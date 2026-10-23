港漂留港最難非廣東話？揭3大殘酷現實嘆「喘不過氣」續簽率僅54%

不少初到香港讀書或打拼的港漂，總以為融入本地生活的第一關先要學好廣東話。然而近日有港漂在社交平台發文直言，自己當初求職碰壁時也常拿語言當藉口，但真正在香港生活一段時間後才發現：「粵語只是我給自己找的一個藉口罷了，真正卡住人的是這些更現實的東西。」 更列出生活成本、求職焦慮與社交孤獨3大痛點，引起不少網民共鳴。



港漂在社交平台發文直言，自己當初求職碰壁時也常拿語言當藉口，但真正在香港生活一段時間後才發現最大難關不是廣東話。（小紅書截圖）

港漂力數留港3大現實痛點

1. 開支大到秒變「月光族」

該名港漂在小紅書痛訴香港日常飲食開銷沉重，隨便進家茶餐廳「一個頹飯加杯凍檸就要四五十港幣往上」，叫外賣「基本都要七八十起步」。住屋更是現實，合租小房間「租金就是4k起步，小到你打開行李箱就基本沒地方下腳」；扣除吃喝交通基本存不到錢，「有時候月底看看銀行餘額，真的會懷疑自己留下來到底是在圖什麼。」

該名港漂在小紅書痛訴香港日常飲食開銷沉重，隨便進家茶餐廳「一個頹飯加杯凍檸就要四五十港幣往上」。（《日落下的彩虹》劇照）

2. 產業單一且競爭內耗重

香港產業集中於金融、貿易、地產等領域，「崗位本身有限，但搶的人特別多，典型的僧多粥少。」 過去在內地積累的經驗難以直接對接，「經常要從頭開始證明自己……面試完回家，明明很累，卻睡不著，腦子裏全是剛才沒說好的那句。」

3. 邊界感太強難覓深交

PO主直言最難捱的是「那種深層的孤獨感」，香港人的社交往往保持禮貌而客氣的分寸，「日常不怎麼會主動打擾你，真等你開口，又未必接得住。能交心的本地朋友，真的不多。」 周末通常只能「一個人窩在房間裏，刷着手機，看着窗外的天色一點點暗下去，也不知道自己在堅持什麼。」

PO主直言最難捱的是「那種深層的孤獨感」，香港人的社交往往保持禮貌而客氣的分寸。（《日落下的彩虹》劇照）

網民反應兩極：語言門檻 VS 經濟現實

帖文一出引起熱烈討論，不少網民針對「掌握當地語言是否關鍵」各持己見。有人直言「粵語其實是最大的因素，你說的這些問題，是建立在你有粵語能交流在這裏生活下去的情況後，才會發生的後期問題，如果粵語、交流這個門檻過不去，後面這些問題都是難上加難」；但更多人認為經濟才是核心主因，直指「粵語不是萬能，阻礙融入就是收入」。

亦有網民對PO主的體會表示同感：「走到哪裏都是有錢人的天下，來到香港依然這種感覺！我打算回去了，文化差太多了，真的不是你會粵語、你會廣東話就沒有問題的」。有網民分析：「你說的這些其實是客觀存在的東西，不過看到的是『缺點』，說明可能你的確不適合hk」。對此有網民精闢總結：「果然喜歡香港的人喜歡的要命，討厭的人也一樣。」

有網民精闢總結：「果然喜歡香港的人喜歡的要命，討厭的人也一樣。」（《日落下的彩虹》劇照）

港漂就業焦慮並非空穴來風

事實上，港漂在社交平台上抒發的就業焦慮並非空穴來風。根據特區政府勞工及福利局與香港入境事務處公佈的最新統計，以各項人才引進計劃為例，雖然抵港人數屢創新高，但在首批到期需申請續簽的「高端人才通行證計劃」簽證中，實際提出續簽申請的比率約為54%。

同時指出，當中不少順利續簽者所從事的行業，主要高度集中於金融、商貿與創新科技三大板塊，且受聘職位多數需具備專業學位並達到相應薪酬水平。