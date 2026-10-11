馬桶上一大一小的按鈕怎麼按？5種常用按法曝光　沖完乾淨又慳水

馬桶水箱上有兩個沖水鈕，一半大一半小，你知道它們有什麼作用嗎？兩個沖水按鈕，要怎麼按才正確？



今天，終於有答案了。

點圖看更多馬桶使用小妙招：

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兩按鈕的作用

小按鈕：

半水狀態，按下只會排放部分水，並不會全部把水箱的水全部排出去。

大按鈕：

滿水按鈕，按下它就能一次性把水全部排完。

日常尿尿時，只需要按小按鈕就行，反之按大鍵。如果同時按下兩個按鍵，那水箱裏的水就全部放光了，這樣沖水的馬力會更大，水量也會更多。

這兩個按鈕是為了省水設計的，按照不同的情況選擇不同的沖水量，既可以把廁所沖乾淨，又可以節約用水。

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按鈕常用按法

1. 輕按大按鈕

比較適合量比較少的便便，比如1-2小坨這樣。

2. 重按大按鈕

比較適合量比較多的便便，比如3-4大坨這樣，一般的便便都可以用這個。

3. 輕按小按鈕

適合沖刷量比較少的尿尿。

4. 重按小按鈕

適合沖刷量比較多的尿尿。

5. 同時按兩個

這種操作的沖刷力最足、水量也最大，如果拉便便的量特別多或者黏稠沖不乾淨，可以選擇這種按法。

希望大家都學起來，不僅是為了節省一些水費，更是為了節約用水、保護水資源。

馬桶用久了會有黃漬，在水箱裏放一個礦泉水瓶，可去污去味喔！

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白醋+礦泉水瓶

第一步：

白醋和清水以1:5的比例混合，倒入。

第二步：

在礦泉水瓶底部戳幾個小孔。

第三步：

把瓶子豎著放進水箱（戳了小孔的瓶底朝下放進去），這樣醋水才能流到水箱裏。

作用：白醋有清除污垢、殺菌、去味的作用。而馬桶上的尿漬、污垢的主要成分是碳酸鈣和氫氧化鎂。白醋屬於酸性物質，和馬桶上的污垢發生化學反應後，會變成一些可溶性的鹽溶液，就能被水沖掉。

馬桶清除異味

方法一：

肥皂塊裝進絲襪，打個結，放入馬桶水箱裏，蓋上馬桶蓋時壓住絲襪邊讓它固定好。

作用：每次使用馬桶沖水時，相當於用肥皂水洗了一次馬桶。

方法二：

氣球用針扎幾個小孔，再倒入花露水；然後給氣球打個結，這樣花露水就會順著小孔慢慢滲透到水箱的水裏。

第二步：把氣球放進水箱裏即可，這樣每次沖廁所時都會有花露水的香味喔~

馬桶刷清潔

做法：先將馬桶刷沖洗一遍，然後用濃度為75%的酒精進行消毒，再用熱水將馬桶刷徹底地清洗乾淨、晾乾。（注意：馬桶刷要晾乾再放好）

你學會了嗎？

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