所生的仔女仍有權繼續領取贍養費；而贍養費的性質其實也有嚴格區分，無論是給予「前配偶」的個人生活費，還是撫養「親生子女」的日常開支，兩者的法例規範也大有分別：

1. 前配偶本人的定期贍養費：再婚即自動終止

根據香港《婚姻法律程序與財產條例》（第192章）第9條，法庭判給前妻或前夫本人的生活定期贍養費，其付款期最遲於收款一方再婚當日自動終止。

無論是給予「前配偶」的個人生活費，還是撫養「親生子女」的日常開支，兩者的法例規範也大有分別。（示意圖 / 資料圖片）

2. 子女贍養費：不因家長再婚而停止

而據香港大學法律資訊中心家庭社區法網 (Family CLIC) 解釋，如果是法庭判給親生子女的生活費（即使由負責照顧子女的母親代收），不會因為母親再婚而自動終止。

法律上，親生父母對子女的撫養責任是長遠且獨立的，不會因為前妻重新組建家庭或另嫁他人而轉嫁給繼父。除非繼父在法律上正式辦理收養手續（辦理親生父權轉移），否則生父依然有法律責任支付子女的撫養費，直至子女成年（一般為18歲）或完成全日制教育。

若是「負責支付的親生父親」日後再婚，亦不能自行宣佈停付。若新家庭開支令其經濟狀況大幅改變，生父必須向法庭申請調整判令，由法官重新評估後作裁決。

至於法庭早已判給的一筆過款項或財產分配安排，由於屬於一次性的資產劃分，因此不會因為收款一方日後再婚而自動撤銷，已收取的款項亦不用退還，一切依然必須嚴格按照原本的法庭判令條款執行。

$2,000贍養費性質未明 不宜一概定性

至於此次屯門富泰邨個案，涉事母親與前夫育有兩名女兒，但事件並未詳細交代該筆$2,000贍養費的具體法庭判令細節或受益人劃分。

若這$2,000屬於前夫為兩名親生女兒支付的「子女贍養費」，母親再婚3年後繼續代子女收取，則完全符合香港法律規定；原判令同時包含配偶個人贍養費與子女贍養費，則配偶個人的定期款項自女方再婚當日起已依法自動失效，僅剩屬於子女的撫養費部分仍具法律執行力，無須亦不得追溯領取已失效之配偶款項。

資料來源：香港大學法律資訊中心家庭社區法網