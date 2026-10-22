勸留港「深圳食店係港人開」遭圍攻　網民列3大優勢：重點平靚正

港人北上消費熱潮持續，每逢週末或長假各大口岸都逼爆。近日，有網民在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發文，對港人湧去深圳消費表示百思不得其解，大嘆：「都唔明啲香港人點解係咁樣從皇崗過關去消費」，更質疑深圳以至關口附近不少食肆根本由香港老闆經營，既然兩邊都有生意，特意過關消費根本多此一舉。

有網民在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發文，對港人湧去深圳消費表示百思不得其解。（Facebook群組「裁員炒人消息關注組」截圖）

而據香港入境處數據顯示，在剛過去的重陽節長周末，單是全面升級通關的新皇崗口岸，17日重陽節假期當日便錄得約15.2萬人次出入境，出境旅客中超過八成半均為香港居民。面對北上人潮再破紀錄與樓主質疑，帖文一出隨即被大批網民圍攻，直言北上消費時從不考慮老闆背景，性價比與體驗感才是核心關鍵。

網民反問：香港有日本嘢唔通唔去日本？

面對樓主質疑，絕大部分網民認為消費只看價錢與質素，產權背景根本不是考慮因素：「我相信唔關係咪香港人開定大陸人開嘅事，最主要就係平過你香港，香港去邊消費大部分錢都係幫人交租」、「唔應該睇邊個開，係睇好唔好食同抵唔抵」。

新皇崗口岸於10月12日啟用，重陽節當日（17日）是啟用後首個周末，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。（歐陽德浩攝）

更有網民以去日本旅行作比喻：「香港夠有好多日本貨品啦，係咪做唔好去日本？」 亦有常客分享實戰經驗，指出就算光顧港人開的店，北上消費的性價比依然無得輸：「的確好多香港人開，平過香港。我返去頭療按摩都幫襯香港人。食飯間中都幫襯香港人日料」、「平到唔信，明天又北上買游水海魚，香港三分一價錢又夠秤又好服務」。

有常客分享實戰經驗，指出就算光顧港人開的店，北上消費的性價比依然無得輸（《今日的網漫》劇照）

消費體驗成決定性因素

除平靚正之外，兩地服務態度與空間感更是一大對比。有網民直言香港餐飲業的痛處：「香港人工貴、租金貴！自然轉嫁俾消費者！你食完拿拿淋想趕你走！做多轉生意！品質一定唔會好！北上消費！唔一定會平好多！但消費體驗一定比香港快樂！呢個先係重點！」、「最緊要比香港平又可以做大爺」。

不少網民表示，北上消費體驗感比留港消費好得多。（《大叔的愛》劇照）

北上消費食安隱憂掀爭議

在一面倒支持北上的聲音中，亦有網民溫馨提示過關消費時切忌貪方便就近任意消費：「上深圳消費。千祈唔好喺關口附近消費。佢地當香港人係水魚咁劏，過咗關去遠啲冇咁多香港人嘅地方消費。」

此外，亦有網民提出食物安全隱憂「但係食嘅係科技狠活」，引來其他網民反駁，指香港不少餐廳同樣面對預製菜與同質化問題。正如網民總結：「依家呢代人、講消費體驗」、「因為依家香港人好享受左！所以依家香港生存到嘅店！一係就夠平！一係就真係要有賣點！好食！時代變喇！」