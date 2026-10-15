屬羊、猴、雞、狗2027麥玲玲生肖運程｜屬羊易有血光、屬猴易外遇

【2027羊年屬羊、猴、雞、狗運程】轉眼間就到新年送馬迎羊的時間，十二生肖在羊年將會有新的運程，想知來年是好是壞？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖2027羊年整體運勢，這篇先講羊、猴、雞、狗各自的2027羊年運程。



資料圖片

屬羊2027羊年運程

屬羊的朋友今年是本命年犯太歲。傳統有云「一喜擋三災，無喜是非來」，今年最好有喜事沖喜，如結婚、添丁、買樓或創業，可將犯太歲的負面力量減到最低。

屬羊事業2027

事業方面，幸有吉星「歲駕」，代表事業運不錯。另有半吉半凶星「華蓋」，有利藝術創作，惟不利人際關係。

屬羊健康2027

另外羊年朋友還有凶星「太歲」、「劍鋒」及「伏屍」，有機會受金屬利器所傷，戶外活動或駕駛時應注意安全。

屬羊開運大法：

除了拜太歲之外，師傅建議屬羊的朋友於馬年年底檢查身體，羊年立春後捐血及洗牙，化解輕微的血光之災，以及佩戴馬形平安飾物，以「合而忘沖」方式化解負能量，可保平安。

屬猴2027羊年運程

屬猴的朋友今年與太歲無沖合，加上獲一組吉星進駐，運勢能穩步前進。

屬猴事業2027

事業方面，有「太陽」吉星眷顧，代表事業發展出色，若能離開原居地尋找機會將有更佳發展。

屬猴感情2027

另有「紅鸞」大桃花星加持，單身一族可望開展新戀情，惟已婚者需慎防外來誘惑。凶星方面，有「晦氣」及「孤辰」入主，需提防溝通不足引發誤會，男士容易有孤獨感。

屬猴開運大法：

屬猴的朋友2027年宜主動爭取出差或外派機會，以「動中生財」方式帶動運勢，並佩戴太陽石水晶手串加強力量。由於羊年過後為本命年，宜於羊年第四季接受詳細身體檢查，猴年之始捐血及洗牙化解血光之災，並為家居進行小量裝修、維修，凡事謹慎穩步前行則可萬無一失。

屬雞2027羊年運程

屬雞者踏入丁未年既無沖合，又有掌管財運、事業運及進修運的吉星駕臨，整體運勢漸入佳境。

屬雞事業財運2027

事業方面，有「文昌」吉星飛臨，代表學習與功名，屬雞者新一年頭腦靈活、思路清晰，尤其從事寫作、編劇、廣告企劃等創意工種將最能獲益，事業有望迎來新突破。財運方面，有代表金玉滿堂的「玉堂」吉星拱照，若下決定前能經過分析研究，則有望於投資市場上獲利。凶星方面，有「喪門」、「披頭」及「災煞」飛臨，家宅恐有白事之虞，需要多花時間關心長輩身體健康。

屬雞開運大法：

屬雞者要多作贈醫施藥善舉，亦可以長輩名義「施棺」，化解白事厄運。若條件許可，不妨重新裝修、翻新家居，否則亦可更換梳化、牀褥、窗簾等家具，藉此重啟好運。新一年亦要留意家居佈局，並以銅器重物鎮壓化解病氣。多出席喜慶場合沾染旺氣，避免前往低能量之地。

屬狗2027羊年運程

屬狗與流年太歲關係不算友好，「戌」與「未」相刑且相破，運勢存在暗湧，做事會有較多障礙，屬先難後易之年。事業方面，有「太陰」女性貴人吉星進駐，從事以女性顧客為主行業者財源滾滾，此星亦是財星，惟進度緩慢，宜選擇中長線投資。凶星方面，有「貫索」、「勾神」及「黃幡」飛臨，容易有糾纏不清的關係或金錢糾紛，亦會對家宅及長輩健康造成衝擊。

屬狗開運大法：

麥玲玲師傅建議，肖狗者宜有結婚、添丁或置業等沖喜，否則可考慮搬遷、裝修家居或更換家俬，以「破歡喜財」方式應驗運勢。宜於立春後拜太歲祈福，貼身佩戴兔形開運飾物，以「合而忘沖」方式緩和衝擊。

資料來源：麥玲玲《2027羊年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。