內地外勞侍應來港打工感「難回內地上班」曝兩地職場5大落差

近年不少內地勞工來港工作，無論從事餐飲、零售還是服務行業，香港的薪酬水平與就業機會均具一定吸引力。然而，除了金錢回報之外，兩地的工作文化、生活節奏及人際關係模式亦存在明顯差異，最近就有位內地人在小紅書分享，認為在港工作一段時間後，更直言「難以返回內地上班」。



小紅書截圖

近日一名在港任職服務員近一年的內地勞工，在小紅書發文分享自身體會，她表示每周往返深圳與香港，對於兩地職場文化的落差感觸甚深，在帖文中直言來港工作後最大的轉變並非薪酬高低，而是整個人的生活節奏「鬆下來了」，再要重新適應內地緊繃的職場氛圍，已變得相當困難，更從交通時間、工時、請假文化、同事關係等層面，歸納出在港打工後「回不去」的五大關鍵原因。

一、交通時間精準可控

樓主分享自己每天從羅湖出發，經口岸過關後前往上水上班，全程約40分鐘，大半年來從未遲到。她回憶以往在內地上班，短短三公里的路程，早上返工高峰期塞車可塞40分鐘，每個月的勤工獎都岌岌可危，「如今雖然跨了一座城，時間反而掐得比鐘錶更準。」

二、下班界線清晰

樓主形容內地與香港職場上最明顯的分別是下班的一刻，工作結束後，到點打卡、換衫、孭起背包即可離開，手機上的通訊工作群組從下班起便鴉雀無聲，休息日更是毫無消息。相比之下，內地職場普遍存在「隨時候命」的文化，即使放工亦要留意群組訊息。

《傻親青春白書》劇照

三、請假不需心理演練，私事歸私事

樓主亦在文中分享有一次發燒至38度，向經理請假，對方僅回覆「好好休息，班我已經調好了」，沒有追問、沒有催促，甚至連客氣話「注意身體」也沒有多說。她坦言以前在內地請假，要在心裡演練三遍，生怕被領導覺得「事多、不夠拼」，她感嘆原來在港工作，大家默認私事歸私事、工作歸工作，分得清清楚楚。

四、同事關係淡而舒服，無人追問私隱

樓主表示自己與同事之間上班各忙各的，「手腳麻利比甚麼都重要」，並與同事下班偶爾約食糖水，對話內容聊的是哪家奶茶出新口味、放假去哪個墟市，認為香港同事一般比較有邊界感，「不會問你多大、有沒有對象、月入多少」，更沒有人聚在一起說是非，樓主表示以前在內地，單是應付人情世故已耗掉半條命，如今才發現「打工真的可以只打工」。

《三十而已》劇照

五、在港工作可以儲到錢

樓主認為香港收入雖然不是說高得離譜，但在香港工作可以成功存下來，「不是說香港工資高到離譜，是沒那麼多人情往來要隨禮，也沒那麼多飯局酒局要撐場面，錢安安靜靜就儲下來了」，更感嘆對於普通打工仔而言，這種「不用內耗的踏實感」，在香港工作並待久了真的會「上癮」。

帖文引來不少同樣在港工作的內地人留言，但留言較為兩極化，有人認同樓主所講在香港打工更好，「就是這樣子」、「怎麼去香港上班啊？」，也有部份網民認為，是樓主的工作環境和狀態較好，並不能完全代表香港的職場狀態，「我妹妹做了幾天服務員就不想做了，比大陸辛苦，吃飯不定時」、「那是去到好的公司了，我這裡就有個本地同事討人厭，不是打小報告就是玩針對，店長對我們跟對本地人態度也不一樣，看不起我們外勞，每個星期都有一天要免費加班，休息也不能自己申請，經理叫你啥時候休就得啥時候休」。

資料圖片

外勞待應生月薪中位數$15,820

根據香港特區政府勞工處推行的補充勞工優化計劃規定，獲准輸入外勞的僱主，所支付的薪酬絕不能低於本地勞工擔任相類職位的每月中位工資。參考勞工處公布的最新常見職位表，現時飲食業侍應生的月薪中位數標準已訂為15,820港元；若僱主安排住宿，法定扣除上限亦有嚴格規範。相較於內地一線城市餐飲服務業普遍介乎4,000至6,000元人民幣的薪資水平，香港在基礎收入上確實提供了一定的經濟安全感，亦成為不少跨境打工仔願意每日往返雙城的核心誘因。