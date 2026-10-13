日本頭號通緝犯現黃埔花園？居港日人稱目擊　網民：撞樣JFFT含爺

身負800萬日圓（約40萬港元）懸紅、被日本警方列為「重要通緝犯」（重要指名手配）的八田與一，2022年犯下致命車禍後潛逃多年至今杳無音信。近日社交平台Threads突然瘋傳一則目擊消息，一名居港日本攝影師發文聲稱在紅磡黃埔花園撞見一名男子，外貌特徵與八田與一極為相似且舉止可疑，引起港日兩地網民高度關注。不過，大批香港網民看過通緝令照片後，笑指對方與本地人氣YouTube頻道JFFT成員「含爺」撞樣！



（Threads截圖）

黃埔花園疑撞到日本頭號通緝犯？

日前有居港日本攝影師在社交平台Threads發布帖文表示，事發於10月12日中午12:45至12:50之間，地點位於九龍紅磡黃埔花園第十二期家居庭的Cafe100%階梯處。

該名攝影師描述，當時前方走著一名行為非常可疑的男子，對方頻繁回頭張望，神色慌張。當他看清其長相時，發現對方外貌與八田與一極為相似，並推測對方是否持偽造護照潛逃到香港，並表示原本想大叫「八田！」但最終沒有勇氣喊出口，最後更笑言：「如果真的是八田的話，請給我800萬日圓！」

（IG@oita_police）

通緝犯與JFFT「含爺」撞樣

帖文亦迅速引來熱議，不少網民看過日本警方通緝令照片後，發現八田與一竟然與本地人氣YouTube頻道JFFT成員「含爺」撞樣！網民紛紛表示「自從知道啲人話好似今口哥哥之後，我已經分唔到呢啲post係認真完玩膠」、「係唔係今口可可俾人認錯咗」、「準備活捉含哥哥」。不少網民笑言「800萬出現了，黃埔今日應該好熱鬧，會唔會好似捉Pokémon咁」、「留香港人睇準備拎錢」。

理性網民懷疑只是大眾臉

亦有不少日本網民認為很大可能只是大眾臉，「要製造假護照需要相當多的金錢和人脈，應該不太可能海外逃亡吧？」、「這種長相的人其實很多呢」、「目前警視廳確認到的目擊情報通報，十之八九應該都只是認錯人而撲空吧」。

至於網民質疑為何當下不拍照存證，該攝影師亦回應當時對方「像得令人屏息」，並解釋自己出於職業習慣，平日工作正正需要深入觀察人體骨骼與面部輪廓，對辨認特徵相當有信心，更認為直接聯絡案件所屬的大分縣警署或會更快。

（X@fukkei_koho）

2022年別府致命車禍 2025年升格謀殺「不設追訴時效」

據日媒《FNN》報道，被日本列為重大通緝犯的八田與一，涉及2022年6月在大分縣別府市發生的一宗嚴重致命車禍。案發時，八田涉嫌駕駛私家車在十字路口高速追撞兩輛正等候交通燈的電單車，導致2名男大學生1死1傷，事後他隨即棄車潛逃。

日本警察廳在2023年首度以撞後逃逸罪名，將其列入動員全國警察搜查的「重要指名手配」名單；及至事件發生3年後的2025年6月，大分縣警在掌握證實其具有殺人故意的關鍵證據後，正式追加「殺人及殺人未遂」罪名並取得逮捕令，令案件由原本僅得7年公訴時效的交通罪行，正式升格為不設追訴時效的重大殺人案，警方連同遇害者家屬更懸紅高達800萬日圓全力緝兇。

港日無引渡協議 跨境追捕障礙大

有網民指出，即使八田真的潛逃至香港，港日兩地在司法互助上亦存在相當複雜的法律障礙。由於香港與日本目前並未簽訂正式的引渡協議，在缺乏協議下，國際慣例通常需依循「相互保證」（對等互惠）原則處理；然而日本現行《逃亡犯罪人引渡法》第2條第9號明確規定，原則上禁止將本國國民引渡予外地，這項法定的單向限制令兩地難以建立對等的引渡安排，即便循替代途徑向日本法務省提出請求亦難以成行。