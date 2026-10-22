港漂讀碩士花30萬　畢業狂投600份CV無果　慨嘆：香港只歡迎4種人

近年不少人選擇透過留學讀碩士、畢業以IANG簽證留港發展。不過，一位距離續簽只剩11個月的港碩畢業生，近日在社交平台上發文，他直言：「離HK續簽還剩11個月，我對香港沒了濾鏡。」表達自己由讀書到求職處處碰壁的真實經歷，其「受養人」的熱情更在極度壓榨的職場中被消磨殆盡，引起不少網民共鳴。



一位距離續簽只剩11個月的港碩畢業生，近日在社交平台上透露自己由讀書到求職處處碰壁的真實經歷。（小紅書截圖）

花30萬讀碩士狂投600封CV無果

PO主在小紅書發文，表示當初由申請到碩士畢業前後都花了重金：「從申請到讀書結束一年花了30個W（萬），後續港碩畢業就業至少投遞了5、600封簡歷 (履歷表)，基本都石沉大海。」

原先在內地任職市場營銷（Marketing）的PO主，本以為能在香港發揮所長，怎料剛入行即被潑冷水：「有人和我講，這個崗位本地人都在搶，何況你外來的，還沒有國外學歷。」 隨後PO主打開求職網站求證，「確實，隨便點開一家相關的招聘公司領英（LinkedIn），個個都是海外背景，再不濟都是香港本地讀的大學。」

PO主在小紅書發文，表示當初由申請到碩士畢業前後都花了重金：「從申請到讀書結束一年花了30個W（萬）」，畢業狂投600份CV無果（《男人唔可以窮》劇照）

深港通勤4小時暴瘦10斤：牛馬都不如

雖然PO主最終因有一定資歷，加上「要求不高」成功找到工作，但仍忍不住感嘆：「香港的marketing和內地完全兩個世界。」

相比PO主，其受養人的遭遇更為挫敗。入職小公司做Marketing後，老闆連15K港幣人工都不願給，更反覆以「內地幾千塊的人都可以做」壓價，加上每日深港交通時間逾4小時，令其「苦不堪言，一週時間他瘦了10斤」。PO主嘆道身邊有不少人亦面臨同樣困境：「這些人內地工作起碼體面，在香港牛馬都不如。」

PO主的受養人的遭遇更為挫敗，入職小公司後，老闆連1.5W港幣都不願給，更反覆以「內地幾千塊的人都可以做」壓價。（《男人唔可以窮》劇照）

轉投內地即獲3個面試 慨嘆：香港只歡迎4種人

他的受養人其後前往招聘會求職，打算報讀培訓班做治療師助理，怎料職員一聽聞沒有永居或單程證便「立馬把報名表一把搶回去」，現場剩下的多為門市或清潔等體力勞動。PO主看著周遭光鮮的新來港人士，感慨「在香港並沒有他們的位置」。

受養人當天回程隨即轉投內地公司並迅速獲3個面試，直言熱情冷卻、濾鏡已碎，慨嘆：「香港只歡迎外國人、本地人、有錢人、高學歷的人。」

帖文隨即引發熱議，不少人對香港單一的就業市場深有同感：「IANG的出路，基本都在保險上，香港的產業結構也基本決定了這一點。」但亦有網民直言求職者當初低估了生存難度，心態過於理想化：「嚟嘅時候無諗過現實生活問題只能是自己天真。」

香港受養人簽證（Dependant Visa）是入境處簽發給合資格在港人士（如IANG、高才通、優才等簽證持有人）直系家屬的居留許可，主要涵蓋合法配偶及18歲以下未婚子女。持有人可申領香港居民身份證，在港享有極大自由度，不僅可以居留和讀書，更擁有無限制的合法工作權利，求職時毋須額外申請工作許可或受僱主綁定。



不過，受養人的逗留期限完全與主申請人綁定，一旦主申請人未能成功續簽便須一同離境。此外，受養人本質上仍屬「非永久性居民」，無法享受部分限定永居的官方津貼培訓課程或特定福利。

