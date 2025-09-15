習慣性忍尿、如廁習慣不當易致泌尿道感染？一文盤點5高風險因素

根據美國《Journal of Medicine (medtigo)》一項分析2004-2023年Google Trends的搜尋研究，每年7月「泌尿道感染」（UTI）相關的搜尋熱度達到年度高峰；另外，根據國內2019年衛福部《醫學與健康期刊》氣候與女性泌尿道感染之相關性研究也指出，夏季溫度升高與女性泌尿道感染發生率顯著相關，發生率最高也集中於7月，而8月也同樣偏高；在炎夏高溫中，民眾除了需要防曬、防中暑外，更要警覺泌尿道感染的風險。



台灣恩主公醫院感染科主治醫師葉國明指出，夏季因水分流失快，加上外出活動頻繁、憋尿情形增加，讓泌尿道感染風險大幅上升。如果忽略早期症狀、未即時治療，細菌可能沿著輸尿管逆行擴散至腎臟，造成腎盂腎炎，甚至血流感染等等嚴重併發症。

泌尿道感染5大高風險因素有哪些？

葉國明說明，泌尿道感染可依感染部位分為下泌尿道感染（如膀胱炎、尿道炎）與上泌尿道感染（如腎盂腎炎、腎膿瘍），其中以膀胱炎最為常見。上泌尿道感染症狀較嚴重，常伴隨發燒、寒顫與腰痛，應提高警覺。此外，他特別提醒，泌尿道感染有5大高風險因素，民眾務必留意：

1. 喝水不足、水分流失過多

流汗量增加導致尿量減少、濃度上升，使膀胱成為細菌溫床。而預防泌尿道感染最佳方法為多喝水，每日補充2,000-3,000c.c.白開水，多排尿以減少膀胱細菌滋生，降低感染機率。

2. 習慣性憋尿

長時間不排尿會讓尿液在膀胱中停留太久，讓細菌有機會繁殖與黏附，增加感染風險。

3. 如廁習慣不當

女性如廁由後往前擦拭，會將肛門附近的大腸桿菌帶入尿道，提升感染機率。

4. 性行為前後未正確清潔或未排尿

性行為本身會讓肛門與會陰部細菌進入尿道口，事前事後若未排尿沖洗細菌，容易感染。

5. 前列腺肥大或其他導致尿液滯留的生理問題

中老年男性常見前列腺肥大，排尿不順導致尿液殘留，也會增加細菌滋生與感染風險。

性別與年齡影響感染風險 男女症狀略有不同

由於生理結構不同，女性尿道僅約4公分、靠近肛門，外部細菌較容易入侵；男性雖尿道較長，但若有前列腺肥大，可能導致尿液殘留、增加感染風險。65歲以上長者則因免疫力下降，即使輕微感染也可能迅速惡化，若合併高燒或腰痛，建議及早就醫。

常見症狀包括頻尿、急尿、排尿灼熱疼痛、下腹悶脹、尿液混濁或異味。女性多以膀胱炎表現為主；男性若合併尿道灼熱或膿狀分泌物，則應排除性病感染如淋病或披衣菌。臨床上，醫師會進行尿液常規與細菌培養，必要時安排腎臟超音波、膀胱鏡或前列腺評估，找出感染源頭與併發因素。葉國明表示，泌尿道感染依症狀輕重與病人性別，可選擇不同科別就診。一般女性可至婦產科或泌尿科，男性則建議至泌尿科檢查。若為反覆感染、合併發燒或有慢性疾病史者，則可由感染科提供更全面診療與追蹤。

他也指出，感染科擅長處理如抗藥性菌株、菌血症等複雜感染，也能協助分析尿液與血液培養結果，釐清是否為感染性疾病。若症狀反覆發作，卻沒有「細菌培養陽性」結果，就不能單純視為「感染未治癒」，此時，應懷疑是否另有非感染性原因，例如：泌尿道結核或膀胱腫瘤。此外，如果經常出現血尿，卻沒有其他泌尿道感染的疼痛感，且尿液也未培養出細菌，就應進一步進行膀胱鏡檢查，確認是否為膀胱癌，避免延誤診斷與治療。

性行為後泌尿道感染風險上升 個案提醒注意衛生與清潔

生活習慣與性行為衛生也對泌尿道感染有重大影響。葉國明醫師提醒，建議性行為前後排尿，有助於將尿道口附近的細菌隨尿液排出，降低感染機率。

葉國明分享自己在臨床上曾遇到一位年約30多歲的男性病患，他不是傳統高風險族群，卻經常於性行為後出現泌尿道感染。經問診與檢查後，發現與性行為模式及清潔習慣有關，因此，建議他性行為前後要增加排尿與清潔頻率，必要時在醫師指導下考慮預防性抗生素使用，之後這名個案感染情形才明顯改善。

泌尿道感染可預防 發作頻繁應即早就醫

泌尿道感染通常經由口服抗生素治療3至7天即可改善。但若症狀反覆發作、治療效果不佳或出現發燒、腰痛等全身症狀，應儘速就醫，並接受完整評估。

葉國明強調，預防勝於治療，平時保持充足飲水、避免憋尿、注意個人衛生與性行為清潔，是防範泌尿道感染的第一道防線。

