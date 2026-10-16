屬豬、鼠、牛、虎2027麥玲玲生肖運程｜屬豬易有官非、屬牛破大財

【2027羊年屬豬、鼠、牛、虎運程】轉眼間就到新年送馬迎羊的時間，十二生肖在羊年將會有新的運程，想知來年是好是壞？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖2027羊年整體運勢，這篇先講屬豬、鼠、牛、虎各自的2027蛇年運程。



（相片由麥玲玲師傅提供）

屬豬2027生肖運程

屬豬與屬羊屬「三合」生肖，與流年太歲關係友好，故新一年做事會較為得心應手，加上有吉星力量支持，運勢將有明顯進步。

屬豬2027事業

事業方面，有「三台」吉星進駐，代表步步高升，對財運、事業運及感情運均有助力，對公職人員及大機構任職者尤為有利。另有「天乙」貴人星，人際關係融和。

屬豬多是非

凶星方面，有「五鬼」、「官符」及「指背」入主，需提防疑神疑鬼、官非訴訟及小人說三道四。

屬豬2027開運大法：

屬豬者宜多出席喜慶場合沾染旺氣，避免前往醫院、墳場等低能量之地。簽署文件或合約前宜請教專業人士，減少出錯機會。只要心態樂觀正面，保持圓融的人際關係，則凡事亦可逢凶化吉。

屬鼠2027生肖運程

馬年沖太歲對肖鼠者的運勢造成頗大衝擊，踏入羊年整體相對會較為平穩。不過，「子」與「未」屬相害，新一年仍有害太歲的影響，雖然衝擊力量較為輕微，但亦不利人際關係，做事仍會遇上挑戰考驗。

屬鼠2027事業

事業方面，有慈祥和悅的「月德」貴人星，代表凡事能逢凶化吉，對事業、感情及財運均有助力。凶星方面，有「小耗」入主代表仍有破財風險，

屬鼠2027感情

另有「咸池桃花」飛臨，雖然羊年會有桃花運，惟關係較為短暫不實在。

屬鼠2027開運大法：

屬鼠者新一年凡事均要多作籌謀，遇困難要多花時間耐性拆解。犯太歲之年亦適宜沖喜，有結婚、添丁、置業等計劃不妨落實執行，否則就要多注意身體健康，並宜於立春後拜太歲祈福，貼身佩戴猴形及龍形生肖飾物，借助「申子辰」三合力量化解衝擊。

屬牛2027生肖運程

丁未年為沖太歲之年，加上有刑太歲夾擊，令屬牛者運勢更添變數，為十二生肖當中最受考驗的一員。傳統有云「一喜擋三災，無喜是非來」，犯太歲之年適宜有嫁娶、添丁、置業等喜事沖喜，則可將不良影響減到最低。

屬牛事業2027

事業方面，有代表權力與威望的「唐符」進駐，對紀律部隊或管理層最為有利。凶星方面，有「歲破」、「大耗」及「月煞」入主，需提防人際關係破敗、大額金錢損失及女性帶來的麻煩。

屬牛2027開運大法：

屬牛者宜採取「讓運」心態，多出門旅遊為上，並於馬年年底檢查身體，羊年立春後捐血、洗牙及拜太歲祈福，貼身佩戴蛇形及雞形生肖飾物以三合力量保護自己。新一年宜多贈醫施藥或以「施棺」善舉破財消災，凡事以從容樂觀態度面對，則可逢凶化吉。

屬虎2027生肖運程

屬虎者踏入羊年並無沖合，加上有一組強勢吉星進駐，對財運、事業及感情運均有明顯助力，走勢於十二生肖中名列前茅。不過，隨後的猴年將面臨相沖，屆時恐出現較大變化，故必須居安思危，於羊年第四季開始提早佈局。

屬虎事業2027

事業方面，有「天喜」吉星代表喜事重重，亦主宰人緣桃花。而「國印」則是掌管權力的帥印，新一年權力有所遞增，尤其從事文職工作將最有發揮，憑出色表現能有升遷機會。加上有「紫微」及「龍德」貴人力量加持，令運勢錦上添花。凶星方面，有「暴敗」、「天厄」及「亡神」入主，需提防財運起伏較大、家宅受影響及出門後有小驚嚇。

屬虎開運大法：

屬虎者宜於羊年第四季檢查身體，裝修家居或更換家俬提升氣運。若有跨年投資項目，應於羊年年末先行鎖定利潤。新一年宜多行善積德，外遊前購買意外及旅遊保險，凡事保持警覺。

資料來源：麥玲玲《2027羊年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。