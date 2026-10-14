港人獲派寶達邨高層神級公屋！擁無敵海景+山景　網民提醒2大隱憂

不少港人認為住公屋是人生贏家，不過要「上樓」並不容易，要通過入息及資產審查，若然獲派一間靚view公屋更加如中六合彩。早前有網民在Facebook群組分享，自己獲派市區高層公屋單位，帖文更附上一張家中望出窗外的美景圖，居高臨下之餘更獨享海景兼山景，惹來不少網民羨慕！



Facebook群組「香港公營房屋討論區」截圖

早前有網民在Facebook群組「香港公營房屋討論區」分享，表示近日獲派觀塘秀茂坪寶達邨的高層公屋大單位，「望出去幾開揚」。從樓主所提供的照片中可見，單位除了居高臨下之外，還有山景和海景，猶如半山豪宅面向的景色，不少網民也留言表示羨慕，「港島半山有首富們，九龍半島的半山有你」、「住落去啲錢俾你搵曬。一定會變公屋富戶」、「豪宅view」，不過也有網民提醒樓主所住位置非常「當風」，且濕度相當高，「春天濕到天花滴水」，提醒樓主謹記要做好各樣措施保護單位。

寶達邨 (資料圖片)

事實上，寶達邨之所以常被網民譽為「公屋界天花板」，與其獨特的建築規劃歷史密不可分。根據香港房屋委員會及房屋署的歷史發展資料，屋邨現址前身為安達臣道石礦場相關作業區，房委會於1990年代末期推行「寶琳路房屋發展計劃」，原本包含7座出租公屋及6座原定以「居者有其屋」形式發售的「曉琳苑」。然而，2002年香港特區政府因應樓市變化宣布「孫九招」並無限期停售居屋，導致曉琳苑落成後全數改為公共租住房屋出租。正因如此，邨內部分座別（如達翠樓、達康樓等）採用當時居屋專屬的「康和一型」或「新十字型」設計，戶型預設梗房、廚廁配備瓷磚浴缸，甚至規劃有獨立露台，建築規格與用料自然遠勝一般標準型公屋。

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香港有著璀璨的高樓大廈和繁忙的街道，總是給人一種現代繁華的印象。然而，在這個城市的背後，卻隱藏著一個嚴重的社會問題 —— 住屋問題。因此在網上一直流傳著「有公屋就是人生贏家」的說法，畢竟解決了住屋問題就可以省下不少的金錢。近日一位港女拍片分享自己成功上樓寶達邨公屋，3房又有露台的單位更讓不少港人都留言表示羨慕！👉👉👉港女成功上樓寶達邨500呎公屋 開心曬3房連露台!網民羨慕:似私樓