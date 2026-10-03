黃澤林亞運網球男單奪金　曾獲球王拿度激讚!6經歷看網壇新星追夢

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）周五在亞運準決賽反勝烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）殺入金牌戰，今日（3日）與中國球手吳易昺上演今屆亞運網球項目「夢幻對決」。最終黃澤林以直落兩盤6：2、6：4勝出，歷史性為香港取得一面亞運網球男子單打金牌。



今場賽事的勝方，只要在2028年6月12日之前能保住世界排名在前500名之內，將直接取得2028洛杉磯奧運入場券。



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新一代網球一哥黃澤林身高1.91米，近年在國際網壇屢創佳績，今次亞運網球男單更奪金，《開罐》為大家揭示他如何一步步走上金牌之路，更加了解這個新生代的網球一哥！

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一、 為職業路婉拒哈佛、史丹福等名牌大學邀請

黃澤林中學畢業於本地傳統名校拔萃男書院，在青少年時期便因連奪美網及澳網青年組雙打冠軍而備受國際矚目。畢業前後，包括美國哈佛大學（Harvard University）、史丹福大學（Stanford University）及普林斯頓大學（Princeton University）等多間美國 NCAA 第一級別（Division I）名校均向他發出入讀邀請，並積極招攬其加入大學網球隊。

不過他也因為對學生運動員的體制而卻步，沒有選擇繼續到美國升學，美國的大學體制對「學生運動員」設有嚴格的業餘身份限制，若選擇赴美升學，黃澤林在學期間將無法轉為職業球手，亦無法參加職業男子網球（ATP）巡迴賽，因而決定婉拒歐美名校的邀請。

而當時香港大學推出的首屆「頂尖運動員入學計劃」（Top Athletes Direct Admission Scheme）就成為關鍵契機 。該計劃以國際體育成就為主要錄取考慮，因此他不僅順利入讀香港大學工商管理學士學位，更獲頒港幣40萬元的「李兆基頂尖運動員獎學金」。港大校方為其提供了極高彈性的雙軌學制支援，允許他毋須在港上課，以配合長駐海外受訓及參賽的節奏，讓他能毫無後顧之憂地全職成為職業運動員，同時也不會荒廢學業。

二、 校長父親支持黃澤林追夢

成為一名職業運動員，少不了家人從小到大的堅實支持；然而令人意外的是，黃澤林其實出身於傳統教育世家，父親黃悅明博士為小學前校長，母親亦為教師。在外界眼中，這樣的家庭背景或許會對學業有著刻板的嚴格要求，但黃悅明校長在香港01專訪時表示，雖然對兒子發展體育事業也糾結過，但黃澤林承諾會安排時間做功課和溫習，「要每日都當最後一日返學嘅心情去學習」，更曾和兒子黃澤林溝通，即使可能要10年才能完成香港大學的學業，但也希望他能保持追求知識的心態。

黃澤林父親黃悦明曾為小學校長，支持黃澤林發展體育事業（ 資料圖片）

三、 加入西班牙拿度網球學院

黃澤林從青少年組別順利過渡至成人職業賽，並成功躋身世界前100位，其核心技術與體能的躍進，可歸功於他在西班牙馬略卡拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）的特訓經歷 。

網上截圖

2021年，年僅17歲的黃澤林隻身遠赴西班牙留學，加入這所由22座大滿貫得主、網壇傳奇拿度（Rafael Nadal）創辦的頂級學院，當地的訓練場高度模仿四大滿貫賽事的地板質地，其訓練強度更是世界級。黃澤林曾透露，初到異鄉時曾因思鄉情緒與語言隔閡，再加上高壓訓練，一度情緒崩潰，但與此同時學院高質素的教練團隊及物理治療配套，系統性地磨練了他的技術。

拿度與黃澤林合照（黃澤林Facebook截圖）

黃澤林也屢次獲選為拿度本人的共訓球手，拿度在學院期間，不時與黃澤林直接進行練習賽切磋，黃澤林曾憶述，拿度在訓練中毫無巨星架子，更曾經親自提醒黃澤林要「每天全力以赴訓練，謙虛聆聽教練指導，付出你的一切。」 拿度本人在公開場合或私下受訪時，多次主動稱讚黃澤林非常優秀，屬於世界級球手。

四、 長駐海外仍保留港式亞洲胃 開賽前聽廣東歌減壓

儘管長期在歐洲接受西方系統特訓，黃澤林在生活習慣與情感上依舊是不折不扣的香港年輕人。他曾坦言隻身征戰海外最難適應的是飲食文化。在外國特訓時，最令他魂牽夢縈的是香港茶餐廳的「滑蛋叉燒飯」和過橋米線。父母在他出國時，也會特意為他準備麥精維他奶和即食麵解鄉愁。

除了依靠香港地道美食調節心理狀態，黃澤林在轉戰各站巡迴賽、面對密集賽事壓力時，唯一的減壓良方就是聆聽廣東歌。他曾在開賽前於threads透露，特別喜歡是陳奕迅的《Life Goes On》、《綿綿》，以及《葡萄成熟時》等抒情作品，而早前被問及開賽前歌單，又列出JFFT、Tyson Yoshi、Y T等本地歌手所出的歌曲！

黃澤林Instagram截圖

五、 青年大滿貫雙冠王

雖然黃澤林在本地網絡一夕爆紅，但事實上他早已在國際網壇嶄露頭角。在青少年組別時期，他便展現出驚人的雙打天賦，分別奪得 2021年美網青少年組男子雙打冠軍，以及 2022年澳網青少年組男子雙打冠軍。這項「大滿貫雙冠王」的殊榮，令他成為香港歷史上首位奪得大滿貫青少年組冠軍的男子球手。進入成人組別後，黃澤林並未止步。在2026年，他先後成功打入法國網球公開賽及美國網球公開賽的單打正賽舞台。

陳康堤Instagram截圖

六、戀上陳奕迅女兒陳康堤

除了鍾情陳奕迅的歌曲外，黃澤林的感情生活亦備受關注。陳奕迅的愛女、歌手陳康堤於去年6月正式加入樂壇，至今年2月被爆出與黃澤林戀愛，兩人更是由陳奕迅親自牽線介紹認識。康堤於今年4月公開大方認愛，表示相處甜蜜，更多次在社交平台放閃。然而，近日有網民發現兩人已互相取消關注對方的Instagram，因而傳出疑似分手的消息。