港人呻長輩沉迷AI短劇！網民獻破解奇招　精神科醫生揭3上癮主因

以前總是由長輩提醒年輕人「少玩手機、眼睛會壞」，如今風水輪流轉，不少老人家反而成為短劇與AI短劇的重度沉迷者。各種節奏快、劇情極浮誇的短影片近年迅速俘虜長輩市場，讓不少子女直呼頭痛！



（Threads圖片）

AI短劇成風 長輩沉迷煲劇機不離手

日前有網民在Threads發帖求助，指家中母親近來十分沉迷觀看AI短劇，情況令人相當苦惱，引來大批受相同問題困擾的網民留言大吐苦水。

有人分享家中長輩不分場合狂煲劇的親身經歷：「我帶阿媽去東京旅行，無論搭車食飯佢都要攞部電話出嚟煲AI短劇。」亦有網民笑言長輩專揀浮誇劇情煲：「係咁睇嗰啲爭老婆爭老公嗰啲，仲要睇埋啲綠茶劇情！」、「明明有Netflix/Disney+/Prime，都仲係要睇AI片。」

有網民笑言長輩專揀浮誇劇情煲：「係咁睇嗰啲爭老婆爭老公嗰啲，仲要睇埋啲綠茶劇情！」（紅果短劇截圖）

不過也有網民坦言AI短劇確實有其吸引力，笑言：「以前啲大人叫唔好睇咁多電視，依家機不離手，仲勁過啲後生」不少後生仔也不得不承認：「我睇啲鬼佬AI劇，真係幾好睇，啲男女主角好鬼靚㗎。」

除浪費時間，網民更擔心長輩長時間觀看高度刺激的短影片會影響記憶力。有網民分享身邊個案：「有朋友睇到嚴重老人癡呆咗，佢60歲，未睇嘅時候只係有輕微冇記性，而家正情講2句就唔記得自己講緊乜同繼續想講乜，好大鑊！」

網民獻破解奇招！教用演算法反洗腦

不少網民發揮創意提供解決方案： 「幫佢Follow超多大隻健身教練或者煮飯Channel，每條片都比Like」、「Del咗個App佢，幫佢轉Apple/Android Account，以後下載嘢要你入密碼。」直接從根源阻止下載。亦有網民表示局面已無法勸阻「冇，塞住自己對耳好過。」畢竟比起其他不良嗜好，煲劇已經算相對安全的消遣愛好。

AI短劇同質化嚴重為何仍上癮？

據內媒《澎湃新聞》報導，內地數據分析平台DataEye-ADX最新統計，2026年上半年全網共推出超過22.19萬部AI短劇與AI漫劇，播放量突破1億次的作品有1055部。但爆款率卻不足0.5%，超過九成作品乏人問津。

內地數據分析平台DataEye-ADX最新統計，2026年上半年全網共推出超過22.19萬部AI短劇與AI漫劇。（紅果短劇官網）

范冰冰日前在釜山影展亦提到自己看過大量AI短劇，並坦言作品之間的同質化問題極嚴重：「影片裡演員的臉都長得差不多，看一部短劇跟十部短劇，覺得只是古裝跟時裝造型的變化，那些臉到目前我都記不住。」她直言，如果新一代將影像養分過度集中於同質化的AI短劇，恐影響藝術鑑賞力，感嘆「覺得現在的年輕人吃得不太好……」，憂慮大眾觀影選擇走向單一化。

范冰冰指出，以往觀眾會透過不同題材的電影與長片逐步累積藝術鑑賞力，若年輕一代的影像攝取過度集中於同質化的AI短劇，恐影響審美發展。（IG@bingbing_fan）

醫師拆解長輩沉迷AI短劇3大主因

明明AI角色生硬、劇情浮誇，為何長輩依然睇到上癮？台灣精神科醫師楊聰財就曾分析過背後原因：

1. 密集刺激多巴胺：幾秒一個背叛、復仇或暴富高潮，低等待、高刺激的劇情節奏能快速觸發多巴胺。加上長者對日常生活的感受力降低，短劇就變成最快的情緒刺激來源。

2. 情感投射與寄託：面對退休與社交圈縮小，長輩容易感到孤獨。短劇常見的「逆襲、團圓、善惡有報」等題材，正好填補心理空虛並產生情緒共鳴。

3. 欠缺AI鑑別經驗：相較於年輕世代，長輩對AI生成內容缺乏概念，對影像真實性的判斷經驗有限，更容易將虛構內容信以為真並沉浸其中。