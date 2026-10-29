萬聖節好去處2026｜全港10+活動門票交通懶人包 廣東歌派對狂歡

10月31日萬聖節正日就到，上星期六蘭桂坊已經好多人變裝，今年萬聖節正還是星期六，已經預計到人潮洶湧，其實除了蘭桂坊，香港還有不少商場或地區都很有節慶氛圍！



今年的「萬聖月」有連串精彩活動席捲港九新界，除兩大人氣主題樂園香港迪士尼樂園「惡人狂歡」與海洋公園「詭魅墓會」強勢回歸外，蘭桂坊與中環亦化身萬聖夜派對舞台，更有大量寵物友善的商場搞鬼市集、夜跑與奇幻展覽。《開罐》精選2026 10+香港萬聖節好去處，一文睇清日期、地點、門票價錢及活動亮點！



1. 香港迪士尼樂園：惡人Be Like 反轉迪士尼

香港迪士尼一年一度的萬聖節盛會回歸！今年以「惡人狂歡」為主題，一眾迪士尼經典惡人重臨樂園，由日間派對一路玩到夜間歌舞，極具沉浸感。

日期：即日起至11月1日

地點：香港迪士尼樂園

門票：成人HK$639起 / 小童HK$475起

活動亮點：黑魔后率領11位惡人霸氣登場「惡人反轉大街派對」，配合熱門歌舞劇《惡人舞動迪士尼》霸氣開唱！米奇與好友亦會換上全新萬聖服飾帶來《米奇與好友萬聖奇遇》。園區內設有「萬」遊Trick-or-Treat討糖站、巨型米奇南瓜頭等三大打卡位，更可入席河景餐廳享用「阿Jack怪誕大餐」。

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2. 香港海洋公園哈囉喂全園祭

海洋公園年度重頭戲「哈囉喂全城匯」恐怖回歸！今年以「詭魅墓會」為主題，更首度聯乘王嘉爾主理的奇幻IP「Under the Castle」，帶來極致潮感與驚嚇兼備的暗黑盛會！全園出巡嘩鬼激增至120位以上，結合四大主題鬼屋、極震撼表演及親子遊戲，震撼發揮萬聖狂歡魔力！

（香港海洋公園）

日期：10月指定日子（詳情參閱樂園時間表）

地點：香港海洋公園（海濱樂園及高峰樂園）

門票：標準門票成人HK$538/小童HK$269（部分指定驚嚇體驗需加購門票，如「驚典組合門票」HK$238起、「Under the Castle」套票HK$280）

活動亮點：必玩王嘉爾創意主理的「Under the Castle」古堡驚嚇體驗，以及「陰陽路之棺材仔」、「Voodoo Boo惡靈遊樂場」、「詭域瘋人院」等四大鬼屋！現場設有「OPPA魔界狂歡匯」、全港最大型「Cosplay厲鬼派對」及氣氛陰森的「暗黑版海洋列車」。一家大小亦可參加「Bulu Boo Trick-or-Treat派對」玩遊戲贏糖果，夜間更有「光影盛夜：暗黑魅影」水幕光影表演。

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3. 2026盞鬼愉景灣

愉景灣化身全城最「盞鬼」狂歡熱點！今年配合「愉景灣Fun Day」為一家大細及毛孩帶來別開生面的萬聖節體驗，除大型主題打卡位與夜間市集外，更首度舉辦「百變Cosplay巡遊爭霸戰」，節日氣氛滿分！

visitdiscoverybay網頁圖片

visitdiscoverybay網頁圖片

日期：2026年10月10日至11月1日（其中10月31日及11月1日為主要活動日）

地點：愉景廣場、愉景北商場及Garden Toscana

門票：免費入場（10月31日特定時段設免費乘車/乘船優惠）

活動亮點：愉景廣場及愉景北商場特設大型「盞鬼」打卡位。10月31日重頭戲包括「萬聖夜市集」及首度舉辦的「百變Cosplay巡遊爭霸戰」，參加者有機會贏取台北來回機票等大獎！愛寵人士更不可錯過一連兩天的「萌寵市集」、「萬聖節慈善寵愛行」及Garden Toscana「萬聖節萌寵派對」。

詳情👉👉👉 「盞鬼」愉景灣 2026

4. 大館：大館「藝」裝萬聖夜

大館首度推出「藝」裝萬聖夜，結合昔日監獄與當代藝術地標的雙重身份，配合迷幻光影與雞尾酒文化，打造出別具一格的微醺狂歡氛圍。

（大館）

日期：2026年10月30日至31日（7pm–10pm）

地點：大館監獄操場

門票：免費入場

活動亮點：訪客可以個人風格的「藝」裝造型登場，跟隨精心設計的「大館微醺地圖」穿梭園區內多間頂級餐廳及酒吧享受專屬餐飲禮遇。凡以悉心打扮的藝術造型蒞臨，並下載TK APP登記成為大館FAN，於現場掃碼即可免費換領指定餐廳專屬飲品或雞尾酒1杯（限量先到先得，限18歲或以上人士換領酒精飲品）。

詳情👉👉👉 大館「藝」裝萬聖夜

5. THE SOUTHSIDE：SOUTHSIDE玩懼節

港島南生活文化地標THE SOUTHSIDE於10月2日至11月1日呈獻「SOUTHSIDE玩懼節」，將商場化身成趣怪又幽默的萬聖玩「懼」集中地！一眾「玩懼」角色跳出巨型玩「懼」盒現身打卡，更特別打造廣東歌音樂派對、夜跑活動及暗黑童趣體驗，誠邀各位大小朋友與毛孩一同狂歡。

IG@thesouthsidehk

日期：2026年10月2日至11月1日地點：THE SOUTHSIDE（LG中庭、LG露天廣場及GF等）

門票：免費入場

活動亮點：指定日子設有「玩懼」角色見面會。10月24日晚上舉辦「廣東歌萬聖夜2026」，邀請連詩雅、The Flame樂隊等嘉賓勁歌跳唱；10月31日則有「Asian Wave萬聖夜2026」由DJ黃志淙及DEANZ帶來熱門潮流舞曲。10月18日更聯乘跑會JKM舉辦「Halloween Run」扮嘢夜跑。

詳情👉👉👉 SOUTHSIDE玩懼節

6. 黃金海岸商場：搞鬼糖果車隊大冒險

黃金海岸商場於10月5日至10月31日打造全港首個「Truck-or-Treat」主題活動！今個萬聖節化身「搞鬼糖果車隊基地」，集結搞鬼車廂打卡位、海濱萬聖市集、兒童主理市集、巡遊及五大搞鬼攤位遊戲。

日期：2026年10月5日至10月31日（重點活動於10月24日至25日及30日至31日進行）

地點：香港黃金海岸商場（草坪、海濱長廊、商場中庭、1樓「海岸農莊」）

門票：免費入場（部分遊戲或工作坊需憑商場指定電子消費滿HK$100或以S⁺ REWARDS 5點數換領）

活動亮點：10月31日限定「搞鬼糖果車隊基地」登陸草坪，免費開放探索車廂兼打卡！海濱長廊設有「糖果拯救任務」五大遊戲攤位，更可憑「糖果地圖」跟隨隊長進行「糖果尋寶大巡遊」，向參與商戶大喊「Trick or Treat」領取糖果。現場同時設有「萬聖糖果市集」及由小朋友主理的「MiniMakers兒童市集」，指定消費更可參與「魔法流體星球燈工作坊」或「極速南瓜運送任務」。

詳情👉👉👉 搞鬼糖果車隊大冒險

7. 南豐紗廠：「奇蟲物語Tales of the Crawlers」

南豐紗廠今年10月顛覆傳統萬聖節想像，重磅呈獻「奇蟲物語Tales of the Crawlers」，帶大家踏上一場超現實自然生態旅程。紗廠坊化身「奇蟲樂園」，結合免費怪奇動物展覽、奇妙生物零距離工作坊、Catwalk扮嘢大賽及巨型南瓜打卡位，適合一家大細及寵物齊齊過個不一樣的萬聖節。

（南豐紗廠）

日期：2026年10月10日至11月1日

地點：南豐紗廠（六廠G/F、3樓紗廠公園及The Annex）

門票：免費入場（部分工作坊及遊戲收費由HK$15至HK$180不等）

活動亮點：免費參觀與HKIEC聯乘的「萬聖節怪奇動物展覽」，近距離一睹非洲侏儒鼠、老爺樹蛙、紫外光螢光帝王蠍等罕見奇特物種，更有香港首度公開亮相的極珍稀生物！逢週末設有導賞團、互動遊戲「萬聖節怪奇遊樂場」，以及可親手觸摸或餵食奇妙生物的「觸感大冒險」與「小小飼養員體驗」工作坊。10月31日及11月1日更有「奇蟲百變」Catwalk大賽（兒童及萌寵專場）、面部彩繪、鬼口水工作坊，以及3樓紗廠公園巨型南瓜充氣裝置與10月31日Trick-or-Treat派糖活動！

詳情👉👉👉 南豐紗廠「奇蟲物語」

8. MOKO新世紀廣場：MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭

MOKO旺角新世紀廣場於整個10月呈獻「MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭」，將萬聖節狂歡氣氛帶到旺角心臟地帶！商場特別打造極具節日氣氛的打卡場景，邀請大家扮嘢入場感受熱鬧節慶！

（MOKO新世紀廣場）

日期：2026年10月1日至10月31日

地點：MOKO新世紀廣場

門票：免費入場

活動亮點：貫穿整個10月的「MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭」打造多個節日限定打卡據點與熱鬧氛圍，適合一家大細及潮流扮嘢一族前來打卡狂歡。

詳情👉👉👉 MOKO嘩鬼旺聚萬聖夜祭

9. 中環：萬聖狂歡祭

今年的中環萬聖狂歡盛事橫跨半個月，皇后像廣場花園（南）及遮打道行人專用區，結合大型主題裝置與4大主題活動日，將城市心臟化身成戶外萬聖狂歡舞台。

（halloweenincentral）

日期：2026年10月17日至31日

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南）及遮打道（中環行人專用區）

門票：各活動不同票價（詳情瀏覽盛事網站）

活動亮點：10月18日「OPEN by HE.R」音樂開幕祭由德國組合ANDHIM等國際及本地DJ陣容震撼開唱；10月24日「大小怪獸嘉年華」設大型彈跳城堡、彩繪及爆谷車；10月31日壓軸「萬聖街頭狂歡祭」化身Cosplay街頭派對，更有501st香港軍團《星球大戰》角色出巡及特技表演。

詳情👉👉👉 萬聖狂歡祭．中環

10. 蘭桂坊：蘭桂坊怪物巡禮夜

香港十月萬聖夜生活朝聖地蘭桂坊化身為時尚Cosplay、電影感藝術與極致社交能量的璀璨交匯點。

（蘭桂坊在線）

日期：2026年10月14日至10月31日（重點派對日為10月17日、24日及31日）

地點：中環蘭桂坊一帶（德己立街、蘭桂坊、和安里、1號蘭桂城LKF及The Plaza）

門票：免費入場

活動亮點：蘭桂坊逾20間精選餐廳及酒吧推出指定飲品買一送一、招牌美饌85折或免費迎賓飲品！10月17日、24日及31日重點派對夜，The Plaza設有現場DJ音樂表演、1號蘭桂城LKF設有免費化妝櫃檯及街頭流動攝影師抓拍，10月31日萬聖夜更有一夜限定的「怪物巡禮」大遊行。

詳情👉👉👉 蘭桂坊怪物巡禮夜

11. 香港美食嘉年華-Halloween嘩鬼大派對

香港美食嘉年華舉行嘩鬼大派對, 只要具備至少兩項明顯的萬聖節元素 （須包含主題服裝或明顯妝容，可配搭面具、假髪等)， 經現場審批及佩戴專用手帶，即可經「猛鬼VIP通道」免費進場。場內會有不少嘩鬼隨機出沒和你合照，又有免費萬聖節彩繪可以畫。

資料圖片

資料圖片

日期：2026年10月30日至10月31日

地點：葵涌運動場

門票：免費 （需符合入場要求）

詳情👉👉👉香港美食嘉年華-Halloween嘩鬼大派對