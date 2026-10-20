屬兔、龍、蛇、馬2027麥玲玲生肖運程｜屬蛇易出意外、屬馬易出軌

【2027羊年屬兔、龍、蛇、馬運程】轉眼間就到新年送馬迎羊的時間，十二生肖在羊年將會有新的運程，想知來年是好是壞？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖2027羊年整體運勢，這篇先講屬兔、龍、蛇、馬各自的2027羊年運程。



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屬兔2027生肖運程

屬兔者於馬年經歷破太歲，來到羊年由於「亥卯未」屬三合，與太歲關係友好，整體運勢較為順暢。

屬兔事業2027

事業方面，有「將星」吉星駕臨，代表領導才能得以發揮，尤其紀律部隊或管理層可望有升職加薪機會。惟凶星方面有「白虎」、「浮沉」及「大煞」入主，容易遇上蠻不講理的女性、財運起伏較大，亦要提防水險及意外受傷。

屬兔2027開運大法：

肖兔者要多控制情商，並可佩戴紅紋石及粉晶提升親和力。簽署合約前務必釐清條款，外遊前購買旅遊及意外保險，避免參加水上活動及高風險項目。宜裝修家居或更換傢俬重啟好運，日常多贈醫施藥，透過行善積德化解凶星力量。

屬龍2027生肖運程

屬龍與屬羊關係平穩，且並無合沖，故流年運勢傾向穩定；加上有一組力量強大之吉星飛臨，無論事業、財運及人緣均有助力。

屬龍事業2027

事業方面，有「天德」吉星，憑藉圓融的人際關係有助推動事業發展，「福星」意即福星高照，個人心態豁達，再有「八座」加持，地位有望提升。打工一族深受上司老闆眷顧，無論職銜、權力及薪酬均有提升。凶星方面，有「披麻」、「捲舌」及「寡宿」入主，需提防家宅不穩、是非口舌及孤獨感。

屬龍2027開運大法：

屬龍者要多關心長輩健康，為對方安排詳細身體檢查，亦可多贈醫施藥或以長者名義「施棺」化解白事威脅。家宅不穩之年宜搬遷或裝修家居，更換沙發、床褥等家俬提升氣運。羊年不宜與人有太多金錢糾紛，並要平衡與同輩下屬關係，保持謙虛低調，則流年屬旗開得勝之年。

屬蛇2027生肖運程

屬蛇的朋友於羊年之好運關鍵，全在於一個「動」字。受到吉星「驛馬」帶動，新一年「宜動不宜靜」，若能多往外闖將能迎來發展契機。

屬蛇事業2027

事業方面，有「驛馬」吉星進駐，若願意往外發展則能動中生財，營商者不妨拓展海外市場，打工一族亦可爭取公幹或外派機會。另有「天廚」屬飲食應酬，能透過社交活動擴闊人脈。凶星方面，有「天狗」及「吊客」入主，需提防旅程中的意外事故，以及避免前往醫院、殯儀館等孤陰之地。

屬蛇2027開運大法：

屬蛇的朋友羊年要順應「動」之運勢，多出差或外遊，出門後務必提高警覺，避免進行高危活動，並預先購買旅遊及意外保險。新一年不妨多出席喜慶場合沾染旺氣，佩戴黑瑪瑙金剛手繩以保平安。

屬馬2027生肖運程

屬馬的朋友剛經歷本命年，羊年原則上會較為穩定，可望重新開始。不過，馬與羊屬六合，合太歲與沖太歲相類似，運勢容易走向兩極，約七成人能穩步向前，但亦有三成人被合走命格中的重要元素，仍需步步為營。

屬馬事業2027

事業方面，有「祿勛」吉星，代表上班族事業發展稱心如意，職銜及薪酬均有滿意調整。

屬馬感情2027

另有「歲合」星，屬半桃花星，單身者可望重新出發，惟已婚者需慎防牆外桃花。

屬馬健康2027

凶星方面，有「陌越」及「病符」入主，容易因陌生環境感到受壓，以及有小病痛困擾。

屬馬2027開運大法：

屬馬的朋友若馬年未有遭遇重大轉變，羊年宜主動應驗家宅變化，如置業、搬遷或裝修家居。新一年宜多行善積德，以「施棺」善舉化解厄運，並主動安排身體檢查。感情方面，單身者可多留意身邊人，已婚者則要堅決抗拒外來誘惑。健康方面，若大門或床頭坐落病星位置，宜擺放銅器重物化解。

資料來源：麥玲玲《2027羊年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。