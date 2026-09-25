35歲上班族自認夠硬夠持久　射精卻「毫無快感」　醫生揭6大元兇

多數人以為，只要勃起硬度正常、持久度也沒問題，性功能就沒有問題。不過，一名35歲以上上班族就醫時表示，自己硬度OK、持久度也還行，卻發現射精後那股「暢快」的感覺消失，甚至開始懷疑是不是年紀到了。



台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」分享，男性射精時產生快感，是大腦、脊髓、自律神經系統與骨盆底肌肉共同運作的複雜生理反射過程，只要其中一個環節受到影響，快感就可能改變。

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有些人會在射精後發現快感迅速消退，甚至轉變成空虛、沮喪的生理與心理狀態，這與醫學上所說的「無快感射精」（Pleasureless Ejaculation）不同。無快感射精是指高潮時身體能正常排出精液、尿道肌肉也有收縮動作，但大腦與身體當下沒有感覺，或僅有極低感覺的一種性功能障礙。

陳鈺昕表示，臨床上常見的快感消退，多數是在自慰時沒有問題，但實際性行為時感受降低，也有人兩種情況的快感都打折。如果只是偶爾出現一次，不需特別介意；但若持續數週、數個月以上，建議進一步至泌尿科諮詢。

男性射精後快感降低，可能與多種因素有關，包括性生活或自慰過於頻繁、習慣重口味影片或激烈性刺激方式，使大腦對一般刺激較難產生快感。另外，男性荷爾蒙低下、生活壓力過大、長期熬夜、睡眠不足或對性表現過度焦慮，也可能影響性興奮與射精後感受。隨著年齡增長，神經與肌肉控制力下降，骨盆底肌收縮力道減弱、神經敏感度降低，也可能讓快感訊號變弱。

泌尿系統疾病也是可能因素，包括慢性前列腺炎、尿道炎、精囊炎及睾丸炎等，都可能干擾正常生理回饋。此外，糖尿病、高血壓引起的末梢神經病變，以及降血壓藥或精神科藥物，尤其是SSRI抗抑鬱藥，也可能影響神經傳導與高潮快感。

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想改善射精後快感，陳鈺昕建議可先調整射精頻率，減少自慰或性行為頻率，暫時休息3至5天；同時改變性刺激方式，避免過度用力、過快射精或搭配高刺激影像。在伴侶互動方面，射精後的擁抱、撫摸等親密接觸，可增加安全感與依戀感；也可進行骨盆底肌訓練，也就是凱格爾運動（Kegel Exercise），並維持規律生活作息、充足睡眠與定期紓壓，搭配規律有氧運動。

若依上述方式調整1至2個月仍未改善，建議前往泌尿科接受專業評估。陳鈺昕提醒，如果「無感」已持續一段時間，又出現性慾明顯下降、勃起硬度變差、射精困難或異常，以及會陰、下腹不舒服等情況，應及早尋求專業評估。

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