你的保安李寶安｜保安經理月薪衝55K！揭保安入行門檻、考牌4大類

HOYTV首部處境劇《你的保安 李寶安》於今日（10月26日）播出，該劇由金像名導何爵天執導，並由李尚正重拾電影《死屍死時四十四》入圍金像獎最佳男配角的經典MVP角色「李寶安」一角。

劇集令保安這一行業再度成為網民關注焦點。事實上，保安早已不再只是退休銀髮族的專利，近年不少大學生也選擇投身保安行業，視之為工時分明、收入穩定的「少走四十年彎路之選」，徹底打破大眾對「保安就是看更」的傳統印象。

若想好似李寶安一樣投身保安及護衞業，實際的入職條件、學歷要求及薪酬待遇究竟如何？以下為大家一文拆解！



HOYTV首部處境劇《你的保安 李寶安》將於10月26日播出，該劇由金像名導何爵天執導。（資料圖片）

當年「李寶安收利是」的搞笑片段曾瘋傳全網成為熱話，李尚正將李寶安演得深入民心，亦令保安員這份職業再度成為熱門話題。

當年「李寶安收利是」的搞笑片段曾瘋傳全網成為熱話，李尚正將李寶安演得深入民心，亦令保安員這份職業再度成為熱門話題。（《死屍死時四十四》劇照）

2026年持證人突破36.5萬

根據「保安及護衞業管理委員會」的最新統計數據顯示，截至2026年，全港有效保安人員許可證持證人合共有365,016人。從年齡分佈來看，51歲或以上人士合共達245,783人，佔整體約67.3%；其中以55至60歲人數最多，共有69,678人，而65歲或以上持證人亦有78,779人（包括71歲或以上的20,077人）。至於40歲或以下的年輕從業員則有60,242人，約佔整體的16.5%。

保安員入職要求

法例對一般基層保安員並無設立硬性的最低學歷限制，只要具備基本中文字讀寫能力即可申請。不過市場上如甲級寫字樓、大型商場或高級住宅禮賓部，大多會要求中學程度並具備基礎英語溝通能力。

法例對一般基層保安員並無設立硬性的最低學歷限制，只要具備基本中文字讀寫能力即可申請。（《回魂夜》劇照）

保安人員許可證四大類別

香港法例第460章《保安及護衞服務條例》列明，在香港從事任何受薪保安工作，必須先完成政府認可的保安培訓課程（QASRS），並向警務處申領「保安人員許可證」，即是俗稱的「藍卡」，許可證主要分為四類：

甲類：只限單幢式私人住宅保安，申請人須年滿18歲或以上（不設年齡上限）。

乙類：最普遍的一般保安工作（如商場、屋苑），申請人年齡限制為18至70歲。

丙類：須攜帶槍械彈藥執行的護衞工作，申請人年齡限制為18至60歲，體格要求嚴格，且必須持有由警務處處長簽發的相關槍械有效牌照。

丁類：安裝、保養或修理保安裝置，以及為個別處所設計附有保安裝置系統的工作。申請人須年滿18歲或以上，曾接受專門技術訓練或具備相關技術證明，且首次申請時必須出示未來僱主的聘用信。

所有申請人必須品行良好（無嚴重刑事紀錄）；若申請甲類或乙類許可證且年屆65歲或以上，申請時及獲發證後每兩年均須提交由註冊醫生簽發的體格證明書

需要留意的是，未領有有效許可證而受聘執行保安工作，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款$10,000及監禁3個月。

需要留意的是，未領有有效許可證而受聘執行保安工作，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款$10,000及監禁3個月。（《金宵大廈》劇照）

保安員薪資待遇

根據政府統計處最新調查數據，保安從業員的薪酬待遇主要取決於職級及當值更制。

以普遍每月標準工作26日計算，非機場基層保安員的整體平均月薪約介乎16,570至16,817港元。

若進一步按工時細分，採取「兩更制」（平均每日正常工時11小時）的保安員，平均月入可達17,190至17,448港元；而工時較短的「三更制」（平均每日8小時）保安員，月薪則約為15,574至15,808港元。

當從業員累積足夠經驗並晉升為督導級的「保安主任」後，待遇將有顯著提升。保安主任的平均每日正常工時約為9小時，較基層保安員略短，但平均月薪卻躍升至21,063至21,446港元，比一般三更制保安員高出逾5,000港元，可見行業具備穩定且明確的薪酬晉升空間。

以普遍每月標準工作26日計算，非機場基層保安員的整體平均月薪約介乎16,570至16,817港元。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

翻查招聘網站，發現實際市場待遇其實比官方平均數更為可觀。一般屋苑或商廈的保安主管月薪普遍有20k至28k不等；若具備豐富帶隊與物管經驗，晉升至中高層的待遇自然更加優厚。

例如日前有保安公司為香港一所大學招聘「保安經理」，開出高達45k至55k的優厚月薪。該職位享有固定日更、每月6天例假、12天年假及6%約滿酬金，但入職要求亦有一定門檻，除需持有保安牌照及具備大專學歷，更要求良好中英文能力，以及至少5年管理逾百人團隊的經驗。

日前有保安公司為西貢清水灣的大學校園招聘「保安經理」，開出高達45k至55k的優厚月薪。（Jobsdb）

合資格者課程費用全免兼有課程津貼

有意入行者可直接報讀認可機構開辦的「保安培訓課程認可計劃－質素保證系統基礎證書（兼讀制）」（即QASRS速成課程），通常為期2天（約16至18小時），通過筆試即可獲發證書申領藍卡。

若為失業或待業人士，亦可選擇僱員再培訓局（ERB）的「標準保安及物業管理基礎證書」等全日制就業掛鈎課程，合資格者不僅學費全免，更設有培訓津貼兼包辦就業轉介。

僱員再培訓局（ERB）的「標準保安及物業管理基礎證書」等全日制就業掛鈎課程，合資格者不僅學費全免，更設有培訓津貼兼包辦就業轉介。（港專職業訓練學院）

保安人員許可證申請手續

申請人必須由警務處處長審核是否適合擔任該類別保安工作。即使有刑事紀錄，亦不一定即時被拒，處長會按個案的性質、違例嚴重程度及更生年期作個別審批；若未能符合標準，申請或會轉介至保安及護衞業管理委員會審議。

1. 索取表格地點

香港警務處警察牌照課

各區民政事務處諮詢服務中心

保安及護衞業管理委員會辦事處

亦可於相關政府網站下載表格

2. 遞交申請方式

申請人填妥表格後，可連同身份證副本、住址證明、培訓考試合格證書及體檢證明（如年滿65歲）：

親身交回 或 郵寄 至警務處警察牌照課；或經由受聘僱主代為遞交。

香港警務處警察牌照課辦事處



地址： 香港灣仔軍器廠街1號 警察總部警政大樓12樓



查詢電話：

一般查詢：2860 2973

新申請查詢：2860 6543

續期申請查詢：2860 6546



許可證持有人必須在該證期滿前3至6個月內向警務處處長遞交續期申請，切勿逾期，否則過期後不可繼續受薪工作。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

申請費用及續牌須知

許可證有效期：

一般情況下，許可證的有效期為5年（警務處處長亦有權訂定較短的有效期及發證條件）。

續期時間窗口：

許可證持有人必須在該證期滿前3至6個月內向警務處處長遞交續期申請，切勿逾期，否則過期後不可繼續受薪工作。

收費機制：

索取申請表格完全免費

交申請時須一併繳交合共$160費用（包含$50不可退還的申請費，以及$110發證費或續證費；若申請被拒，警務處將退還該$110發證費）；審批成功獲發許可證時，另須繳交發證費或續證費。