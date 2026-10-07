俄羅斯鼠疫疑雲｜驚撞泰國神婆Mor Plai黑死病預言：死者如落葉

俄羅斯西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）謝列霍夫的抗鼠疫研究所於9月底發生病原體外洩事故。一名28歲女研究員在工作時不慎打破裝有危險病原體的試管，她其後感到不適送院，最終不治。懷疑感染致死率極高的「肺鼠疫」。事件導致當地近200人被送院觀察，引起人心惶惶。然而，不少網民翻查紀錄後驚覺，泰國著名靈媒Mor Plai早在去年年底便精準預言此事的關鍵細節！



28歲女研究員試管破裂感染身亡

日前28歲女研究員達莉亞·希皮洛娃（Darya Shipilova ）在西伯利亞謝列霍夫的抗鼠疫研究所實驗室工作中意外打破裝有高危病原體的試管，隨後出現嚴重感染症狀，於10月2日不治身亡。由於外界質疑其死因乃可經飛沫「人傳人」的致命肺鼠疫，當地衛生部門隨即進入高度戒備，並將近200名相關接觸者緊急送院隔離觀察。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

雖然俄羅斯公共衛生監督機構（Rospotrebnadzor）與伊爾庫次克州政府迅速回應，強調死者臨床診斷為「不明原因肺炎」，且目前所有被隔離人士的鼠疫檢測結果均為陰性，但實驗室事故已在國際間引發高度關注。

俄羅斯、黑死+肺病與泰國神婆預言驚人巧合

對此，有網民聯想到泰國著名靈媒Mor Plai曾於2025年12月在節目《THAIRATH TALK》中的發言，她當時自稱「轉達」閻羅王對2026年的警示，並在預言中明確提及兩個關鍵詞：「肺癆」與「黑死」。她解釋這分別代表肺結核與鼠疫或黑死病這類古老疾病的特徵。

泰國著名靈媒Mor Plai曾預測這並非單一疾病，而是症狀混合在一起的變種，更形容這場災難可能導致「死人像落葉一樣多」。（YouTube@Thairath Variety - ไทยรัฐวาไรตี้）

她更預測這並非單一疾病，而是徵狀混合在一起的變種，更形容這場災難可能導致「死人像落葉一樣多」。針對起源地，Mor Plai當時特別點名阿拉伯地區與俄羅斯為兩個高風險區域。

至於傳播途徑，她預測病毒將經航空由境外傳入，隨著搭飛機入境的旅客散播。最危險的是，這些帶菌者本身可能毫無察覺，不知道自己已經感染，從而在不知不覺中將病原體擴散開來。

神婆「高命中率」曾精準預言水災與地震

Mor Plai的預測之所以引起迴響，全因她過去曾有多次驗證紀錄。不僅曾提前預警緬甸地震會影響曼谷，更在今年7月預告泰國將爆發嚴重水災，隨後泰國9月中旬便遭遇近年最嚴重的洪水，淹沒多個府區並釀成逾30人死亡。

Mor Plai的預測之所以引起迴響，全因她過去曾有多次驗證紀錄。（YouTube@Thairath Variety - ไทยรัฐวาไรตี้）

專家拆解：會否演變成全球危機？

不過，Mor Plai過往亦有不準確的紀錄，例如她曾預言今年8月至9月全球會發生大範圍網絡癱瘓與系統倒塌，但最終並未發生。倫敦衞生與熱帶醫學院教授Brendan Wren亦分析指出，肺鼠疫病情發展極快、可在24小時內致命且面臨抗藥性隱憂，但其傳播力遠不及新冠或 SARS，今次事件僅屬孤立的職業感染。他強調，實驗室研究鼠疫主因是為了研發防禦疫苗，在現代隔離與衛生體系下，演變成公眾危機的風險較低。

感染鼠疫有甚麼徵狀？

根據香港衞生署衞生防護中心的資料顯示，肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。肺鼠疫為鼠疫中最嚴重的類型，患者具有極高傳染性，鼠疫患者亦須被隔離和服用適當的抗生素。