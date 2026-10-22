送馬迎羊！若然你在馬年感覺運勢受阻，2027 丁未羊年正是大翻身的好時機！堪輿學家麥玲玲師傅指出，生肖屬馬的朋友今年迎來「午未相合」，貴人運極旺、事業升職加薪，徹底擺脫過往低迷；屬蛇者則獲「驛馬」星拱照，越動越發財！不過，羊、牛、狗、鼠四大生肖今年「犯太歲」，其中屬牛者更受「沖太歲」影響衝擊最大，易有大破財。想知道自己生肖運勢如何？《開罐》請來麥玲玲師傅為大家拆解 12 生肖羊年整體運勢及「一喜擋三災」等開運化煞大法，即睇麥師傅點講！



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新一年以立春開始計算，而2027年羊年立春之日，是西曆2月4日早上9時52分，便是羊年丁未年的開始。換言之2027年2月4日早上9時52分(立春)後出生的嬰孩，其生肖才叫屬羊。

羊年4大生肖犯太歲

麥玲玲師傅表示，今年有四大生肖犯太歲，包括羊、狗、鼠和牛，這四個生肖都需要攝太歲化解。

犯太歲：羊

沖+刑太歲：牛

刑+破太歲：狗

害太歲：鼠

2027年屬羊運程運勢

屬羊的朋友今年是本命年犯太歲，最好有喜事沖喜，如結婚、添丁、買樓或創業，可將犯太歲的負面力量減到最低。另外戶外活動或駕駛時應注意安全。詳細運程：屬羊、猴、雞、狗2027麥玲玲生肖運程｜屬雞漸入佳境、屬羊防血光

2027年屬猴運程運勢

屬猴的朋友今年與太歲無沖合，運勢能穩步前進。另有「紅鸞」大桃花星加持，單身一族可望開展新戀情，但需提防溝通不足引發誤會。詳細運程：屬羊、猴、雞、狗2027麥玲玲生肖運程｜屬雞漸入佳境、屬羊防血光

2027年屬雞運程運勢

肖雞者踏入丁未年既無沖合，又有掌管財運、事業運及進修運的吉星駕臨，整體運勢漸入佳境，惟需要多花時間關心長輩身體健康。詳細運程：屬羊、猴、雞、狗2027麥玲玲生肖運程｜屬雞漸入佳境、屬羊防血光

歌手炎明熹屬雞（資料圖片）

2027年屬狗運程運勢

肖狗與流年太歲關係不算友好，運勢存在暗湧，做事會有較多障礙，屬先難後易之年，要注意容易有糾纏不清的關係或金錢糾紛。詳細運程：屬羊、猴、雞、狗2027麥玲玲生肖運程｜屬雞漸入佳境、屬羊防血光

2027年屬豬運程運勢

肖豬新一年做事會較為得心應手，加上有吉星力量支持，運勢將有明顯進步，不過仍需提防疑神疑鬼、官非訴訟及小人說三道四。詳細運程：屬豬、鼠、牛、虎2027麥玲玲生肖運程｜屬豬防小人、屬虎事業運佳

Anson Lo盧瀚霆屬豬

2027年屬鼠運程運勢

屬鼠新一年仍有害太歲的影響，雖然衝擊力量較為輕微，但亦不利人際關係，做事仍會遇上挑戰考驗。詳細運程：屬豬、鼠、牛、虎2027麥玲玲生肖運程｜屬豬防小人、屬虎事業運佳

MC張天賦屬鼠 (mccheung1201@IG)

2027年屬牛運程運勢

丁未年對屬牛的朋友來說是沖太歲之年，適宜有嫁娶、添丁、置業等喜事沖喜，則可將不良影響減到最低，也需提防人際關係破敗、大額金錢損失及女性帶來的麻煩。詳細運程：屬豬、鼠、牛、虎2027麥玲玲生肖運程｜屬豬防小人、屬虎事業運佳

2027年屬虎運程運勢

肖虎者踏入羊年並無沖合，加上有一組強勢吉星進駐，對財運、事業及感情運均有明顯助力，走勢於十二生肖中名列前茅。詳細運程：屬豬、鼠、牛、虎2027麥玲玲生肖運程｜屬豬防小人、屬虎事業運佳

Jeffrey魏浚生屬虎 (jeffreyngai@IG）

2027年屬兔運程運勢

肖兔者整體運勢較為順暢，但也需注意容易遇上蠻不講理的女性、財運起伏較大，亦要提防水險及意外受傷。詳細運程：屬兔、龍、蛇、馬2027麥玲玲生肖運程｜屬蛇動中生財、屬馬防出軌

2027年屬龍運程運勢

肖龍流年運勢傾向穩定，加上有一組力量強大之吉星飛臨，無論事業、財運及人緣均有助力。詳細運程：屬兔、龍、蛇、馬2027麥玲玲生肖運程｜屬蛇動中生財、屬馬防出軌

2027年屬蛇運程運勢

屬蛇的朋友受到吉星「驛馬」帶動，新一年「宜動不宜靜」，若能多往外闖將能迎來發展契機。不過也需提防旅程中的意外事故，以及避免前往醫院、殯儀館等孤陰之地。詳細運程：屬兔、龍、蛇、馬2027麥玲玲生肖運程｜屬蛇動中生財、屬馬防出軌

Aespa成員 Winter屬蛇（@imwinter）

2027年屬馬運程運勢

屬馬的朋友在2027年合太歲，運勢容易走向兩極，已婚者需慎防牆外桃花。凶星方面，有「陌越」及「病符」入主，容易因陌生環境感到受壓，以及有小病痛困擾。詳細運程：屬兔、龍、蛇、馬2027麥玲玲生肖運程｜屬蛇動中生財、屬馬防出軌

資料來源：麥玲玲《2027羊年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。