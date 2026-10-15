俄羅斯鼠疫疑雲｜回顧黑死病抗疫史　中世紀人靠放血燒香隔離自保

俄羅斯西伯利亞近日爆出鼠疫疑雲，一名任職於鼠疫防治研究所的28歲女研究員希皮洛娃（Darya Shipilova），疑因在實驗室採樣時不慎打破裝有活菌的試管感染身亡，有指近200名接觸者隨即遭隔離觀察，消息一出迅速引發關注。

「鼠疫」二字，令不少人會想起14世紀奪去歐洲逾半人口、堪稱人類史上最可怕瘟疫的「黑死病」。究竟當年這場世紀浩劫到底有幾恐怖？在未有現代醫學方法的年代，當時的人又是如何出盡奇招抗疫自保？



俄女研究員疑打破試管染疫亡？當局否認有鼠疫病例

據《莫斯科時報》報道指，事件源於俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克鼠疫防治研究所一名20多歲女研究員於9月29日因嚴重肺炎入院，需使用呼吸機維持生命，並於10月2日凌晨不幸離世。據報，死者曾向醫護透露採集樣本時不慎打破了一支裝有活菌的試管。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

事發後，鄰近的布里亞特共和國首長齊堅諾夫（Alexei Tsydenov）公開指死者死於鼠疫，當局隨即將至少197名潛在接觸者列入醫學觀察。不過，俄羅斯當局隨後向世界衞生組織（WHO）通報，強調當地近期並無通報鼠疫病例，接觸者亦未檢驗出高威脅病原體。惟世衞認為現階段資料並不完整，仍需保持謹慎並進行動態風險評估。

鼠疫有幾可怕？14世紀黑死病橫掃歐洲奪5000萬命

「鼠疫」二字令不少人想起人類史上最致命的瘟疫，就是14世紀的「黑死病」。黑死病由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起，主要透過寄生在老鼠身上的跳蚤傳播給人類，患者淋巴結會嚴重腫脹成「腺腫」，故又稱為「腺鼠疫」。

從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

根據挪威奧斯陸大學榮休歷史學教授本尼迪克托（Ole J. Benedictow）在英國歷史期刊《History Today》的考據，黑死病於1346年秋天在克里米亞港口卡法（Kaffa）爆發，其後經意大利商船傳入君士坦丁堡、馬賽、熱那亞及威尼斯，並在1346年至1353年間橫掃歐洲、中東及北非。當時歐洲總人口約8,000萬人，估計多達5,000萬人死亡，佔全歐人口約六成；其中意大利佛羅倫斯在數個月內失去了六成居民，腺鼠疫患者的死亡率高達八成。

資料圖片：鼠疫患者的胸部X光（Getty）

中世紀人荒謬避疫史：怪罪行星合相 靠放血、燒香等奇招自保

在中世紀，人們對細菌一無所知，往往將瘟疫歸咎於天象或超自然力量。巴黎大學醫學院在1348年向法國國王提交的報告中，便認為瘟疫的遠因是三顆行星在水瓶座「合相」，近因則是沼澤與屍體散發的「毒氣」污染了空氣，吸入後直達心臟致死。

根據奧斯陸大學榮休歷史教授Benedictow在英國《History Today》的考據，黑死病於1346年秋天在克里米亞港口卡法（Kaffa）爆發。（AI生成）

當時的人發展出各種奇特甚至極端的避疫手段，由於深信疾病來自污濁空氣，因此民眾紛紛焚燒木材、月桂及杜松等香草淨化環境。據醫學人文期刊《Hektoen International》記載，連教宗克雷芒六世亦聽從御醫建議，整日坐在兩個大火堆之間避疫；但該名御醫其後雖不幸染上腺鼠疫，最終亦奇蹟康復。

由於深信疾病來自污濁空氣，因此民眾紛紛焚燒木材、月桂及杜松等香草淨化環境。（AI生成）

醫生也普遍會為病人放血以排走體內的「敗壞之血」，又或者製作由數十種草藥混製而成的萬用解毒劑「底野迦」（theriac），但對致命的鼠疫桿菌來說，這些療法根本毫無用處。

醫生也普遍會為病人放血以排走體內的「敗壞之血」，又或者製作由數十種草藥混製而成的萬用解毒劑「底野迦」。（AI生成）

當常規手段全失效，恐慌也演變成宗教狂熱與血腥暴行。據《大英百科全書》所記載，當時不少民眾認定瘟疫是天譴，荷蘭等地街頭湧現大批「鞭笞者」，成群結隊拿皮鞭瘋狂抽打自己贖罪；民間更掀起針對弱勢的陰謀論，誣告猶太人在水井下毒引發瘟疫，單在斯特拉斯堡便有約2,000名猶太人慘遭集體活活燒死。

隔離檢疫由此誕生 現代醫學已有抗生素可治

黑死病雖然帶來毀滅性打擊，但隔離檢疫亦隨之誕生，並成為現代公共衞生制度的雛形，且一直沿用至今。1348年意大利城市皮斯托亞率先頒布條例，限制市民與病人接觸；1377年，亞得里亞海港口拉古薩（現克羅地亞杜布羅夫尼克）規定所有外來船隻及旅客必須在附近島嶼滯留隔離，違者重罰甚至割去耳鼻。這項留檢期後來正式定為40天，而英文中的「檢疫」（Quarantine），正是源自意大利文的「40天」（quaranta）。

其實，鼠疫在現代並未絕跡。據台灣疾管署資料顯示，2019年至2025年間全球共報告2,646宗確診個案，主要集中在剛果民主共和國及馬達加斯加。但與中世紀不同，現代醫學已有成熟的抗生素可有效治療鼠疫及作接觸後預防，只要及早發現便能大大降低致命風險，市民亦毋須過度恐慌搶購防疫物資。