24歲女為儲錢結婚不敢吃飯！與男友過兩種生活　網民熱議AA制

一名24歲女子近日在Threads發文，透露自己與同齡男友正一起存錢籌備婚禮，但由於兩人收入相差3倍，她在存錢過程中越來越感到不平衡。



女子月薪約RM2000（馬幣，下同），男友則約RM6000，為了儘快存夠結婚費用，她幾乎必須勒緊褲帶過日子，甚至省到連吃飯都覺得成為負擔。

她坦言，自己並不是介意男友收入比自己高，而是無法理解，兩人明明為了同一個結婚目標存錢，卻似乎過着完全不同的生活。

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女子表示，兩人雖然都有共同存錢結婚的計劃，但自己為了達到目標，必須大幅壓縮日常開銷。

我們一起存錢結婚，但我必須省到連吃飯都不行，他卻不需要像我這樣省。

她最難受的並非單純的收入差距，而是男友似乎沒有意識到兩人在儲蓄過程中所承受的壓力並不一樣：

他怎麼可以看着我這樣辛苦存我們的結婚錢，卻覺得沒關係？

她認為，兩人收入相差3倍，如果仍然採用完全相同的儲蓄金額，實際上意味着收入較低的一方需要犧牲更多生活品質。

女子還提到，自己前一天看到另一則關於女性出軌的事件。事件中，一名未婚夫為了籌備婚禮，不惜努力兼職賺取額外收入，卻最終發現未婚妻背叛自己。

這件事讓她聯想到自己的處境，想到自己為了兩人的婚禮不斷省吃儉用，甚至到了「不吃飯」的程度，情緒因此受到很大影響。

她忍不住感嘆：

我真的很崩潰。想到自己為了我們的婚禮，省吃儉用甚至不吃飯，而你卻可以出去和其他男人約會。

帖文曝光後，引起網民討論。不少人認為，情侶共同籌備婚禮時，真正公平的方式未必是「一人一半」，而應該根據雙方實際收入及經濟能力決定儲蓄比例。

也有人認為，結婚前最重要的並不是爭論「誰應該存更多」，而是兩人是否真正把財務問題談清楚，包括每個月各自承擔多少開銷、共同儲蓄多少，以及婚禮預算是否超出兩人的經濟能力。

有網友直言，與其讓月薪較低的一方為了達到所謂的「50/50」而過度節衣縮食，不如直接與伴侶討論一個雙方都能負擔的方案。

直接跟伴侶談清楚，不要把50-50當成唯一標準。婚禮按照能力來辦，現在已經不是一定要辦得很風光的時代了。

這起事件也再次引發關於情侶收入差距、共同儲蓄及「AA制」的討論：當兩個人收入相差3倍時，表面上看起來公平的「一人一半」，是否真的代表公平？

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