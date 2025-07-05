50歲男以情趣用品套生殖器「腫成象拔蚌」醫生警告：恐致陰莖脫落

台灣一名50多歲男子在按摩店使用金屬製延時環，卻因無法取下導致生殖器嚴重腫脹，最後需要動用骨科專用鋼針剪才順利脫困，所幸一週後恢復正常。



一名50多歲男子在按摩店使用金屬製延時環，卻因無法取下導致生殖器嚴重腫脹。（unsplash@Markus Spiske）

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台灣醫生黃冠鈞表示，該名患者在按摩小姐建議下使用金屬製陰莖環，想藉此延長勃起時間，但事後卻發生卡住無法取下的情況。當患者就醫時，生殖器因血液循環受阻而嚴重腫脹，外觀宛如象拔蚌，但因水腫過度反而感覺不到疼痛，可能是血流不順造成知覺麻痺。

醫護人員最終使用骨科專用鋼針剪將金屬環剪開取出，經過一週休養後，患者的水腫與瘀青才逐漸消退，幸運的是並未留下後遺症。

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台灣醫生顧芳瑜指出，門診經常遇到男性因勃起功能不佳而自行嘗試各種道具的案例。他提到曾有病患使用一般戒指套住生殖器無法取下，必須用油壓剪緊急處理；另有病患使用來路不明的真空吸引器，因抽吸力過強導致血管破裂，造成陰莖紫黑腫脹如茄子的情況。

顧芳瑜醫生強調，延時環若使用時間超過48小時仍無法移除，嚴重時可能因血液無法循環而引發組織壞死，甚至導致陰莖壞死脫落。他建議民眾應選擇經認證的醫療器材，如具備安全壓力洩放設計的真空助勃器，搭配的矽膠環相對安全，即使無法順利取下也能輕鬆剪除。他也呼籲有性功能障礙困擾的民眾，應及時尋求專業醫療協助，切勿輕信來路不明產品。

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