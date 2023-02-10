紓壓｜按壓「啪啪紙」好處多？必學3個步驟能有效紓壓回復好心情

捏啪啪紙（又稱泡泡紙）能穩定情緒與壓力，美國戰略諮詢公司凱爾頓研究公司（Kelton Research）有調查顯示，持續1分鐘的捏啪啪紙運動，相當於按摩33分鐘的紓壓效果，而且它完全是免費的！



台灣護理學會專案報告審查委員黃素珍，擁有超過40年醫療體系服務經歷，透過國內外專業研究理論以及個人成功經驗，提供現代人容易實踐的紓壓良方。

捏爆啪啪紙可紓壓？（按圖看清👇👇👇）

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按壓泡泡紙 紓壓效果驚人

黃素珍指出，上述調查評估美國人當前的壓力水準，發現了啪啪紙帶來的驚人紓壓效果。因為按壓啪啪紙還能提升專注力，讓一個人更能平靜、冷靜、專心、專注去處理當下的事情。

舉例來說，排除其他干擾因素不提，如果一邊看手機、看書、或看電腦資料時，一邊捏啪啪紙，注意力還可能會提高。也有科學研究顯示，手裡握著小東西，能幫助紓緩緊繃的神經，達到紓壓效果。

美國心理治療師斯蒂芬妮．莫爾頓．薩基斯（Dr.Stephanie Sarkis），她同時也是美國心理健康顧問協會的外交官和兒童與青少年心理健康諮詢的臨床專家，她曾經解釋道：「捏爆啪啪紙這個動作，與我們釋放積累的壓力相似。當我們進行類似的動作來釋放壓力時，大腦會增加神經傳導物質多巴胺（Dopamine）及去甲腎上腺素（Norepinephrine）的分泌，從而產生良好感覺。」

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捏爆啪啪紙 能緩解肌肉緊繃

美國心理學家羅伯特．E．塞耶（Robert E. Thayer），同時也是國際公認的人類情緒研究領導者，他也曾提出「捏爆啪啪紙能緩解肌肉緊繃」的論點。因為一個人在緊張和壓力下，往往需要一段冷靜思考的時間，他們可能會在不知不覺中出現輕敲手指、抖腳等動作，如果這時候可以有張啪啪紙，讓他們捏一捏，將非常有助於減輕壓力感。

此外，還有研究指出，人們喜歡捏爆啪啪紙，絕不只是因為手癢而已。除了給人帶來滿足感和紓壓感之外，還可以提供一種破壞和征服的成就感，就像追求權力和地位能使人驕傲，捏爆破泡泡也可以讓人得到特別的喜悅，讓情緒得到發洩，壓力多了管道能夠釋放，心情也隨之變好！

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經濟又實惠 3步驟有效紓壓

黃素珍認為，雖說捏爆啪啪紙與減壓之間的關係，還不是很明確，仍需要投入更多的研究，才能再深入探討與支持這個說法；但捏爆啪啪紙這行為，對我們並不會帶來傷害，經濟又實惠，物品也容易隨手可得，要是你願意相信這樣做能釋放自己積壓的負能量，不妨就試試用力捏爆它吧！

基於以上眾多論點，黃素珍建議，下次在捏爆泡泡之前，不妨依照以下3步驟：

1. 先讓手指尖停留在氣泡上久一點，甚至可以閉上眼睛，把專注力放在指尖上，用心去感受指尖下小氣泡的柔軟與彈性，能幫助內心平靜下來。

2. 手指頭順時針滑動幾下，再逆時針滑動幾下，想像身邊渴望的事，即將如圓圓的小氣泡一般愈來愈圓滿，內心充滿對自己的祝福，讓脾氣圓滑起來，讓注意力從煩惱中分散出來，你一定可以感受到內心世界變得不同。

3. 接著，再緩慢施加手指的壓力，想像所有不順利、不愉快、一切負面的東西，都被你壓制在手指尖下。直到聽到清脆的「啵～」一聲時，請在內心告訴自己：煩惱又少了一些、氣又消了一些，自己正往快樂的感覺又邁向一步，自己的壓力正在逐漸釋放，自己的未來可以愈來愈輕鬆自在，並且正朝向更美好的時間流前進！

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你可以用以上這樣近似冥想的步驟，緩慢把玩指尖下的小氣泡，也可以爽快的訓練手速，用自己喜歡的節奏感，一個接著一個去捏爆啪啪紙。無論如何，盡量順著你的心情而為之，讓壓力也隨著被捏爆的氣泡一起消散吧！

本文摘自：《真正有效的紓壓處方：以醫學科研為基礎，分享紓壓解憂12良方》 黃素珍 著

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