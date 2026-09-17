施政報告2026｜200項免費AI培訓！4萬打工仔受惠 附ERB九大AI課程

行政長官李家超今日（16日）宣讀任內最後一份施政報告。為提升香港競爭力，政府宣佈大力推動「全民AI」普惠計劃，並將於2028年前推出逾200項免費AI培訓課程，預計至少4萬名打工仔受惠。

僱員再培訓局也升格為「技能提升局」。升格後的技能提升局會於明年上半年推出為期18個月的AI技能提升計劃，包括針對AI職場應用的免費全民網上課程，修畢者可免費選修涉及AI在不同行業實務應用的短期進階課程。

其實現時的ERB都有不少AI課程可供選讀，《開罐》為大家整合資料，挑選出多個熱門課程，不少課程更是就業掛鈎，失業人士報讀可享有津貼！



方承恩攝

現時僱員再培訓局（ERB）提供涵蓋28個行業約700項培訓課程，適合不同社群例如青年、婦女、「後50」（50歲或以上人士）、少數族裔人士等，除了失業人士免學費，當中為期7天或以上的「就業掛鈎課程」均設有再培訓津貼，每月上限金額更達8,000元。而且ERB正式不設學歷上限，即使擁有大學學位，仍能申請ERB課程。

僱員再培訓局（ERB）課程｜1. AI進階遊戲設計與Godot互動開發優化證書（兼讀制）

課程目標

課程旨在協助學員掌握遊戲設計核心概念與玩法類型，學會使用 AI 輔助生成遊戲設計文件（Game Design Document），並具備修改現有遊戲的能力。

入讀資格

1.中五學歷程度；及

2. 通過入學測試；或

3. 持有由僱員再培訓局頒發的「Godot遊戲開發與 AI輔助創作證書（兼讀制）

課程內容

遊戲設計理論與 AI 示範、 Godot 環境與基礎操作,以及 AI 素材整合與遊戲改造

課程資料

訓練期：30小時

課程編號: UW042ES (晚間制)、UW042HS(半日制)

課程類別: 技能提升課程

培訓機構: 香港伍倫貢學院

查詢電話: 2707 3270/ 2707 3143



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AI生成

僱員再培訓局（ERB）課程｜2. 人工智能的設計、實施及應用證書（兼讀制）

課程目標

讓學員掌握人工智能的原理、設計、實施及應用，以提高就業及適應工作的能力。

入讀資格：

1. 中六學歷程度； 或中五學歷程度或同等資歷及具兩年或以上工作經驗﹔及

2. 通過電腦入學測試

課程內容

1. 人工智能的基本原理

2. 人工智能的設計與實施

3. 人工智能的應用及發展

課程資料

訓練期：27小時

課程編號: CT507ES

課程類別: 技能提升課程

培訓機構: 港專機構有限公司

查詢電話: 2711 9296



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僱員再培訓局（ERB）課程｜3. 人工智能自動化工具應用證書（兼讀制）

課程目標

讓學員於實際工作環境中運用人工智能自助化工具n8n掌握設計及部署日常工作所需自動化流程，包括訂單管理、客戶服務及庫存協調，有效解決常見工作問題，以提升工作流程效率。

入讀資格

1. 中五學歷程度；及

2. 通過入學測試

課程內容

包括3大技能訓練: 1. AI 自動化基礎 2. 基礎工具應用 3. 進階工作流程設計 4. 實戰項目：客服機械人

課程資料

訓練期：30小時

課程編號: UW034EG

課程類別: 通用技能課程

培訓機構: 香港伍倫貢學院

查詢電話: 2707 3270/ 2707 3143

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AI生成

僱員再培訓局（ERB）課程｜4. 粵語AI與智能客服證書（兼讀制）

課程目標：

讓學員掌握運用人工智能技術設計、訓練及部署粵語智能客服

系統的技巧，並能應用於商業場景。同時使學員熟習主流 AI平台操作流程，掌握意圖識別、語料管理及 API整合等核心技術，以提升於智能客服及語言科技領域之應用能力。

入讀資格：

• 中五學歷程度；及

• 通過入學測試

課程內容

技能訓練

1. Dify &粵語NLP入門 2. 知識庫＋RAG實戰 3. n8n × Dify 全渠道整合 4. 跨平台應用實作練習

課程資料

訓練期：30小時

課程編號：UW043EG

課程類別：通用技能課程

培訓機構：香港伍倫貢學院

查詢電話：2707 3270/ 2707 3143

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僱員再培訓局（ERB）課程｜5. 生成式人工智能商業應用證書(兼讀制)

課程目標

有志透過運用生成式人工智能工具於商業應用中，以加強自身在就業市場的競爭力人士, 讓學員掌握生成式人工智能工具的商業應用技巧，以提高日常工作效率。

入讀資格：

1. 中六學歷程度；或

2. 中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

3. 通過電腦入學測試

課程內容:

1. 基礎知識和工具介紹

2. 生成式人工智能工具應用技巧

課程資料

訓練期：18小時

課程編號: YT211HG

課程類別: 通用技能課程

培訓機構: 仁愛堂有限公司

查詢電話: 2691 3337

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僱員再培訓局（ERB）課程｜6. 軟件及人工智能應用程式開發人員證書

課程目標：

讓學員掌握全端軟件工程及人工智能開發知識及技巧，包括前端應用程式、後端應用程式、現代雲端架構部署、人工智能應用等程序，並針對新興的科技，以協助其入職成為軟件及人工智能開發員或相關工作。

入讀資格：

• 17至29歲；及

• 中六或以上學歷程度；及

• 具基本程式編寫的知識；及

• 具就業意欲；及

• 須通過面試：及

• 須通過運算思維和閱讀能力入學測試

課程內容

(一) 技能訓練 (行業介紹、 基礎網站編寫 、 進階網站伺服器開發、後端程式開發以及人工智能程式開發)

(二) 工作體驗 +求職技巧等

課程資料

訓練期：268小時

課程編號: HK280DS

課程類別: 青年培訓課程 ( $0學費)

培訓機構: 基督教勵行會 (彩雲培訓中心)

查詢電話:2716 8812

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AI生成

僱員再培訓局（ERB）課程｜7. 人工智能創作營銷社交媒體內容技巧證書（兼讀制）

課程目標：

讓學員應用AI工具於營銷相關工作的社交媒體內容上，包括運用相關技巧和創作。

入讀資格：

• 中六學歷程度；或 中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

• 對社交媒體創作有興趣；及

• 須通過電腦入學測試

課程內容

知識產權的知識、社交媒體平台的營銷技巧知識 、AI 創作社交媒體內容、Canva 創作靜態內容的技巧、Canva 創作動態內容的技巧和Canva 應用平台

課程資料

訓練期：45小時

課程編號: YW208HG

課程類別: 通用技能課程

培訓機構: 香港基督教女青年會

查詢電話: 3970 0800

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僱員再培訓局（ERB）課程｜8. 新世代人工智能數碼媒體設計人員證書

課程目標：

協助學員掌握新世代數碼工具（如人工智能及 3D內容製作軟件）於多媒體設計的運用，了解如何使用新世代數碼工具來提升他們在宣傳推廣設計、品牌形象推廣設計和展覽設計方面的創作能力，協助學員投身數碼多媒體設計和製作或相關行業工作

入讀資格：

中五或以上學歷程度；及

通過基本電腦入學測試；及

具就業意欲；及

對數碼多媒體設計和製作工作有興趣；及 須通過面試

課程內容

Prompt的概念及基本應用技巧、AI生成內容如何配合視覺元素的應用、AI工具應用於數碼廣告的內容撰寫、AI工具如何應用於品牌故事及宣傳動畫的內容撰寫等內容

課程資料

訓練期：250小時

課程編號: CT310DS

課程類別: 就業掛鈎課程

培訓機構: 港專機構有限公司

查詢電話: 2711 9296

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僱員再培訓局（ERB）課程｜9. 生成式人工智能行政實務應用證書（兼讀制）

課程目標：

旨在協助學員掌握生成式人工智能工具的基本概念，並能因應工作要求使用合適的生成式人工智能(AI)工具處理行政常見任務，包括文字撰寫、資料整理、會議記錄摘要及行政流程優化，提升行政工作的效率及準確度。

入讀資格：

中六學歷程度；或中五學歷程度或同等資歷及具兩年或以上工作經驗；及

通過入學測試

課程內容

(1) 生成式 AI工具基礎與行政應用場景

(2) 生成式 AI文書輔助生成與標準化

(3) 生成式 AI驅動的資料分析整理與報表輔助

(4) 生成式 AI輔助會議管理全流程

(5) 生成式 AI優化部門協同與溝通

(6) 生成式 AI行政專案設計與成果展示

課程資料

訓練期：30小時

課程編號: CA280EG

課程類別: 通用技能課程

培訓機構: 香港明愛社區書院

查詢電話:27775151

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