網購泡泡紙別直接丟　日本廠商揭神級用途　冬天保暖、避難都有用

網購商品拆箱後，剩下的泡泡紙（又稱氣泡紙）通常被當成垃圾丟棄。不過，日本氣泡緩衝材製造商近日分享，泡泡紙除了包裝防撞，也能用於冬季保暖、水管防凍及災害避難等情境，甚至連包裝時該哪一面朝外，都有許多隱藏細節。



據日媒《grape》報導，製造商「プチプチ株式会社」表示，泡泡紙並沒有固定的正反面，凸起氣泡面朝內或朝外，緩衝性能都不會改變。若製作成包裝袋，氣泡面朝外可能讓商品更容易放入；若需要在袋子上貼標籤，則可將氣泡面朝內，增加外側平面的黏貼面積。此外，包裝物品時通常繞一圈就能提供緩衝效果，若擔心碰撞，也可以多包一圈。

泡泡紙沒有固定的正反面，凸起氣泡朝內或朝外，緩衝性能都不會改變。（unsplash@peek_a_boo_who）

除了包裝用途，廠商也分享泡泡紙的生活妙用。寒冷天氣遇上高速公路事故塞車時，有員工曾將車內備用的泡泡紙包覆身體，藉此減少熱量散失；雨天時，也有人將泡泡紙用於鞋帶綁結處，減少雨水滲入。此外，泡泡紙還能包覆水管，協助降低寒冷天氣造成的凍結風險，也可用於觀葉植物保暖或當作簡易坐墊。

遇到災害或避難情況，泡泡紙也能派上用場。廠商指出，避難所天氣寒冷時，可將泡泡紙鋪在地板上或貼在窗戶附近，協助減少冷空氣影響；套在手電筒外側，則能讓光線向外擴散。不過，泡泡紙主要由聚乙烯製成，廠商提醒，其耐熱溫度約為攝氏50至60度，屬於可燃物，應避開火源、高溫或陽光長時間直射處，以免發生危險。

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