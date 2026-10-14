15歲少年快餐店兼職年半儲1萬！每月交家用　網民自嘲：有錢過我

不少中學生在讀書時期仍依賴家人給予零用錢，但近日有一名中學生發帖分享，透露自己15歲起在天水圍連鎖快餐店兼職打工一年半，其間不僅要負擔日常飲食，更主動上繳三成家用，如今終於成功儲到人生首個1萬元存款，帖文一出隨即吸引大批網民圍觀。



15歲的中學生發帖分享，自己在天水圍連鎖快餐店兼職打工一年半，終於成功儲到人生首個1萬元存款。（Threads@protd321 授權轉載）

天水圍快餐店兼職打工年半儲到1萬

樓主在社交平台Threads上發文表示：「十五歲開始返咗一年半part time，終於儲到一萬＼(^-^)／」。提問令不少已經步入社會的成年人自嘆不如，紛紛自嘲「比30歲的我還有$」、「加油，有很多人30歲都冇1萬」。

面對網民好奇平日收入及開支分配，樓主透露，自己是在天水圍一間連鎖快餐店工作，每月人工大約2,500至4,000元。更直言平日有向屋企交家用：「每個月2500-4000人工再減30%家用同食飯都差唔多係咁上下」，令網民大讚孝順。當被問及這筆辛苦錢會如何運用時，樓主表示已有清晰目標：「諗住考完DSE同fd去日本玩」，更透露若日後儲到1.5萬元，打算將其中1萬放銀行做定期收息，保留5千元流動資金。

樓主透露，自己是在天水圍一間連鎖快餐店工作，每月人工大約2,500至4,000元，並直言平日已經有向屋企交家用。（Threads@protd321 授權轉載）

公開理財心法：人工鎖死一半「唔郁得」

樓主亦分享理財心法，建議先有明確目標，例如把考完DSE去旅行犒賞自己作為動力，然後「將人工嘅1/4到一半+銀行存款當成唔郁得嘅，你今個月唔可以少過依筆錢，剩低就慢慢用」。最後也補充，他的方法適合現在身為學生的階段，「出咗社會應該就做唔到，房租水電煤分分鐘要倒貼」。

樓主則坦言當初想應徵便利店同樣碰壁，最後是靠自己多番詢問快餐店才成功獲聘，並直言快餐店工作辛苦，全靠自己「搏命捱落去」。（《守護老闆》劇照）

帖文亦吸引不少同齡網民詢問求職門路：「我都係天水圍都想搵工，想問吓你返邊間呀！」、「我有試過問間間都唔請15歲」。樓主則坦言當初想應徵便利店同樣碰壁，最後是靠自己多番詢問快餐店才成功獲聘，並直言快餐店工作辛苦，全靠自己「搏命捱落去」。

僱傭法例：青年工每日上限8小時、嚴禁OT

據《僱傭條例》及《僱用青年（工業）規例》，年滿15歲但未滿18歲人士均屬於「青年」，若受僱於工業經營（包括涉及食物配製的相關工序及工場，但須注意快餐店等提供即場食用餐飲之處所，並不屬於《僱用青年（工業）規例》監管範圍），僱主必須遵守多項法定限制：受僱青年的每日最高工作時數為8小時、每星期上限48小時，每週最多只可工作6天且嚴禁超時工作；工作時間亦必須限制在每日上午7時至晚上7時之間（除非獲勞工處特別許可）。