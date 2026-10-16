鄧兆尊自爆「一年無幾次晨勃」醫生揭消失6大原因+1特訓重振雄風

現年59歲的鄧兆尊因同時坐擁三位伴侶，多年來一直被外界戲稱為「現代韋小寶」，其感情生活亦向來是網民關注焦點。近日鄧兆尊作客網上節目中暢談男士私密生理狀況。不僅自爆「我一年都唔知有無幾次（晨勃）」，更透露一旦難得出現生理反應，第一反應竟然是急忙避開，引來現場嘉賓陣陣笑聲。

有泌尿科醫生提醒，晨勃絕非單純性衝動，長期「缺席」隨時是健康隱患的警號！而健康男士每晚其實都有3至5次自發性的「夜間特訓」，透過海綿體內的「成纖維細胞」進行自我修復，是重振雄風的重要天然機制。



節目截圖

鄧兆尊自爆「一年無幾次晨勃」見起反應即避走

在節目中，鄧兆尊與一眾嘉賓暢談男士生理機能。有嘉賓提到自己曾經歷長時間沒有晨勃，但只要維持運動習慣情況便會改善：「晨勃，我很久都沒有，但我發覺做了運動之後，又有。」當大家提到晨勃直接反映男士健康時，鄧兆尊卻笑言萬一真的有反應，反而會視之為「警報」，「一知道，我會靜雞雞躝出廳避一避先！好危險，畀人摸一摸嘅話……我就出事㗎喇！」又補充：「你唔明白啲結咗婚耐嘅人，心理態度係點樣。」

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醫生拆解晨勃消失6大原因

鄧兆尊笑言避走是怕被伴侶誤會求歡要「交功課」，正如大眾常將晨勃與性慾劃上等號，亦有以為晨勃純粹是早上尿急或胡思亂想的常見迷思，但泌尿科專科醫生高銘鴻曾在個人Facebook專頁撰文指出，晨勃在醫學上稱為「夜間陰莖勃起」（Nocturnal penile tumescence, NPT），是男性在睡眠中或剛醒來時的自發性生理反應。

台灣泌尿科高銘鴻醫生 （Facebook@泌尿科 高銘鴻醫師）

高醫生表示，一般而言健康男士在睡眠中，尤其處於快速眼動期，一晚大約會出現3到5次夜間勃起，雖然具體機制在醫學界至今未有定論，但晨勃絕對是衡量男性性機能與身體健康的重要指標之一。

另外醫生提醒，若發現早上長期沒有「升旗」，除了隨著年齡增長、睪固酮分泌減少的自然老化之外，背後可能暗藏以下6大健康關鍵：

1. 「三高」與心血管異常：高血壓、高血脂、高血糖及糖尿病等，均會削弱血管彈性並阻礙血液循環，直接導致海綿體充血不足，造成勃起功能障礙。

2. 睡眠質素欠佳：夜間勃起極依賴深層睡眠與快速動眼期，若經常失眠、淺眠或半夜頻頻驚醒，生理反應自然大受影響。

3. 藥物副作用影響：長期服用某些抗抑鬱劑、安眠藥、降血壓利尿劑或部分胃藥，都可能干擾神經傳導或荷爾蒙分泌，壓抑勃起機能。

長期服用某些抗抑鬱劑、安眠藥、降血壓利尿劑或部分胃藥，都可能干擾神經傳導或荷爾蒙分泌，壓抑勃起機能。（Unspalsh圖片）

4. 長期抽煙與酗酒：香煙中的尼古丁會加速動脈硬化，令微細血管無法正常擴張充血，煙民患勃起障礙的比例顯著較高；過度飲酒亦會打亂荷爾蒙，削弱勃起硬度及精子質素。

5. 年齡增長與荷爾蒙衰退：隨着年齡步入熟齡階段，體內的睪固酮（男性荷爾蒙）分泌會逐漸下滑，夜間升旗頻率自然逐年遞減。

6. 白天已有充足勃起：若日間已有頻繁的親密接觸或「自我訓練」，海綿體與身體機能自然需要休養生息，夜間的自發性勃起次數便會相對減少。

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重振雄風靠夜間特訓？海綿體「成纖維細胞」成關鍵

除找出晨勃消失的原因，男生定期勃起其實對性健康大有裨益。高銘鴻醫生亦曾指出，男性勃起的過程有如海綿吸水一樣，「當海綿吸收水分膨脹，就像是陰莖的海綿體，充滿血液以引起勃起。」

根據瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet）刊登於頂尖國際期刊《科學》（Science）的研究顯示，陰莖海綿體中的「成纖維細胞」（Fibroblasts）是勃起的重要功臣。該細胞能夠調節海綿體中的血流量，直接掌控勃起的硬度和持續時間，若成纖維細胞數量越多，代表勃起就越頻繁，效果也更好。

陰莖海綿體中的「成纖維細胞」（Fibroblasts）是勃起的重要功臣。該細胞能夠調節海綿體中的血流量，直接掌控勃起的硬度和持續時間。

高醫生表示，雖然隨著年齡增長，成纖維細胞或會減少，不過它其實是可以「被訓練」的，「就像是跑步對肺活量有益一樣」。他指每個男性體內其實都內建了一個「夜間勃起訓練計劃」，在每日睡眠周期中，男性會經歷數次勃起，大約每晚發生三到五次，每次更可持續20分鐘以上。

這種夜間勃起「訓練」有助於維持陰莖組織的健康和功能，本質上可視為生殖系統的一種自我保養機制。高醫生提醒，男生其實不需要額外的努力或訓練，若遇上性功能障礙，就應及時求醫。