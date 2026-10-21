小紅書女獲香港都大碩士Offer決放棄　認清3大現實被讚：人間清醒

近年不少人選擇赴港讀碩士，希望透過進修為自己或下一代尋求新出路。近日一名居於北京的「大齡寶媽」在社交平台分享自己「手握Offer卻堅決放棄」的心路歷程。從小看TVB長大的她，花上幾個月備戰，終於如願考入都會大學的環保學碩士，但冷靜與家人徹夜長談後，她決定親手叫停這場「浪漫奔赴」。帖文隨即引來極大迴響，大批網民力撐她選擇正確！



PO主在小紅書發文透露放棄都大碩士的心路歷程。（小紅書截圖）

手握都大Offer決定放棄：認清自己

PO主在小紅書以「放棄港碩，和我的香港夢溫柔和解」為題發文，坦言放棄都大offer的決定一出，身邊很多人無法理解：「不是一直很想去香港嗎？到手的offer為什麼不要？」

她透露，這份香港情意結早已植根多年：「從小看TVB長大，對香港的街道、海風、煙火氣、包容的城市氛圍，一直有種莫名的執念，很想親自去生活一次，也想帶孩子感受不一樣的港式教育、多元的成長環境。」為此，她獨自備戰數月，「收到錄取通知書的那一刻，真的超級開心，覺得年少的情懷終於有了落地的機會。」但與家人徹夜溝通後，她最終決定打消來港的念頭：「不是不嚮往，是我認清了當下的自己。」

她透露放棄平穩生活到陌生城市重新開始，需要巨大勇氣與成本。（《東京女子圖鑑》劇照）《東京女子圖鑑》劇照

親揭中年留學3大痛點

談到背後的真實考量，PO主毫不掩飾身為「大齡寶媽」的現實難處，並列出三大痛點：

年紀擺在眼前：人到中年要「重新切換一座全新的城市、全新的賽道，成本真的太高了」。

語言是硬傷：英語和廣東話均非強項，單純應付讀書尚可勉強堅持，但若想在港長遠求職紮根「真的太難」，極可能面臨「倉促回流，白白折騰一場」的困局。

生活成本過高：來港後房租、日常開支、育兒成本全部翻倍，要捨棄北京既有的平穩日子去香港高壓打拼，對整個家庭而言「性價比，真的不高」。

PO主坦言，若選擇來港讀書，租金與日常開支將會倍增。（《東京女子圖鑑》劇照）

再三權衡後，PO主坦言成年人的勇敢也包括「適時止損」，承認現階段已難適應香港的快節奏：「沒有遺憾，只有釋然。放棄不是懦弱，是更清醒的自知……人生不是所有喜歡，都必須擁有。和熱愛握手言和，也是一種圓滿。」

PO主坦言成年人的勇敢也包括「適時止損」，承認現階段適配不了香港的快節奏（《東京女子圖鑑》劇照）

網民力撐及時止損

帖文一出，隨即引來熱烈討論。不少網民大讚她理智，笑稱：「幾百塊申請費，不虧」，PO主亦坦承「要是真交了留位費，咬牙也要堅持下去」，更有網民點出留學市場的殘酷現實：「交上十幾萬留位費才後悔的也有人在的，你這不算什麼。」

此外，亦有在港生活的過來人分享親身體會，直言「還是要下很大決心才能來」、「有開心有痛苦時刻」、「的確，來了也就這樣」。PO主面對其他網民詢問時，亦坦率回應：「主要是自己能力還不夠」、「可能我還少了一些勇氣」。