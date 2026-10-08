肺鼠疫是甚麼？一文睇清感染症狀、潛伏期、傳播途徑+3大預防方法

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克鼠疫防治研究所（Irkutsk Antiplague Research Institute）日前發生嚴重實驗室意外，一名28歲女技術員於9月下旬工作期間，不慎打破一隻裝有肺鼠疫病原體的試管，數日後出現發燒及呼吸困難等症狀身亡。事件曝光後，俄羅斯當局緊急隔離區內5家醫院，近200名接觸者進行預防性醫學監測與留院觀察。雖然俄羅斯官方其後證實女子死於「原因不明的肺炎」，事件卻引起世界衛生組織（WHO）及國際社會高度關注。

那麼到底被視為恐怖傳染病的「肺鼠疫」有何威力？感染後會出現甚麼症狀？與新冠肺炎又有何分別？



鼠疫屬嚴重傳染病，主要經受感染齧齒動物（如老鼠）身上的帶菌跳蚤叮咬傳播。（資料圖片）

鼠疫3大常見類型

鼠疫屬嚴重傳染病，主要經受感染齧齒動物（如老鼠）身上的帶菌跳蚤叮咬傳播，或經皮膚傷口接觸動物體液、吸入患者飛沫而感染：

腺鼠疫：屬最常見的類型，潛伏期一般為1至7天。細菌侵入淋巴系統，引致突發頭痛、發冷、發燒、疲倦，以及受影響的淋巴結劇烈腫脹和疼痛。腺鼠疫未經治療的死亡率約為30%至60%，通常不會直接人傳人，除非接觸受感染者淋巴結的膿液。

從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

敗血性鼠疫：當鼠疫桿菌侵入血液並大量繁殖時，病情便發展為敗血性鼠疫。感染會透過血液蔓延至身體其他器官，引致嚴重併發症、全身組織缺血壞死，肢體末端更可能因壞疽而發黑。

肺鼠疫：最嚴重且傳染性最高的類型，潛伏期一般為1至4天。細菌侵入肺部引發嚴重肺炎，是唯一能透過吸入患者飛沫在人與人之間直接傳播的鼠疫類型。若未經治療，肺鼠疫有致命風險。

肺鼠疫常見症狀

肺鼠疫患者具極高傳染性，病徵發展迅速。常見臨床症狀有發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、呼吸困難，以及咳嗽並咳出帶血的痰液或粉紅色泡沫痰。如不及早接受治理，病人可能很快死亡。

診斷、流行地區與治療

黃金治療期： 面對致命的肺鼠疫，醫學界公認致勝關鍵在於與時間競賽的「黃金治療期」。世界衛生組織與傳染病防治指引明確指出，肺鼠疫若未經治療，可在病發後短短24至72小時內迅速導致呼吸衰竭與休克致命；然而只要在發病初期24小時內及時投用第一線抗生素，患者生存率將能大幅攀升。

治理方法： 患者必須立即接受嚴格隔離，並服用適當抗生素，如鏈黴素、慶大黴素、多西環素或環丙沙星等。

流行地區： 鼠疫除大洋洲外遍佈各洲，自上世紀九十年代開始，大部分人類個案集中於非洲，流行最廣的3個國家為剛果民主共和國、馬達加斯加及秘魯。

鼠疫患者的胸部X光（Getty）

肺鼠疫 vs 新冠肺炎：傳播與治療有何不同？

據Axios新聞網報道，肺鼠疫雖可經飛沫在人與人之間傳播且未及醫治可致死，但其傳播模式與新冠肺炎不同，在現代醫學下只要及時治療，治癒率較高：

病原體本質不同：新冠肺炎是由病毒引起的傳染病；鼠疫則由「鼠疫耶爾辛氏桿菌」這種細菌引致，人類對其研究已超過百年，現已有成熟完備的抗生素療法。

無症狀傳播極罕見：美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，肺鼠疫尚無無症狀傳播紀錄，社區隱形傳播風險較為低；相反新冠病毒可經無症狀患者散播。

追蹤與防範完備：肺鼠疫潛伏期短，常為1至4天，衞生部門能快速追蹤密切接觸者，並可即時安排預防性服藥。世界衞生組織亦強調，配合隔離與配戴口罩，現代醫學完全足以控制其威脅。

香港衞生防護中心提醒市民，預防鼠疫的核心在於「杜絕鼠源、防止蚤叮、避免接觸」。（資料圖片／余俊亮攝）

預防鼠疫3大重點

香港衞生防護中心提醒市民，預防鼠疫的核心在於「杜絕鼠源、防止蚤叮、避免接觸」：

1. 家居及環境防鼠

杜絕齧齒動物的食物來源，封堵鼠類匿藏之處。食物及寵物糧應妥善存放在有蓋容器內。

所有垃圾及廚餘應存放在有蓋垃圾箱內，並須每天清理至少一次。

保持地方清潔，避免堆積雜物；定期檢查花圃及通道是否有齧齒動物出沒的跡象。

2. 防止跳蚤叮咬

前往戶外或郊外時應穿著長袖衫及長褲。

在外露皮膚及衣服上塗搽含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。孕婦使用DEET濃度上限為30%，6個月或以上兒童上限為10%（不建議6個月以下嬰兒使用）。

亦可在衣物上噴灑氯菊酯殺蟲劑，但切勿將氯菊酯直接塗在皮膚上。

3. 外遊安全注意事項

到訪鼠疫流行地區時，應遠離老鼠出沒的地方，切勿接觸活的或死去的齧齒動物（如野兔、旱獺、老鼠等）。如需更多資訊，可瀏覽衞生署旅遊健康服務網頁。

資料來源：衞生防護中心