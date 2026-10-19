性愛後突發奇想放體內過夜　女友半夜翻身　男生下體折斷腫成茄子

台灣台中李綜合醫院泌尿科副主任黃品叡近日在社群平台發布影片，針對性愛後將陰莖留在女性體內過夜的做法提出警告。黃品叡醫師指出，這種做法可能引發三大風險，其中最嚴重的是陰莖骨折。



黃品叡醫師表示，曾在急診值班時接治一對情侶患者。該名男性患者以冰袋敷在下體前來掛急診，脫下褲子後，黃醫師發現患者的陰莖腫脹如同紫黑色茄子，中間還歪向一側，經確診為陰莖骨折。

示意圖（Unsplash@Vitaly Gariev）

黃醫師原本以為是性愛過程中因角度不當所致，詢問後才得知，這對情侶在性愛後突發奇想，讓男性的陰莖留在女性體內過夜，豈料半夜女方一個翻身，男方陰莖就此折斷。

黃品叡醫師進一步解釋，許多人認為此時陰莖應該處於軟化狀態，但實際上並非如此。男性在睡眠期間，陰莖仍可能自然勃起，加上夜間遺精的可能性，將陰莖放置一整夜的風險相當大。若陰莖在勃起狀態下遭受翻身時的擠壓，便容易導致骨折。

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除了陰莖骨折外，黃醫師也提醒其他風險。陰莖表面原本就存在大量細菌，一般性愛後會進行清洗以防止細菌增殖。但若將陰莖持續放置女性體內一整夜，隔天早上女方可能出現下體瘙癢症狀，進而發生泌尿道感染。

黃醫師強調，女性應當體諒，身體內有男性陰莖的情況下，根本無法好好睡眠。 此外，黃品叡醫師也指出，陰莖留在女性體內過夜可能導致半夜勃起或夢遺，增加女方在未預期情況下懷孕的風險。

黃醫師呼籲，性愛後應立即清洗並分離，避免將A片中的虛構情節套用於現實生活，以保護雙方的身體健康。

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